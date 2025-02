Đầu xuân, tour du lịch tâm linh hút khách

Ngay từ trước kỳ nghỉ Tết, các công ty lữ hành đã tổ chức, giới thiệu nhiều tour du lịch tâm linh kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa vùng miền. Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy, các điểm đến như chùa Hương (Hà Nội), Đền Hùng (Phú Thọ), Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Bái Đính (Ninh Bình), Phủ Dầy (Nam Định), chùa Tam Chúc (Hà Nam)… đang được nhiều du khách lựa chọn.

Nắm bắt nhu cầu đó, các doanh nghiệp lữ hành đã đồng loạt chào bán tour lễ chùa với mức giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Cụ thể, tour Hà Nội - Tràng An (Ninh Bình) 890.000 đồng/người; tour du lịch chùa Hương đi về trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm với giá 850.000 - 1,3 triệu đồng/khách (bao gồm vé thắng cảnh, thuê đò, bảo hiểm, ăn nghỉ...); tour Hà Nội - Yên Tử giá 850.000 đồng/người...

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết thông thường, ngay sau Tết âm lịch, chùm tour hành hương mùa lễ hội đầu năm luôn chiếm 10% tỉ lệ tour định kỳ của công ty. Tương tự, Giám đốc Công ty Orion Travel Trần Đăng Thành cho biết, lượng khách du xuân đến các lễ hội, địa điểm tâm linh trong dịp đầu năm tăng đột biến, nhiều tour kín chỗ ngay sau khi mở bán. “Các tour có lịch trình đi về trong ngày được nhiều người lựa chọn hơn cả. Những tour này thường dễ tổ chức bởi lịch trình ngắn, ít điểm đến, do đó doanh nghiệp lữ hành mở tour liên tục,” ông Thành chia sẻ.

Ngoài tuyến cáp treo từ Thiên Trù và động Hương Tích, chùa Hương năm nay có thêm 1 tuyến cáp treo từ chùa Long Vân (gần bến đò) sang chùa Tiên (Hoà Bình).

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty Du lịch Vietravel, cho biết nhu cầu du lịch hành hương năm nay của du khách tại đơn vị tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dòng sản phẩm được đông đảo du khách quan tâm, đặc biệt là vào mùa cao điểm đầu năm. Hiện mức giá cho một tour hành hương tại đây rơi vào khoảng 499.000 đồng đến 4,5 triệu đồng, tùy thuộc vào thời gian tour và ngân sách của số đông du khách.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng Giám đốc Du Lịch Việt, cũng cho biết lượng khách đặt tour du xuân năm nay tăng khoảng gần 15% so với Tết 2024. Hiện công ty đã bán được 60% tour tâm linh kết hợp du xuân, hầu hết cho khách miền Nam. Năm nay, công ty có 20 sản phẩm du lịch tâm linh dịp Tết, lịch trình kéo dài 1 - 2 ngày, phù hợp nhu cầu du lịch ngắn để quay lại làm việc. Phổ biến là các tour đi núi Bà Đen ở Tây Ninh, tour Bình Dương tham quan Thiền viện Thích ca, Tổ đình Bửu Phong hay chùa Phật Ngọc, chùa Bà Lớn tại Long An...

Với khách phía Bắc, ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc Công ty Du lịch An Tâm, nhận định năm nay nhiều khách đã quen thuộc với những "đền to phủ lớn" nên có nhu cầu đổi sang những điểm mới như đền Bà Chúa Then (Bắc Giang), chùa Diên Quang (Bắc Ninh)…để vãn cảnh đầu năm. Thay vì đi một điểm du lịch tâm linh, công ty cho ra mắt những chương trình “một ngày, nhiều điểm đến” như tour Đền Bà Chúa Then - Thành Cổ Xương Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm; Chùa Diên Quang - Chùa Phật Tích - Chùa Côn Sơn - Đền Kiếp Bạc. Giá các tour dao động 500.000 - 700.000 đồng mỗi người, được nhiều du khách đón nhận.

Sáng 07/02/2025 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ khai hội Xuân Yên Tử đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, thị trường du lịch Việt Nam đầu năm cũng chứng kiến dòng khách đổ ra nước ngoài hành hương. Đơn cử, các tín đồ Phật giáo sẽ ưu tiên hành trình Ấn Độ - Nepal viếng thăm 4 thánh tích quan trọng của Phật giáo (Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na), Bhutan - Tây Tạng hay Phật Quang Sơn Tự và Văn Võ Miếu (Đài Loan, Trung Quốc), Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chee Chan), đền thờ Bốn Mặt, chùa Cẩm Thạch Wat Benchamabophit... ở Thái Lan.

Hiện tour Thái Lan thu hút nhiều khách mua bởi giá tương đối tiết kiệm, chỉ khoảng hơn 7 triệu đồng cho một tour 5 ngày 4 đêm. Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy cho biết tận dụng lợi ích đường bay quốc tế Việt Nam - Ấn Độ do các hãng hàng không khai thác, Vietravel mở tour du lịch Hành hương đất Phật tham quan Bồ Đề Đạo Tràng-Linh Thứu Sơn-Tam Giác Vàng (Ấn Độ) trong 4 ngày 3 đêm, hoặc 2 ngày 1 đêm mức giá chỉ từ 8 triệu đồng/khách. “Tour Ấn Độ thu hút nhiều du khách bởi thủ tục làm visa chỉ gồm hộ chiếu, ảnh, tờ khai visa, không phải chứng minh tài chính”, ông Bẩy chia sẻ.

Ngoài ra, năm nay, sự kiện đặc biệt của giáo hội Công giáo "Năm thánh 2025" cũng thúc đẩy nhu cầu xuất ngoại hành hương của các du khách là tín đồ Thiên Chúa, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin của BenThanh Tourist, cho hay.

Nhìn nhận lợi ích mà du lịch tâm linh mang lại các chuyên gia cho rằng, loại hình du lịch này không chỉ là sản phẩm thúc đẩy ngành du lịch phát triển, đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, các địa phương đã đổi mới trong tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa gắn với du lịch tâm linh nhằm tăng sức hút, tạo thuận tiện hơn cho du khách. Tại lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), ngoài lễ chính còn có hoạt động thỉnh chuông, gióng trống, chúc phúc đầu năm; lễ hội chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức nghi thức rước nước công phu; lễ hội chùa Hương (Hà Nội) chuyên nghiệp hóa các dịch vụ xe điện, bán vé điện tử...

Ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức ngày 9/2/2025), chùa Tam Chúc đã long trọng tổ chức Hội Xuân Tam Chúc với chủ đề "Linh Thiêng Hội Tụ".

Tuy nhiên, để tour văn hóa tâm linh là “mỏ vàng” tạo nguồn thu cho du lịch, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho rằng ngoài việc đầu tư nguồn lực, các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch cần tăng trải nghiệm cho du khách dựa vào các giá trị văn hóa sẵn có, hướng du khách tới giá trị “chân - thiện - mỹ” trong các hoạt động thực hành tín ngưỡng dân gian.

Đồng tình với ý kiến này, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch tâm linh. Nhưng để phát triển du lịch loại hình du lịch này cá địa phương nên lựa chọn một vài lễ hội tiêu biểu, đặc sắc, giàu giá trị để đầu tư về nội dung, quy mô, thời gian tổ chức, đồng thời kết nối với các điểm đến trên địa bàn qua đó hình thành các tour hoàn chỉnh.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Công Năng, CEO Wondertour, cho rằng yếu tố giúp lễ hội đầu năm mới thu hút du khách, do đó khi các lễ hội được công bố sớm thời gian, địa điểm, quy mô, các dịch vụ… sẽ giúp du khách lên kế hoạch sớm để đặt vé máy bay, phòng lưu trú. CEO Wondertour cũng nhấn mạnh các lễ hội cần được tổ chức chuyên nghiệp, có kế hoạch truyền thông bài bản. Những lễ hội có tính tổ chức tốt, trải nghiệm phong phú sẽ thu hút đông đảo du khách và mang lại giá trị văn hóa - kinh tế bền vững.