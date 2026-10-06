Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 hướng tới tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. Mục tiêu của Diễn đàn là tạo lập một không gian đối thoại và hợp tác uy tín, nơi các bên liên quan có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến, giải pháp cho những thách thức hiện tại. UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện này nhằm quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển của thành phố, đồng thời huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một nền tảng kết nối quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững. Kết quả của Diễn đàn sẽ là nguồn tham khảo quan trọng cho việc xây dựng báo cáo triển vọng và các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Nội dung của Diễn đàn được triển khai theo bốn trụ cột chính: Vai trò của các siêu đô thị, Công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới, và Vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Những trụ cột này phản ánh sự cần thiết của việc chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động kiến tạo quan hệ đối tác và xây dựng lòng tin.
Diễn đàn dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm cả trong nước và quốc tế, đảm bảo tính đại diện rộng rãi và cân đối giữa các khu vực nhà nước, tư nhân, giới học thuật và các tổ chức quốc tế. Đây là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của mình như một điểm hội tụ các sáng kiến hợp tác khu vực và toàn cầu.
Một trong những điểm nhấn của Diễn đàn là việc thúc đẩy các mô hình hợp tác đa phương "kiểu mới", tăng cường đối thoại chính sách và hợp tác công - tư. Thông qua kết nối giữa chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, Diễn đàn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất và vị thế quốc tế của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển toàn cầu.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với TP. Hồ Chí Minh mà còn là một bước tiến lớn trong việc định hình các xu hướng phát triển mới của Việt Nam. Với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Diễn đàn hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp đột phá và sáng tạo, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Kết thúc Diễn đàn, các định hướng, sáng kiến và khung hợp tác mới sẽ được hình thành, phục vụ cho việc triển khai các chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư và giáo dục - đào tạo. Đây là những yếu tố then chốt để Việt Nam có thể tham gia chủ động hơn vào quá trình định hình các xu hướng phát triển mới trên toàn cầu.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là một cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
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