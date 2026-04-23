Bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng công việc của đội ngũ luật sư công

Như Nguyệt

23/04/2026, 08:53

Theo đề xuất, nguồn luật sư công bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế định cụ thể để bảo đảm chất lượng công việc, tiêu chuẩn của luật sư công.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phan Thị Mỹ Dung phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chiều 22/4, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. 

Theo dự thảo tờ trình, việc thí điểm được triển khai tại 8 bộ và 10 địa phương. Luật sư công phải đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức và điều kiện hành nghề luật sư, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn.

Phạm vi công việc bao gồm tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng trong nước và quốc tế; tư vấn pháp lý cho dự án; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp và các nhiệm vụ pháp lý khác trong khu vực nhà nước.

Nguồn lực được huy động từ ba nhóm chính là cán bộ pháp lý hiện có đủ điều kiện hành nghề; lực lượng có thể bổ sung sau thời gian tập sự ngắn; và thu hút chuyên gia, luật sư từ khu vực ngoài nhà nước.

Thảo luận tại hội trường, theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh), dự thảo Nghị quyết đang thiết kế theo hướng luật sư công đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức nhưng lại phải có đủ các tiêu chí, điều kiện như một luật sư theo quy định của Luật Luật sư. Trong thực tiễn triển khai ở địa phương, điều này sẽ có những vướng mắc và không khả thi.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức trước khi được chứng nhận hành nghề luật sư công thì phải trải qua lớp đào tạo luật sư. Như vậy, công chức, viên chức, cán bộ vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa phải đi tập sự luật sư tại văn phòng luật hoặc công ty luật, thời gian tập sự ít nhất là 6 tháng.

Với những đặc thù, sự khác biệt giữa luật sư công theo dự thảo Nghị quyết và luật sư hiện hành theo quy định của pháp luật, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung đề nghị không quy định thời gian tập sự. Cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện và qua đào tạo lớp luật sư thì đủ điều kiện để công nhận luật sư công.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: TTXVN.

Còn đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) lưu ý trong quá trình sử dụng luật sư công là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan cần quan tâm mối quan hệ giữa họ với thẩm phán, viện kiểm sát và điều tra viên tham gia xử lý các vụ việc. Cần có chế định cụ thể để bảo đảm chất lượng công việc của luật sư công, cũng như bảo đảm sự công bằng trong xử lý các vụ việc.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh thí điểm chế định luật sư là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cũng là vấn đề khó.

Về ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội liên quan đến tiêu chuẩn của luật sư công quy định ở Điều 5 của dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh vì đây là luật sư công cho nên trước hết phải đáp ứng tiêu chuẩn của luật sư; đồng thời dẫn chứng trường hợp liên quan đến các vụ kiện tranh chấp quốc tế, khi tham gia ở các cơ quan tài phán quốc tế, người đại diện phải có đầy đủ tư cách của luật sư được chấp nhận phổ quát ở trên thế giới.

Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ ghi nhận để nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, rà soát để đưa vào quy định tại văn bản quy định chi tiết của Chính phủ cho phù hợp.

Liên quan đến việc phân định ranh giới về mặt công việc, trách nhiệm giữa luật sư công và công chức, viên chức khi đồng thời một lúc đóng hai vai, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ xem xét, có quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Về vấn đề chế độ, chính sách của luật sư công, Bộ trưởng tán thành với ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, với khối lượng công việc của luật sư công thì cần phải có chế độ, chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân được lực lượng nhân sự chất lượng cao này.

Theo tờ trình dự thảo, chế định luật sư công xuất phát từ bất cập trong khu vực nhà nước khi số lượng án hành chính tăng nhanh, tính chất ngày càng phức tạp nhưng hiệu quả giải quyết còn hạn chế; nhiều cơ quan gặp khó khăn trong tham gia tố tụng, chuẩn bị hồ sơ.

Trong xử lý các dự án kinh tế-xã hội và giao dịch quốc tế, còn tồn đọng nhiều dự án vướng mắc pháp lý, tiềm ẩn rủi ro; các tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tạo áp lực lớn lên bộ máy hành chính. Thực tiễn cũng cho thấy có trường hợp thiếu sự tham gia kịp thời của luật sư, làm giảm hiệu quả bảo vệ lợi ích Nhà nước.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thí điểm chế định luật sư công, qua đó nâng cao năng lực quản trị pháp lý, hiệu quả thực thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

15:10, 15/04/2026

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

09:50, 31/03/2026

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Hoàn thiện chính sách, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của luật sư công

09:40, 03/06/2025

Hoàn thiện chính sách, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của luật sư công

Từ khóa:

chế định luật sư công Luật Luật sư luật sư công viên chức

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển điện hạt nhân

Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển điện hạt nhân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế…

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm và các định hướng lớn trong quan hệ song phương.

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên

Tài chính

2

Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu

Thị trường

3

SCD thua lỗ liên tục 5 năm, nguy cơ không còn tiền để hoạt động

Doanh nghiệp niêm yết

4

Doanh thu vàng PNJ tăng 324,7% trong quý 1/2026

Doanh nghiệp niêm yết

5

MWG hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026, doanh thu đạt 46.508 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy