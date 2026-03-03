Shein cam kết rót 1,46 tỷ USD củng cố chuỗi cung ứng tại Quảng Đông

Khoản đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới không chỉ cho thấy tham vọng mở rộng chuỗi cung ứng của Shein tại Quảng Đông mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng về chiến lược tái định vị tại thị trường nội địa Trung Quốc, trong bối cảnh lộ trình IPO vẫn còn nhiều ẩn số...

Nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Shein vừa tuyên bố sẽ đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,46 tỷ USD) trong vòng ba năm tới nhằm tăng cường hệ thống chuỗi cung ứng thông minh tại tỉnh Quảng Đông - trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc.

Thông tin được nhà sáng lập Shein, ông Xu Yangtian, công bố tại Hội nghị Phát triển Chất lượng cao của Quảng Đông. Theo ông Xu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục “bám rễ sâu” tại địa phương, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng thông minh, đồng thời phối hợp với các đối tác để hình thành cụm công nghiệp thời trang đẳng cấp thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh môi trường pháp lý quốc tế thay đổi và “cửa sổ” niêm yết trên thị trường vốn toàn cầu có nhiều biến động. Việc củng cố hoạt động cốt lõi tại Trung Quốc được giới quan sát đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tối ưu quy trình rà soát IPO, đồng thời tăng cường nền tảng vận hành trong nước.

DOANH NGHIỆP “KỲ LÂN” THỜI TRANG SỐ TOÀN CẦU

Shein được thành lập năm 2012 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nền tảng thời trang trực tuyến phát triển nhanh nhất thế giới. Mô hình của công ty dựa trên chuỗi cung ứng linh hoạt, sản xuất theo lô nhỏ, phản ứng nhanh với xu hướng tiêu dùng và khai thác dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu thị trường.

Kể từ khi thiết lập hiện diện tại Quảng Châu (Quảng Đông) năm 2014, Shein ghi nhận tăng trưởng ổn định. Giá trị xuất khẩu thông qua nền tảng đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ, với danh mục sản phẩm trải rộng từ quần áo, giày dép, phụ kiện đến mỹ phẩm và hàng gia dụng, phục vụ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ là một nền tảng thương mại điện tử, Shein còn được xem là một “hệ sinh thái sản xuất số” khi hợp tác với gần 10.000 nhà cung ứng tại Quảng Đông, góp phần tạo ra hơn 600.000 việc làm trong tỉnh. Mô hình “đơn hàng nhỏ, phản ứng nhanh” - đặc trưng của ngành may mặc Quảng Đông - cho phép rút ngắn thời gian từ thiết kế đến giao hàng xuống còn 2-3 tuần nhờ kết nối số hóa giữa nhà máy và trung tâm logistics.

Theo giới phân tích, dù đạt được thành công đáng kể ở thị trường quốc tế, thương hiệu Shein tại thị trường nội địa Trung Quốc vẫn chưa tương xứng với quy mô toàn cầu. Trong khi đó, cạnh tranh ở thị trường nước ngoài ngày càng gay gắt, còn mức độ trung thành của người tiêu dùng trong thương mại điện tử xuyên biên giới tương đối hạn chế.

Vì vậy, việc tăng cường đầu tư tại Quảng Đông được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế trong nước, đa dạng hóa rủi ro thị trường và tạo thế cân bằng giữa hoạt động nội địa và quốc tế.

CẤU TRÚC “HAI ĐỘNG CƠ” VÀ BÀI TOÁN IPO

Song song với việc mở rộng chuỗi cung ứng tại Quảng Đông, Shein cũng điều chỉnh cấu trúc vận hành nội địa. Tháng 11 vừa qua, công ty khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc cùng trung tâm vận hành quốc gia ở Nam Kinh (Giang Tô). Cùng với cơ sở sản xuất và thực hiện đơn hàng quy mô lớn tại Quảng Đông, doanh nghiệp đang hình thành mô hình “hai động cơ”: R&D và điều hành toàn quốc tại Nam Kinh, sản xuất - giao vận tại Quảng Đông.

Tái cấu trúc này diễn ra trong bối cảnh lộ trình niêm yết của Shein vẫn chưa rõ ràng. Tháng 6 vừa qua, công ty đã nộp hồ sơ niêm yết bảo mật lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Trước đó, kế hoạch IPO của Shein từng dịch chuyển giữa Mỹ, Anh và Hồng Kông nhưng chưa đạt được bước tiến cụ thể.

Giới quan sát nhận định, việc tăng cường hiện diện và đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có thể giúp doanh nghiệp củng cố hình ảnh, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu pháp lý và quản trị trong quá trình chuẩn bị niêm yết.

Trong bối cảnh ngành thời trang nhanh toàn cầu đang chịu áp lực từ biến động chuỗi cung ứng, yêu cầu tuân thủ ESG và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khoản đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ tại Quảng Đông được xem là bước đi then chốt để Shein gia cố “hậu phương sản xuất”, nâng cao năng lực đáp ứng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo - cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế.