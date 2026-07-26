Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại Hải Phòng để kịp tiến độ cung cấp vật liệu cho sân bay Gia Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét về chủ trương Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng theo trình tự, thủ tục rút gọn, để kịp tiến độ cung cấp vật liệu xây dựng cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Khai thác khoáng sản đá vôi tại Hải Phòng. Ảnh:thiennhien.net

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 399/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại Thành phố Hải Phòng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là Dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết nghị về chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 và được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. Đồng thời Dự án là một trong các công trình hạ tầng được lựa chọn đưa vào khai thác, vận hành phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2027.

Để bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho Dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu: Trên cơ sở ý kiến đã phát biểu tại cuộc họp, Bộ Xây dựng, UBND TP. Hải Phòng, UBND tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng; gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 26 tháng 7 năm 2026.

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan và căn cứ kết quả điều tra, đánh giá, xác định chất lượng, trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan thống nhất phương án cụ thể về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng (hoàn thành trong tháng 7/2026), bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho Dự án và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch đã được thống nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét về chủ trương Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại khu vực trên theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch, để kịp tiến độ cung cấp vật liệu xây dựng cho Dự án; hoàn thành trước ngày 03 tháng 8 năm 2026.

UBND TP. Hải Phòng căn cứ quy định của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh và nhận được hồ sơ theo quy định giải quyết cấp phép khai thác mỏ trong vòng 7 ngày làm việc.