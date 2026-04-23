Bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng công việc của đội ngũ luật sư công
Như Nguyệt
23/04/2026, 08:53
Theo đề xuất, nguồn luật sư công bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế định cụ thể để bảo đảm chất lượng công việc, tiêu chuẩn của luật sư công.
Chiều 22/4, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Nghị
quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
Theo dự thảo tờ trình, việc thí điểm được triển khai tại 8 bộ và 10 địa
phương. Luật sư công phải đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức và điều kiện
hành nghề luật sư, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm
thực tiễn.
Phạm vi công việc bao gồm tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng
trong nước và quốc tế; tư vấn pháp lý cho dự án; tham gia giải quyết khiếu nại,
tố cáo phức tạp và các nhiệm vụ pháp lý khác trong khu vực nhà nước.
Nguồn lực được huy động từ ba nhóm chính là cán bộ pháp lý
hiện có đủ điều kiện hành nghề; lực lượng có thể bổ sung sau thời gian tập sự
ngắn; và thu hút chuyên gia, luật sư từ khu vực ngoài nhà nước.
Thảo luận tại hội trường, theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây
Ninh), dự thảo Nghị quyết đang thiết kế theo hướng luật sư công đồng thời là
cán bộ, công chức, viên chức nhưng lại phải có đủ các tiêu chí, điều kiện như một
luật sư theo quy định của Luật Luật sư. Trong thực tiễn triển khai ở địa
phương, điều này sẽ có những vướng mắc và không khả thi.
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung băn khoăn cán bộ, công chức, viên
chức trước khi được chứng nhận hành nghề luật sư công thì phải trải qua lớp đào
tạo luật sư. Như vậy, công chức, viên chức, cán bộ vừa phải thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn được giao, vừa phải đi tập sự luật sư tại văn phòng luật hoặc công ty luật, thời gian tập sự ít
nhất là 6 tháng.
Với những đặc thù, sự khác biệt giữa luật sư công theo dự thảo
Nghị quyết và luật sư hiện hành theo quy định của pháp luật, đại biểu Phan Thị
Mỹ Dung đề nghị không quy định thời gian tập sự. Cán bộ, công chức, viên chức
đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện và qua đào tạo lớp luật sư thì đủ điều kiện
để công nhận luật sư công.
Còn đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái
Nguyên) lưu ý trong quá trình sử dụng luật sư công là công chức, viên chức đang
công tác tại các cơ quan cần quan tâm mối quan hệ giữa họ với thẩm phán, viện
kiểm sát và điều tra viên tham gia xử lý các vụ việc. Cần có chế định cụ thể để
bảo đảm chất lượng công việc của luật sư công, cũng như bảo đảm sự công bằng
trong xử lý các vụ việc.
Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại
phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh thí điểm chế định luật
sư là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cũng là vấn đề khó.
Về ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội liên quan đến tiêu chuẩn
của luật sư công quy định ở Điều 5 của dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
nhấn mạnh vì đây là luật sư công cho nên trước hết phải đáp ứng tiêu chuẩn của
luật sư; đồng thời dẫn chứng trường hợp liên quan đến các vụ kiện tranh chấp quốc
tế, khi tham gia ở các cơ quan tài phán quốc tế, người đại diện phải có đầy đủ
tư cách của luật sư được chấp nhận phổ quát ở trên thế giới.
Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ ghi nhận để
nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, rà soát để đưa vào quy định tại
văn bản quy định chi tiết của Chính phủ cho phù hợp.
Liên quan đến việc phân định ranh giới về mặt công việc,
trách nhiệm giữa luật sư công và công chức, viên chức khi đồng thời một lúc
đóng hai vai, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ
xem xét, có quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn để đảm bảo phù hợp với thực
tế.
Về vấn đề chế độ, chính sách của luật sư công, Bộ trưởng tán
thành với ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, với khối lượng công việc của luật
sư công thì cần phải có chế độ, chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân được
lực lượng nhân sự chất lượng cao này.
Theo tờ trình dự thảo, chế định luật sư công xuất phát từ bất cập trong khu vực nhà
nước khi số lượng án hành chính tăng nhanh, tính chất ngày càng phức tạp nhưng
hiệu quả giải quyết còn hạn chế; nhiều cơ quan gặp khó khăn trong tham gia tố tụng,
chuẩn bị hồ sơ.
Trong xử lý các dự án kinh tế-xã hội và giao dịch quốc tế,
còn tồn đọng nhiều dự án vướng mắc pháp lý, tiềm ẩn rủi ro; các tranh chấp đầu
tư, thương mại quốc tế ngày càng phức tạp.
Bên cạnh đó, tình trạng khiếu nại, tố
cáo kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tạo áp lực lớn lên bộ máy hành
chính. Thực tiễn cũng cho thấy có trường hợp thiếu sự tham gia kịp thời của luật
sư, làm giảm hiệu quả bảo vệ lợi ích Nhà nước.
Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thí điểm
chế định luật sư công, qua đó nâng cao năng lực quản trị pháp lý, hiệu quả thực
thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công
15:10, 15/04/2026
Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành
09:50, 31/03/2026
Hoàn thiện chính sách, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của luật sư công
Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển điện hạt nhân
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế…
Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.
Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí
Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm và các định hướng lớn trong quan hệ song phương.
Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: