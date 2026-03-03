Giá vàng SJC rời khỏi mốc đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên 3/3, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, rơi khỏi mốc đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng thiết lập trong phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 300 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đi ngược giá vàng thế giới…

Sau khi phá vỡ mốc đỉnh kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng chốt phiên hôm qua (2/3), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh trong phiên sáng nay (3/3). Cập nhật bảng giá các doanh nghiệp, giá bán vàng miếng phổ biến là 189,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 186,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 189,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 189,4 triệu đồng/lượng còn giá mua vào là 186,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này tiếp tục thu hẹp xuống 2,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 185 triệu – 188 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm lần lượt 1 triệu đồng và 600 nghìn đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên tới 3,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 3/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên sáng. Biên độ giảm dao động từ 300 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 2/3. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 186,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 189,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Ngoại trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn so với vàng miếng SJC, giá giao dịch vàng nhẫn tại các hệ thống còn lại đều ghi nhận ở ngưỡng tương đương vàng miếng SJC.

So với vàng miếng SJC, mức giảm của giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này chỉ bằng 20%. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ nhất trên thị trường.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 2/3, sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán là 182 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 187,5 triệu – 190,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút, thương hiệu này giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 186,4 triệu – 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi. So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 3/2 so với 2/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI và PNJ cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 186,4 triệu – 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 chỉ giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 186,4 triệu – 189,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cả hai doanh nghiệp đều duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng.