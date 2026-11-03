Thứ Ba, 03/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đề xuất cho chuyên gia kinh tế, thương mại, quốc tế hành nghề luật sư

Đ Đỗ Như

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng với những người am hiểu các lĩnh vực như hành chính, kinh tế, thương mại, quốc tế có thể là nguồn bổ sung cần thiết cho nghề luật sư. Thay vì bắt buộc những người này học thêm văn bằng hai cử nhân luật, dự thảo có thể cho phép họ hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức pháp luật đạt chuẩn...

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 2/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận quy định về người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật. Các ý kiến cho thấy hai hướng tiếp cận: thận trọng với nền tảng kiến thức đầu vào và mở rộng lộ trình dựa trên năng lực thực chất.

ĐỀ XUẤT CÓ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC

Đại biểu Hồ Thanh Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) đề nghị cân nhắc quy định này vì hoạt động luật sư không chỉ cần kiến thức chuyên sâu mà còn đòi hỏi nền tảng pháp luật toàn diện, kỹ năng tranh tụng, tư vấn và hướng dẫn. Đại biểu đề nghị người thuộc nhóm này cần được bồi dưỡng thêm kỹ năng để bảo đảm chất lượng hành nghề; đồng thời lưu ý việc cấp chứng chỉ cần gắn với năng lực hoạt động thực tế, tránh tình trạng có số lượng nhưng chất lượng không cao.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) đồng tình với việc mở cơ hội hành nghề cho người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật dù không có bằng cử nhân luật. Đại biểu cho rằng quá trình học sau đại học đòi hỏi người học nghiên cứu chuyên sâu, trong khi người muốn hành nghề vẫn phải trải qua thời gian tập sự. Với những người am hiểu các lĩnh vực như hành chính, kinh tế, thương mại, quốc tế, đây có thể là nguồn bổ sung cần thiết cho nghề luật sư.

Đại biểu Hồ Thanh Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn.
Đại biểu Hồ Thanh Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) không đồng tình với cách tiếp cận dành ngoại lệ cho người có bằng luật sau đại học tại quốc gia không đào tạo cử nhân luật và đề nghị cân nhắc lại việc phân định điều kiện theo mô hình đào tạo của từng quốc gia. 

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh) cũng cho rằng tiêu chuẩn nên dựa trên trình độ và năng lực thực chất, không nên phụ thuộc vào tên gọi hay trình tự văn bằng tại từng nước.

Đại biểu phân tích: nếu người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật ở một số quốc gia được chấp nhận, trong khi người có trình độ tương tự tại quốc gia có đào tạo cử nhân luật lại bị loại chỉ vì thiếu bằng cử nhân, thì cách phân định này chưa thật hợp lý.

Từ tranh luận về văn bằng, đại biểu Cao Mạnh Linh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) đề xuất một lộ trình khác cho người tốt nghiệp ngành đại học khác nhưng có chuyên môn sâu về tài chính, thương mại quốc tế hoặc công nghệ.

Theo đại biểu, thay vì bắt buộc những người này học thêm văn bằng hai cử nhân luật, dự thảo có thể cho phép họ hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức pháp luật đạt chuẩn. Đại biểu lưu ý việc học thêm văn bằng hai có thể mất từ 2,5 đến 3 năm, trong khi nhu cầu bổ sung nhân lực pháp lý có chuyên môn liên ngành ngày càng rõ.

Đại biểu đề nghị người đi theo lộ trình chuyển đổi vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất, hoàn thành đào tạo nghề luật sư, 12 tháng tập sự và đạt kỳ thi quốc gia về luật sư. Chương trình chuyển đổi cần có chuẩn cụ thể; người học phải được đánh giá phần kiến thức đã có và bổ sung những nội dung còn thiếu. Theo đại biểu, mở rộng nguồn tuyển chỉ có ý nghĩa khi đi cùng cơ chế bảo đảm nền tảng pháp luật và năng lực hành nghề, không chỉ dựa vào văn bằng.

LÀM RÕ ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO VÀ LỘ TRÌNH HÀNH NGHỀ

Giải trình về tiêu chuẩn đầu vào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng thu hẹp ngoại lệ đối với người có bằng sau đại học ngành luật nhưng không có bằng cử nhân luật.

Quy định này không áp dụng chung cho người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật, mà chỉ hướng tới người được đào tạo theo mô hình tại một số quốc gia không đào tạo cử nhân luật như Việt Nam, cụ thể là mô hình Juris Doctor tại Mỹ, Canada và Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, người theo lộ trình này phải có bằng cử nhân của một ngành khác trước khi học luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ một số vấn đề nêu liên quan đến dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ một số vấn đề nêu liên quan đến dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Để bảo đảm chất lượng, họ không được miễn, giảm điều kiện đào tạo và tập sự: vẫn phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề luật sư, 12 tháng tập sự và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư như người trong nước. Cơ quan soạn thảo đề xuất ngoại lệ này nhằm thu hút nhân lực có trình độ, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập

Về quyền của luật sư tập sự trong hoạt động tố tụng, Bộ trưởng Tư pháp cho biết cơ quan soạn thảo đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đồng bộ với các luật tố tụng.

Trường hợp chưa thể quy định ngay trong luật, các cơ quan có thể nghiên cứu hướng dẫn để người tập sự được cọ xát thực tế dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của luật sư hướng dẫn. Riêng đề xuất cho luật sư tập sự gặp người bị tạm giữ, tạm giam, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

góp vốn VnEconomy Luật Luật sư (sửa đổi) VnEconomy Quốc hội khóa XVI, VnEconomy Sửa luật VnEconomy

Chủ đề

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thống nhất khung chương trình thực hành cho 4 phạm vi hành nghề bác sĩ

Thống nhất khung chương trình thực hành cho 4 phạm vi hành nghề bác sĩ

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định Khung chương trình thực hành cho 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Răng hàm mặt. Động thái này nhằm thống nhất yêu cầu thực hành tối thiểu, tạo sự đồng bộ giữa đào tạo, thực hành và kiểm tra đánh giá năng lực từ ngày 1/1/2027...

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thưởng Tết 2027 trước 25/11

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thưởng Tết 2027 trước 25/11

Bộ Nội vụ vừa chính thức yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động trước ngày 25/11, sớm hơn hẳn so với mọi năm (25/12). Động thái này nhằm chủ động nắm bắt sát sao thực tế, qua đó triển khai kịp thời các giải pháp ổn định thị trường lao động trước thềm năm mới 2027...

El Niño duy trì cường độ rất mạnh, gần 100 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

El Niño duy trì cường độ rất mạnh, gần 100 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

Trong tháng 10/2026 ghi nhận 61 trạm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử, đồng thời có 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Dự báo từ tháng 11/2026-1/2027, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn và rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn với số ngày phổ biến thấp hơn...

Công bằng, minh bạch trong tiếp cận ghép tạng quyết định niềm tin của nhân dân

Công bằng, minh bạch trong tiếp cận ghép tạng quyết định niềm tin của nhân dân

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, vấn đề mang tính quyết định đến niềm tin của nhân dân là sự công bằng trong việc tiếp cận ghép tạng và sự minh bạch trong chi phí. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh nguyên tắc phân bổ tạng phải dựa trên tiêu chí lâm sàng và đạo đức, tuyệt đối không dựa trên khả năng tài chính...

Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình về quy định hiến mô, tạng với người dưới 18 tuổi

Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình về quy định hiến mô, tạng với người dưới 18 tuổi

Báo cáo về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) sáng 2/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo đã được tiếp thu theo hướng quy định người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, và phải đáp ứng các điều kiện hết sức chặt chẽ. Tuyệt đối không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người sống dưới 18 tuổi...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu phân tích về những cơ chế, hành lang pháp lý mới tạo tiền đề đột phá cho ngành Dầu khí. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Cấp thiết tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị kinh tế trên biển

Ngành dầu khí Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu. Nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác. Vậy đâu là hướng đi để ngành dầu khí vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên xanh?

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

59 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy