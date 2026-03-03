Giá vàng SJC rời khỏi mốc đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng
Mai Nhi
03/03/2026, 10:51
Trong phiên 3/3, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, rơi khỏi mốc đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng thiết lập trong phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 300 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đi ngược giá vàng thế giới…
Sau khi phá vỡ mốc đỉnh kỷ lục 190,9 triệu
đồng/lượng chốt phiên hôm qua (2/3), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh
đồng loạt giảm mạnh trong phiên sáng nay (3/3). Cập nhật bảng giá các doanh nghiệp,
giá bán vàng miếng phổ biến là 189,4 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm
yết giá mua vàng miếng ở mức 186,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 189,4 triệu
đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đảo
chiều giảm 1,5 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm
1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều
bán, Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng ở mức 189,4 triệu đồng/lượng còn giá mua
vào là 186,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này tiếp
tục thu hẹp xuống 2,6 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, tính đến
10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 185 triệu
– 188 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 2/3, giá mua,
bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm lần lượt 1 triệu đồng và 600 nghìn
đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên tới 3,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức
chênh lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Theo sát diễn biến thị trường vàng
miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trong
phiên sáng. Biên độ giảm dao
động từ 300 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng
Mở
cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm nhẹ 300 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 2/3. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 186,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 189,1 triệu đồng/lượng. Mức giá
giao dịch được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Ngoại trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn so với vàng miếng SJC, giá giao dịch vàng nhẫn tại các hệ thống còn lại đều ghi nhận ở ngưỡng tương đương vàng miếng SJC.
So với vàng miếng SJC, mức
giảm của giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này chỉ bằng 20%. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi
nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ nhất trên thị trường.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên
2/3, sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt
giá mua vàng nhẫn ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán là 182 triệu
đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều, niêm yết ở mức 187,5 triệu – 190,5 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút, thương hiệu này
giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 186,4 triệu – 189,4 triệu đồng/lượng
(mua - bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi. So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán
vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng
Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI và PNJ cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 186,4 triệu – 189,4 triệu đồng/lượng (mua -
bán).
Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi
đó, tại PNJ, giá mua, bán vàng
nhẫn trơn 9999 chỉ giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 186,4 triệu –
189,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cả hai doanh nghiệp
đều duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng.
Ngược với thị
trường trong nước, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/3, hợp
đồng giá vàng giao ngay ở NewYork tiếp tục tăng hơn 0,9% so với giá chốt phiên 2/3, tiến
lên mốc 5.370,4 USD/oz. Đồng thời, đây cũng là phiên tăng thứ năm liên tiếp trong
bối cảnh giới đầu tư lo ngại về một
cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 17,39 triệu đồng/lượng, thu hẹp hơn 3 triệu
đồng/lượng so với phiên 2/3. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương
hiệu, khoảng cách này dao động từ 9,99 – 17,39 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên
10:46, 02/03/2026
Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết
15:55, 28/02/2026
Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài
UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce
Căng thẳng leo thang tại Iran và khu vực Trung Đông đang tạo cú sốc ngắn hạn lên thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu và vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, theo UOB, rủi ro giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng vẫn chưa hiện hữu trong khi vàng dự báo hướng tới 6.000 USD/ounce vào đầu năm 2027…
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.
Giá vàng đuối sức vì đồng USD tăng mạnh, SPDR Gold Trust “nằm im”
Đồng USD cũng đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn, và sự tăng giá của bạc xanh đã gây áp lực mất giá lên các kim loại quý...
Ngân hàng di động tại Việt Nam: Mở rộng tiện ích gắn với an toàn, bảo mật
Đến cuối năm 2025, gần 90% người trưởng thành Việt Nam sở hữu tài khoản thanh toán, trong đó, mobile banking tăng trên 25% mỗi năm, cho thấy thanh toán không tiền mặt đang đạt đỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng kéo theo rủi ro an ninh mạng và gian lận công nghệ cao, đòi hỏi an toàn, bảo mật trở thành yêu cầu cấp thiết...
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nộp bổ sung 894 tỷ đồng tiền thuê đất
Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thực hiện nghĩa vụ tài chính còn thiếu, trong đó riêng tiền thuê đất tạm tính đến tháng 10/2025 lên tới 894 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cho thấy nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai và quản trị tài chính...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: