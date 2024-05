Doanh nghiệp bán lẻ giảm giá “hết cỡ” để chào hè

Thông tin từ một số hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội và TP.HCM cho biết sức mua thị trường từ nửa cuối tháng 3 đến nay đã chậm lại so với trước. Trong khi nhóm sản phẩm rau củ quả, cá thịt, hàng thiết yếu vẫn có tăng trưởng dương thì các mặt hàng không thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia… hiện thấp hơn cùng kỳ năm 2023 đến 2 con số. Do đó, các doanh nghiệp và ngành chức năng đang tính toán lại các giải pháp kích cầu để giữ đà tăng trưởng tiêu dùng nội địa.

LOẠT ƯU ĐÃI TỪ CÁC SIÊU THỊ

Từ nay đến hết ngày 29/5, siêu thị Co.op Mart khởi động chương trình khuyến mãi chào hè mang tên "Sắc hè rực rỡ - Deal giảm hết cỡ". Trong đó, hơn 1.000 mặt hàng đặc trưng mùa hè gồm thực phẩm giải nhiệt như kem các vị, nước trái cây, nước ép đào, cam, nước giải khát được Saigon Co.op giảm giá đến 50%.

Còn với chương trình khuyến mại "Chào hè - Cả nhà cùng vi vu", siêu thị Co.op Mart giảm giá 38% cho các trang phục mùa hè, đồ chơi đi biển các loại, bình đựng nước. Ngoài ra, khách mua hàng sẽ được áp dụng chính sách giảm giá mạnh từ 18 - 40% hoặc "mua 1 tặng 1" cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể và bảo vệ da chống tia cực tím.

Trong khi nhóm sản phẩm thiết yếu vẫn có tăng trưởng dương thì các mặt hàng không thiết yếu có sức mua hiện thấp hơn cùng kỳ năm 2023 đến 2 con số.

Tương tự, sắp tới, hệ thống bán lẻ WinMart+/Win triển khai chương trình khuyến mãi “Hạ sang ngập tràn giá tốt” từ ngày 23/5 - 5/6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50%. Bên cạnh chương trình Hội viên WiN tiết kiệm 20% cho sản phẩm WinEco và MEATDeli, danh mục hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và các chương trình ưu đãi hàng kỳ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng vẫn đang được triển khai mạnh mẽ.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C của Central Retail trên toàn quốc triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mại. Cụ thể, chương trình “Trên 2.000 sản phẩm rẻ hơn đến cuối năm” được áp dụng với nhiều mặt hàng như: gia vị, bánh kẹo, sữa, thực phẩm đông lạnh, sản phẩm chăm sóc cá nhân... được hệ thống siêu thị GO!, Big C cam kết có giá rẻ hơn thị trường trong bán kính 10km.

Song song với đó, tập đoàn Central Retail sẽ duy trì chương trình “Chợ sớm giảm sung”, giúp khách hàng giảm thêm 10% đối với toàn bộ sản phẩm thực phẩm tươi sống, áp dụng từ lúc siêu thị mở cửa đến 10h sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, cho biết các chương trình khuyến mãi diễn ra hiện nay đang nhận được nhiều quan tâm của người dân bởi trong bối cảnh thu nhập sụt giảm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, tính toán kỹ hơn cho bữa cơm hằng ngày. Không chỉ giảm giá kịch sàn, các nhà bán lẻ còn thiết kế các chương trình khuyến mại dựa trên tâm lý mua hàng của khách như tăng thêm quyền lợi cho người dùng thông qua chương trình quà tặng.

Các chương trình khuyến mãi diễn ra hiện nay đang nhận được nhiều quan tâm của người dân trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Cũng với mục tiêu đón hè, các siêu thị điện máy đua nhau tung ra các chương trình giảm giá lớn. Từ nay đến hết ngày 31/5, hệ thống siêu thị điện máy Media Mart tổ chức chương trình khuyến mại “Hè rực rỡ - Giảm hết cỡ”. Qua đó giảm giá đến 50% cho sản phẩm điện máy, điện lạnh, gia dụng, công nghệ.

Tại Điện Máy Xanh, nhiều mẫu điều hoà đang được giảm giá lên đến trên 50%, có mẫu chỉ còn từ hơn 4 triệu đồng/chiếc. Với một số sản phẩm, hệ thống siêu thị này còn có chương trình 1 đổi 1 trong 30 ngày, hoàn tiền nếu ở đâu rẻ hơn, trả góp 0% không cần trả trước và bao vật tư, công lắp đặt với 1 triệu máy lạnh đầu tiên...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẬP TRUNG

Trước tình hình sức mua nội địa yếu, nhiều chương trình khuyến mại tập trung tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục được áp dụng mức giảm giá lên đến 100% nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố.

UBND TP.HCM mới đây vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm thành phố năm 2024. Theo đó, chương trình khuyến mại tập trung sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 diễn ra xuyên suốt mùa hè từ ngày 15/6 đến ngày 15/9 và đợt 2 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 31/12. Ngành công thương thành phố cho biết thương nhân tham gia chương trình được phép áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ khuyến mại lên đến 100%.

Nhiều chương trình khuyến mại tập trung tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục được áp dụng nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Chương trình sẽ tăng cường hoạt động truyền thông quảng bá cho doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, qua các hoạt động cụ thể như phối hợp với doanh nghiệp (hệ thống phân phối) tổ chức các sự kiện khai mạc tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố.

Tại Hà Nội, hội chợ Ngày hội khuyến mại cũng được tổ chức vào tháng 5/2024, tháng 7/2024 và tháng 11/2024 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100%, thu hút từ 1.000- 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2024 nhằm mục đích thúc đẩy tiêu dùng qua đó mang đến cơ hội trải nghiệm, mua sắm những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng với mức giá ưu đãi.

Dấu hiệu nhận diện chương trình sẽ được triển khai trên toàn bộ hệ thống doanh nghiệp đồng hành, các điểm bán hàng tham gia sự kiện với mức giảm giá từ 30% lên tới 100% cho các sản phẩm đăng ký tham gia khuyến mại.

Đây đồng thời là cách khai thác tối đa thị trường nội địa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố, nhất là trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Với vai trò quan trọng như vậy, đến thời điểm này, tất cả các bên đã sẵn sàng cho lễ khai mạc và hội chợ "Ngày hội khuyến mại" tháng 5 dự kiến diễn ra ngày 24/5, mở đầu cho chương trình khuyến mại tập trung năm 2024 của thành phố Hà Nội.