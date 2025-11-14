Hơn 500 đại biểu quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và hơn 500 đại biểu quốc tế…

Sáng ngày 14/11/2025, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025) với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày, từ 25 - 27/11/2025, tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện quốc tế do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác chiến lược tổ chức.

Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh thế giới đang bước vào một cấu trúc cạnh tranh mới, nơi lợi thế phát triển không còn dựa trên tài nguyên hay chi phí lao động, mà được quyết định bởi hệ sinh thái công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ xanh, bền vững theo chuẩn mực toàn cầu. Trong bối cảnh đó, sức mạnh quốc gia phụ thuộc vào khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tốc độ chuyển hóa tri thức thành giá trị.

Ông Hà cho biết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 là tuyên bố phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh, không chỉ để thảo luận mà còn là công cụ hành động, định vị và triển khai thực thi. Diễn đàn năm nay được kỳ vọng trở thành nơi biến tư duy phát triển thành năng lực triển khai thực tế, tác động đến Chính phủ, chính quyền đô thị, doanh nghiệp và cả hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo.

Đại diện Ban tổ chức thông tin với báo chí tại họp báo.

Diễn đàn năm nay dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và ngoài nước và khoảng 500 khách mời cấp cao tham

Đáng chú ý, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, Phiên Toàn thể, Phiên Thảo luận song song về sản xuất thông minh, Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Diễn đàn, chủ đề của Diễn đàn năm nay phản ánh đúng tầm nhìn hành động của Thành phố, vừa tận dụng sức mạnh công nghệ để nâng cao năng suất và năng lực quản trị, vừa bảo đảm phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật.

Đồng thời, sự kiện là nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công - tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Tính đến ngày 13/11/2025, TP. Hồ Chí Minh đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự Diễn đàn từ 5 đoàn bộ, ngành, 9 đoàn địa phương các nước, 8 tổ chức quốc tế, 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) và 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới.