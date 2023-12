Điểm chạm cao cấp của đồng hồ và thời trang

Sự hợp tác này một minh chứng rõ rệt cho mối liên kết bền chặt mà Nhà chế tác đồng hồ tại Le Brassus đã tạo dựng với các lĩnh vực sáng tạo khác, điển hình là thời trang. Điều này đã mang lại cơ hội cho cả hai thương hiệu khám phá và mở rộng kiến thức trong lĩnh vực mới. Chia sẻ về cơ duyên với Audemars Piguet, nhà thiết kế Matthew Williams cho biết, một trong số thương hiệu yêu thích của anh là Audemars Piguet.

Anh thích đến mức đã từng đặt một chiếc Royal Oak, và đó là một phiên bản tuỳ chỉnh màu đen, có chữ ký Alyx trên dây đeo. “Chúng tôi thiết kế một dây đeo riêng của mình và tạo ra một phiên bản khá tối giản của chiếc đồng hồ,” anh nhớ lại. “Sau đó nó được đón nhận rất tích cực trên toàn cầu, và Audemars Piguet đã biết đến thương hiệu của tôi thông qua dự án đó. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về việc tạo ra một loạt đồng hồ chính thức được sản xuất bởi Audemars Piguet”.

Đồng hồ không chỉ đơn thuần là một công cụ đo thời gian mà nó còn là một biểu tượng của cuộc sống và dấu ấn cá nhân, những kỷ niệm quý báu, và là một di sản tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Chiếc đồng hồ là một thứ rất đẹp đẽ bởi nó có thể là biểu tượng của một kỷ niệm quan trọng, một thành tựu, hoặc một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời”, NTK Matthew Williams nói. “Chín mẫu thử cho phiên bản đồng hồ mới là tiếng nói chung giữa hai bên, thể hiện khao khát khám phá, được tự do là chính mình, lan tỏa sức hút của mình đến những trái tim yêu nghệ thuật nói chung và đồng hồ hay thời trang nói riêng”.

Chính sự kỉ luật, bứt phá khỏi vùng an toàn của chính mình và khát vọng khám phá giới hạn đã đem lại kết quả. Đây cũng là lần đầu tiên Audemars Piguet cho phép chỉnh sửa bên ngoài nhà máy, cũng như mời Matthew Williams tham gia toàn bộ quá trình từ bản vẽ, thiết kế cho đến sản xuất 4 mẫu Royal Oak và Royal Oak Offshore kinh điển, cùng phiên bản đặc biệt.

Trong ngôn ngữ thiết kế, sự tối giản thường biểu hiện qua việc tối giản chi tiết. Các mẫu đồng hồ được thiết kế với mặt số sáng, ít hoặc không có chỉ số, và các yếu tố trang trí được giữ ở mức tối thiểu. Điều này tạo ra một vẻ đẹp đơn giản, nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tinh tế và hiện đại. Sự tối giản cũng thể hiện tính chất vĩnh cửu của đồng hồ. Thay vì tràn ngập các chi tiết truyền thống, các nghệ nhân chế tác chú trọng vào những chi tiết quan trọng như bộ vỏ, kim chỉ giờ và bộ máy. Điều này tạo nên sự bền bỉ và độ tin cậy, cho phép đồng hồ tồn tại và hoạt động suốt nhiều thập kỷ mà vẫn giữ được tính chính xác. Có thể nói rằng, giá trị thực sự của thời gian đã được tôn vinh bằng sự tối giản.

Phiên bản mới đánh dấu sự kết hợp giữa Matthew Williams và Audemars Piguet nổi bật với vẻ ngoài vàng trắng hoặc vàng hồng được đánh bóng mờ tạo cảm giác trang nhã, ấm áp. Tính thẩm mỹ tối giản được Matthew Williams và thương hiệu chú trọng, các kích cỡ từ 37 đến 42 mm đều thích hợp với mọi cổ tay, khắc họa rõ nét cá tính của từng cá nhân và trở thành cầu nối giữa thế giới Haute Horlogerie và thế giới thời trang.

Để thể hiện giá trị và yếu tố thẩm mỹ tối giản, NTK Matthew Williams đã ngồi lại cùng đội ngũ AP tinh chỉnh mặt số sao cho đơn giản nhất, lược bỏ các vạch chỉ giờ và ô ngày trên các mẫu Royal Oak biến lớp hoàn thiện satin thành một điểm nhấn trang nhã. Mẫu 37 mm sẽ phù hợp với những ai cổ tay nhỏ nhắn, sở hữu bộ chuyển động tự lên cót. Mặt số tối giản cùng các kim giờ và phút bằng vàng được phủ một lớp phát quang đảm bảo khả năng hiển thị tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng, ngoài ra còn sở hữu các dòng chữ biểu tượng “Audemars Piguet” và “1017 ALYX 9SM” bằng vàng.

Trong khi đó, mẫu 41 mm được trang bị bộ chuyển động Chronograph tự lên cót mới nhất Calibre 4409 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ. Được thiết kế không có chỉ báo ngày, Calibre 4409 bao gồm một bánh xe cột và chức năng flyback cho phép chức năng bấm giờ khởi động lại ngay lập tức mà không cần phải dừng lại. Ngoài ra nó còn có một bộ ly hợp dọc giúp ngăn các kim đồng hồ nhảy khi chức năng bấm giờ bắt đầu hoặc dừng lại. Cơ chế đặt lại được cấp bằng sáng chế đảm bảo rằng mỗi kim đếm ngay lập tức trở về vị trí ban đầu.

Cả hai phiên bản đều có số lượng giới hạn. Hai phiên bản Royal Oak Offshore mới có thiết kế tương tự, loại bỏ những chi tiết thường thấy trên mặt số để tạo nên một sự tối giản độc đáo. Các phiên bản này cũng có kích thước 42 mm và có sẵn trong chất liệu vàng trắng hoặc vàng 18 cara. Phần logo của thương hiệu 1017 ALYX 9SM nằm ở vị trí 6 giờ, trong khi các bộ đếm thời gian ở vị trí 6, 9 và 12 giờ cũng đã được tinh chỉnh chỉ còn lại các kim giờ và phút – một sự thay đổi tiên phong lần đầu xuất hiện đối với các mẫu đồng hồ Chronograph.

Các mẫu thiết kế kết hợp giữa Matthew Williams và Audemars Piguet vì vậy không chỉ là một công cụ đo thời gian mà còn là biểu tượng của tính tiên phong, xứng đáng là một tạo vật nghệ thuật thời gian, tồn tại qua các thế hệ và truyền tụng từ quá khứ đến tương lai.

Đánh dấu sự hợp tác đặc biệt, bên cạnh bốn phiên bản đồng hồ mới, cả hai thương hiệu đã tạo ra một chiếc Royal Oak Selfwinding Chronograph độc bản với sự kết hợp của vàng 18 cara và thép không gỉ, với mặt số bằng vàng phủ PVD màu đen được trang trí bằng lớp satin dọc, kim được phủ lớp phát quang giúp nhìn được ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Yếu tố cuối cùng hoàn thiện tạo tác hoàn mỹ này là bộ chuyển động 4409 – một sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tính thẩm mỹ đương đại.

Phiên bản đặc biệt này được đem đấu giá trong bữa tiệc ra mắt sự hợp tác giữa Audemars Piguet và 1017 ALYX 9SM tại Tokyo, Nhật Bản. Tất cả tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho các dự án nhằm hỗ trợ các sáng kiến học tập dựa trên vui chơi nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thông qua hoạt động của các tổ chức phi chính phủ như Kids in Motion và Right to Play. Việc lựa chọn hỗ trợ các dự án học tập thông qua vui chơi được đưa ra theo khuyến nghị của Tổ chức Audemars Piguet và Matthew Williams, những tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong nhiều năm.

Sự tinh tế trong thiết kế và sự hoàn hảo trong công nghệ chế tác đồng hồ khiến nó trở thành một biểu tượng của sự lâu bền và tương lai đẹp đẽ. Nó không chỉ đo thời gian bằng bộ máy mà còn bằng những kỷ niệm quý báu và những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.