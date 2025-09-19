Doanh nghiệp bứt tốc trên sàn thương mại điện tử trong chiến dịch 9/9
Thu Ngân
19/09/2025, 19:36
Nhiều thương hiệu như HONOR, Narciso Rodriguez hay Oui The Brand đã tận dụng một cách hiệu quả hệ sinh thái Shopee và ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong chiến dịch 9/9, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu trong mùa mua sắm cuối năm.
Thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi mùa mua sắm cuối năm đang cận kề. Không chỉ đóng vai trò là kênh phân phối, thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành “đòn bẩy” chiến lược trọng điểm của nhiều thương hiệu trong thời điểm này.
ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH MUA SẮM GIẢI TRÍ, LƯỢNG ĐƠN CỦA OUI THE BRAND TĂNG GẤP ĐÔI DỊP 9/9
Sau nửa thập kỷ lên sàn, Oui The Brand đã thu hút được gần 150.000 người theo dõi trên Shopee. Theo bà Lê Thị Phương Thảo, nhà sáng lập Oui The Brand, sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. “Khách hàng có xu hướng mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hoặc thông qua các phiên livestream để có được giá tốt và trải nghiệm tiện lợi”, bà Thảo chia sẻ.
Trong dịp 9/9 năm nay, Shopee Live và Shopee Video đã ghi nhận 1,7 tỷ lượt xem, số đơn hàng qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường, cho thấy mô hình mua sắm kết hợp giải trí đang trở thành động lực tăng trưởng cho nhiều thương hiệu trên sàn.
Tận dụng xu hướng này, Oui The Brand đã khai thác tối đa tiềm năng từ mô hình mua sắm - giải trí thông qua các công cụ như Shopee Live, Shopee Video và kết hợp ưu đãi Voucher Xtra trong dịp 9/9. Đặc biệt, thương hiệu tăng cường tổ chức livestream vào khung giờ vàng, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm bán chạy dựa trên số liệu từ Shopee.
HONOR TĂNG TRƯỞNG 250%, CỦNG CỐ NIỀM TIN VÀO HÀNG CHÍNH HÃNG TRÊN SHOPEE MALL
Từ năm 2024, HONOR đã lựa chọn Shopee Mall làm kênh phân phối chiến lược trong kế hoạch mở rộng tập khách hàng trực tuyến tại Việt Nam nhờ vào các chính sách đảm bảo hàng chính hãng, mang lại niềm tin và trải nghiệm mua sắm an toàn cho người tiêu dùng.
Trên gian hàng Shopee Mall, HONOR triển khai đồng bộ hình ảnh, thông điệp trong từng chiến dịch, tạo nên không gian mua sắm chuyên nghiệp và nhất quán. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng tích cực tham gia các chương trình livestream, Voucher Xtra và Shopee Membership nhằm tạo điều kiện để người dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá cạnh tranh.
Thực tế cho thấy, số lượng đơn hàng của HONOR trong dịp này đã tăng gấp ba lần so với thông thường. Tổng giá trị giao dịch cũng tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đưa thương hiệu vào Top 3 hãng điện thoại bán chạy nhất trên sàn.
Bà Đinh Thùy Linh, Quản lý Thương mại điện tử của HONOR, chia sẻ: “Shopee là đối tác chiến lược hỗ trợ HONOR tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả thông qua hệ sinh thái công cụ và các chương trình toàn diện. Nhờ đó, thương hiệu có thể mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh và trải nghiệm mua hàng trực tuyến minh bạch, an toàn cho khách hàng”.
NARCISO RODRIGUEZ NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM MUA HÀNG XA XỈ TRỰC TUYẾN, ĐẠT MỨC GMV KỶ LỤC TRÊN SHOPEE PREMIUM
Tháng 7 năm 2025, thương hiệu nước hoa cao cấp Narciso Rodriguez chính thức gia nhập Shopee Premium, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng kênh phân phối trực tuyến tại Việt Nam.
Narciso đã tham gia từ ưu đãi Voucher Xtra đến các phiên livestream tư vấn do Shopee Premium tổ chức, mang đến trải nghiệm mua sắm trực quan như tại cửa hàng trong ngày 9/9. Nhờ đó, thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng GMV kỷ lục kể từ khi gia nhập thị trường trực tuyến và riêng ngày 9/9, doanh số của thương hiệu tăng 400% so với ngày thường.
Ông Chương Hoàng Tân, đại diện Narciso Rodriguez, chia sẻ: “Shopee Premium mang lại hệ thống nhận diện riêng biệt giúp khách hàng cảm nhận rõ giá trị cao cấp và củng cố niềm tin vào thương hiệu”.
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Shopee Premium, các thương hiệu cao cấp như Narciso Rodriguez còn được hưởng lợi từ các hoạt động truyền thông cùng những chương trình khuyến mãi định kỳ dành riêng cho phân khúc này. Dịp 9/9 vừa qua cũng chứng kiến lượng đơn hàng Shopee Premium tăng đến 18 lần và lượng người dùng mua sắm tăng đến 50 lần, qua đó khẳng định vai trò là bệ phóng vững chãi cho các thương hiệu cao cấp mở rộng kênh phân phối trực tuyến và tiếp cận rộng rãi hơn đến người tiêu dùng Việt.
Những kết quả ghi nhận từ chiến dịch 9/9 cho thấy thương mại điện tử T đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, công cụ hỗ trợ bán hàng và sự chủ động từ thương hiệu hứa hẹn tạo nên một mùa mua sắm sôi động với nhiều cơ hội bứt phá trong những tháng cuối năm.
Doanh nghiệp Việt không dễ “nuốt” với miếng bánh thương mại điện tử chục nghìn tỷ USD từ APAC
Với quy mô hơn chục nghìn tỷ USD từ “miếng bánh” thương mại điện tử cùng tốc độ tăng trưởng dẫn đầu toàn cầu, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được ví như “cơ hội vàng” cho doanh nghiệp và nhà bán hàng Việt Nam. Nhưng miếng bánh này lại không dễ “nuốt”…
Có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ nếu 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm được lưu trữ điện tử
Mặc dù vậy, đa phần người dân và cả doanh nghiệp vẫn coi “cầm bản giấy đóng dấu đỏ” an toàn hơn công chứng điện tử…
22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng
Đến tháng 8/2025, cả nước đã có 22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân. Đáng chú ý, gần cuối năm 2024, Việt Nam mới chỉ có khoảng 11 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân, nhưng đến tháng 8/2025 con số được cấp đã tăng gấp đôi...
Người Việt chi khoảng 7.500 tỷ đồng mua iPhone 17
Tính đến tối 18/9, trước ngày iPhone 17 chính thức được bán tại Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ thống kê số lượng khách mua iPhone 17 series tăng trưởng đáng kể, nhiều khả năng thị trường Việt Nam sẽ vượt 250.000 chiếc, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng và phiên bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhất…
Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI
Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: