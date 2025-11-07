Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 có chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”

Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HEF) lần thứ 6 chính thức có tên “Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025”, sẽ tập trung vào chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo...

Sáng ngày 7/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Theo đó, Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HEF) lần thứ 6 chính thức có tên “Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025”, sẽ tập trung vào chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Diễn đàn được diễn ra từ ngày 25 - 28/11 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các bộ ngành, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là phiên Đối thoại với Thủ tướng, diễn ra trong 60 phút, nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi trực tiếp với lãnh đạo WEF, các Bộ trưởng và doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh tại Việt Nam.

Ngoài phiên toàn thể, các phiên thảo luận song song sẽ đề cập đến logistics và cảng biển thông minh, chính quyền số, cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu gắn với phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trương mời hơn 300 đại biểu và khách mời quốc tế tham dự Diễn đàn, trong đó có các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ và địa phương; các tổ chức quốc tế và định chế tài chính quốc tế, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính sách; các tập đoàn hàng đầu thế giới…

Việc tổ chức Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương nước ngoài, nâng tầm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Thành phố; trao đổi, thảo luận về định hướng xây dựng các khuôn khổ hợp tác phục vụ các mục tiêu phát triển của Thành phố.

Diễn đàn cũng nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh kết nối, gặp gỡ và hợp tác với doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế; giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư, du khách quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện bên lề, gồm Triển lãm GRECO 2025 về sản phẩm và dịch vụ tăng trưởng xanh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học, Công nghệ & Khởi nghiệp WISE HCMC 2025, diễn ra từ ngày 25 - 30/11. Các sự kiện này tạo ra không gian kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo.

Ngoài ra, các đại biểu quốc tế sẽ tham quan thực tế tại Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy và Trung tâm Dữ liệu CMC Tân Thuận; đồng thời khám phá các di tích, công trình văn hóa – lịch sử tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo và xanh.

Với quy mô và tầm ảnh hưởng quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP. Hồ Chí Minh 2025 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, thúc đẩy kinh tế số và nâng tầm hội nhập quốc tế.