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Thêm nhiều khu vực khoáng sản chiến lược quan trọng không đấu giá quyền khai thác

N Nhĩ Anh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt thêm nhiều khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng (như vàng, đồng, sắt) không đấu giá quyền khai thác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt thêm nhiều khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Ảnh minh hoạ). Ảnh: L.A
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt thêm nhiều khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Ảnh minh hoạ). Ảnh: L.A

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp vừa ký ban hành Quyết định số 2868/QĐ-BNNMT phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Đợt 7) thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, có 5 khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng được đưa vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, là các khu vực khoáng sản vàng, sắt và đồng.

Cụ thể gồm, khu vực khoáng sản vàng Núi Kẽm tại xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng (trước đây là xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam); Khu vực khoáng sản vàng Nậm Khao 1 tại xã Mường Tè (trước đây là xã Nậm Khao, huyện Mường Tè), tỉnh Lai Châu; Khu vực khoáng sản vàng Khuổi Sáp tại xã Yên Thổ (trước đây thuộc huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng;

Cùng với đó là khu vực khoáng sản sắt Tây Nam Nà Áng tại xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn); khu vực khoáng sản đồng Kon Rá tại xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Đắk Tơ Lung và xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Tọa độ và diện tích của năm khu vực trên được xác định theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung và các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cập nhật và quản lý danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với UBND các tỉnh/thành phố: Cao Bằng, Lai Châu, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quản lý, bảo vệ, giám sát hoạt động liên quan đến khu vực có khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cùng với đó phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, trong tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Đợt 4, 5, 6) thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, trong đợt 6, ngày 30/6, Bộ đã phê duyệt 07 khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng là khu vực không đấu giá quyền khai thác. Trong đó có 3 khu vực quặng vàng, 2 khu vực quặng apatit, 1 khu vực quặng graphit và 1 khu vực quặng titan.

Trong đợt 5, Bộ đã phê duyệt 07 khu vực khoáng sản là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng. Còn trong đợt 4, có 3 khu vực khoáng sản khoáng sản chiến lược quan trọng không đấu giá quyền khai thác được Bộ phê duyệt.

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