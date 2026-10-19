Đề xuất mới về cơ chế điều phối vật liệu xây dựng thông thường giữa các vùng

Đề xuất quy định cụ thể nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ hoạt động điều phối, mạng lưới điều phối nguồn vật liệu, cơ chế điều phối nguồn vật liệu... sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để giải quyết vấn đề điều phối nguồn vật liệu phục vụ các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm...

Dụ thảo nghị định được xây dựng nhằm bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với bối cảnh mới. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Ngày 19/10, Bộ Tư pháp đã đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP. Hồ sơ do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo.

QUY ĐỊNH RÕ NGUỒN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Theo Bộ Công thương, quá trình triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, nhất là một số nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản phát sinh trong thực tiễn.

Do đó, cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới. So với Nghị định số 193 và Nghị định số 21, dự thảo kế thừa toàn bộ kết cấu và phần lớn nội dung hiện hành. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được chia thành 03 nhóm.

Thứ nhất là sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chi tiết một số điều theo Luật sửa 10 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 21/2026/QH16 giao Chính phủ;

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo Nghị quyết số 66.25/2025/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2026 về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để xử lý một số vấn đề vướng mắc trên thực tiễn, trong đó có bổ sung cơ chế điều phối vật liệu xây dựng thông thường giữa các vùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đặc biệt, nhóm nội dung thứ ba, dự thảo đã quy định cụ thể nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ hoạt động điều phối; mạng lưới điều phối nguồn vật liệu; cơ chế điều phối nguồn vật liệu; trách nhiệm của các bộ, ngành, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, thu hồi khoáng sản và tổ chức, cá nhân sử dụng khoáng sản tham gia vào mạng lưới điều phối. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để giải quyết vấn đề điều phối nguồn vật liệu phục vụ các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm.

Cụ thể, theo khoản 1, điều 100c, nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sẵn sàng cung ứng bao gồm 2 loại. Đó là các khu vực khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhóm IV đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giấy phép còn hiệu lực;

Ngoài ra là các khu vực thu hồi khoáng sản theo giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản còn hiệu lực có khối lượng khoáng sản nguyên khai làm vật liệu xây dựng thông thường được phép thu hồi từ 100.000 m3 trở lên.

Nguồn vật liệu tham gia tự nguyện bao gồm các khu vực khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhóm IV đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nguồn vật liệu hợp pháp khác mà tổ chức, cá nhân có quyền khai thác, sở hữu có văn bản đồng ý tham gia và cam kết thực hiện phương án điều phối nguồn vật liệu.

TIẾP TỤC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Theo tờ trình, đối với nhóm nội dung thứ hai, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung để xử lý một số vấn đề vướng mắc, điểm nghẽn trong thực tiễn; tiếp tục đơn giản hóa một số thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rà soát, sửa đổi các câu từ trong Nghị định để đảm bảo dễ hiểu, đơn nghĩa, đảm bảo hiệu quả trong thực tế.

Theo đó, dự thảo tích hợp nhiều thủ tục hành chính quy định tại điều 9 dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định số 193).

Cụ thể, trường hợp các thủ tục gia hạn, điều chỉnh, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ, đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của 01 cơ quan, người có thẩm quyền, có thể được giải quyết đồng thời và trả trong cùng 01 kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết đồng thời.

Theo Bộ Công thương, quy định này giúp giảm bớt thủ tục trong trường hợp tổ chức, cá nhân có đề nghị thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác nhau và có một số thành phần hồ sơ trùng nhau. Quy định này cũng sẽ giảm bớt thời gian thẩm định hồ sơ do cho phép được giải quyết đồng thời và trả trong cùng 01 kết quả.