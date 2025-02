Ngày "mở cổng trời" trên đỉnh Ngàn Nưa

Đền Nưa - Am Tiên là Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia, tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa với độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quần thể di tích này bao gồm: Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên được quy hoạch với tổng diện tích 100ha.

Ngày 6/2 (tức mùng 9 Tết âm lịch), phóng viên VnEconomy có mặt tại khu di tích lịch sử văn hoá trên, dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Hàng vạn du khách khắp nơi về đền Nưa - Am Tiên tại đỉnh Ngàn Nưa

Theo quan niệm dân gian, người dân và du khách khi đến huyệt đạo, nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng xung quanh sẽ được mạnh khỏe, may mắn, bình an, hạnh phúc.

Mặc dù thời tiết mưa, lạnh giá nhưng những dòng người vẫn nối tiếp nhau đến nơi đây chiêm bái