Đô thị cảng Phú Mỹ: Từ hạ tầng logistics đến cú hích giá trị bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Khánh Huyền
17/10/2025, 13:05
Trong bức tranh phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, Phú Mỹ đang nổi lên như một “điểm sáng mới” của Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi hội tụ những yếu tố đủ đầy để bứt phá: Hạ tầng cảng biển quy mô, mạng lưới giao thông đồng bộ và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn trong và ngoài nước.
Phú Mỹ hiện sở hữu hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, một trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container trọng tải hơn 200.000 DWT. Không chỉ là cửa ngõ xuất nhập khẩu trọng yếu của cả nước, khu vực này còn đang được định hướng trở thành trung tâm logistics toàn cầu của Việt Nam.
Các tuyến cao tốc như Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành hay đường vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp rút ngắn thời gian kết nối từ Phú Mỹ đến TP.HCM và các khu công nghiệp lân cận. Khi hạ tầng hoàn thiện, dòng chảy logistics sẽ dịch chuyển mạnh về khu vực này, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và thương mại.
Với hơn 10 khu công nghiệp quy mô lớn, Phú Mỹ đang trở thành “cứ điểm” sản xuất – chế biến mới của miền Nam. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… đã tạo nên chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất, lưu trữ đến vận chuyển. Đây cũng chính là yếu tố cốt lõi hình thành nhu cầu về đô thị công nghiệp hiện đại, nơi đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cấp cao có thể sinh sống, làm việc và tận hưởng không gian sống chất lượng cao.
Nếu trước đây, giá trị bất động sản tại Phú Mỹ chủ yếu được định giá bởi yếu tố đất công nghiệp, thì nay xu hướng đã thay đổi. Sự dịch chuyển của hạ tầng, cùng định hướng phát triển thành đô thị cảng toàn cầu, đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.
Theo các chuyên gia, trong 3 năm tới, khi hệ thống giao thông trọng điểm hoàn thiện và các khu đô thị mới đi vào vận hành, mặt bằng giá khu vực có thể tăng từ 20–30%, đặc biệt tại các khu vực trung tâm hành chính hoặc gần cụm cảng logistics.
Phú Mỹ không chỉ là câu chuyện của một địa phương có hạ tầng tốt, mà là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn về một “siêu đô thị cảng châu Á”. Khi hạ tầng trọng điểm hoàn thiện, Phú Mỹ sẽ trở thành trung tâm hội tụ của Air ( Sân bay Long Thành, cửa ngõ hàng không quốc tế) – Sea ( Cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, kết nối trực tiếp Mỹ – Âu) – Gate (Hệ thống cao tốc, quốc lộ và vành đai liên kết vùng).
Viễn cảnh đó đang mở ra thời cơ vàng cho Phú Mỹ bứt phá, trở thành hub logistics quốc tế hàng đầu khu vực, thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, sản xuất xuất khẩu và dịch vụ logistics. Khi hạ tầng và công nghiệp đồng loạt chuyển động, nhu cầu về không gian sống chất lượng – dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý – cũng đang gia tăng mạnh mẽ.
Giữa làn sóng phát triển đó, Maison Grand nổi bật như một biểu tượng tiên phong, kiến tạo chuẩn sống mới dành cho chuyên gia tại trung tâm đô thị cảng Phú Mỹ. Dự án không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng khu vực, mà còn mang trong mình tầm nhìn đón đầu xu hướng đô thị hóa logistics – mô hình “living near port” đang được nhiều quốc gia phát triển theo đuổi.
Sự xuất hiện của những dự án tiên phong như Maison Grand không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình định hình diện mạo đô thị cảng Phú Mỹ – nơi công nghiệp, logistics và chất lượng sống giao thoa, tạo nên “cửa ngõ thương mại toàn cầu” của Việt Nam trong thập kỷ tới.
Công trình xanh được xem là hướng đi tất yếu trong tiến trình phát triển bền vững của lĩnh vực xây dựng – đô thị. Việc hình thành cơ chế, chính sách đồng bộ để thúc đẩy và lan tỏa mô hình này sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu; hạn chế phát thải CO2; đồng thời khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng môi trường sống đô thị…
Khu Đông TP.HCM đang vươn lên trở thành tâm điểm của làn sóng bất động sản cao cấp, trong bối cảnh thị trường phục hồi tích cực với nhu cầu ở thực tăng mạnh và dòng vốn đầu tư dần quay trở lại.
Trong quý 3 vừa qua, tại các thành phố lớn, giá căn hộ chung cư tiếp tục “leo thang” ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Tình trạng này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ra nhiều lo ngại về những tác động tiêu cực đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản cũng như công tác an sinh xã hội…
Ngày 16/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã ra quyết định thành lập Khu thương mại tự do với tổng diện tích 6.292 ha, nhằm hình thành, phát triển các trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính mới có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động bất động sản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường hiệu quả quản lý …
