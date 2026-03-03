Shein cam kết rót 1,46 tỷ USD củng cố chuỗi cung ứng tại Quảng Đông

Nền tảng thương mại điện tử xuyên
biên giới Shein vừa tuyên bố sẽ đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,46
tỷ USD) trong vòng ba năm tới nhằm tăng cường hệ thống chuỗi cung ứng thông
minh tại tỉnh Quảng Đông - trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Trung
Quốc.
Thông tin được nhà sáng lập Shein,
ông Xu Yangtian, công bố tại Hội nghị Phát triển Chất lượng cao của Quảng Đông.
Theo ông Xu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục “bám rễ sâu” tại địa phương, xây dựng hệ
thống chuỗi cung ứng thông minh, đồng thời phối hợp với các đối tác để hình
thành cụm công nghiệp thời trang đẳng cấp thế giới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh
môi trường pháp lý quốc tế thay đổi và “cửa sổ” niêm yết trên thị trường vốn
toàn cầu có nhiều biến động. Việc củng cố hoạt động cốt lõi tại Trung Quốc được
giới quan sát đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tối ưu quy trình rà soát IPO,
đồng thời tăng cường nền tảng vận hành trong nước.
DOANH
NGHIỆP “KỲ LÂN” THỜI TRANG SỐ TOÀN CẦU
Shein được thành lập năm 2012 và
nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nền tảng thời trang trực tuyến
phát triển nhanh nhất thế giới. Mô hình của công ty dựa trên chuỗi cung ứng
linh hoạt, sản xuất theo lô nhỏ, phản ứng nhanh với xu hướng tiêu dùng và khai
thác dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu thị trường.
Kể từ khi thiết lập hiện diện tại
Quảng Châu (Quảng Đông) năm 2014, Shein ghi nhận tăng trưởng ổn định. Giá trị
xuất khẩu thông qua nền tảng đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ, với danh mục sản phẩm
trải rộng từ quần áo, giày dép, phụ kiện đến mỹ phẩm và hàng gia dụng, phục vụ
hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Không chỉ là một nền tảng thương mại
điện tử, Shein còn được xem là một “hệ sinh thái sản xuất số” khi hợp tác với
gần 10.000 nhà cung ứng tại Quảng Đông, góp phần tạo ra hơn 600.000 việc làm
trong tỉnh. Mô hình “đơn hàng nhỏ, phản ứng nhanh” - đặc trưng của ngành may
mặc Quảng Đông - cho phép rút ngắn thời gian từ thiết kế đến giao hàng xuống
còn 2-3 tuần nhờ kết nối số hóa giữa nhà máy và trung tâm logistics.
Theo giới phân tích, dù đạt được
thành công đáng kể ở thị trường quốc tế, thương hiệu Shein tại thị trường nội
địa Trung Quốc vẫn chưa tương xứng với quy mô toàn cầu. Trong khi đó, cạnh
tranh ở thị trường nước ngoài ngày càng gay gắt, còn mức độ trung thành của
người tiêu dùng trong thương mại điện tử xuyên biên giới tương đối hạn chế.
Vì vậy, việc tăng cường đầu tư tại
Quảng Đông được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế trong nước, đa dạng hóa rủi
ro thị trường và tạo thế cân bằng giữa hoạt động nội địa và quốc tế.
CẤU
TRÚC “HAI ĐỘNG CƠ” VÀ BÀI TOÁN IPO
Song song với việc mở rộng chuỗi cung
ứng tại Quảng Đông, Shein cũng điều chỉnh cấu trúc vận hành nội địa. Tháng 11
vừa qua, công ty khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc
cùng trung tâm vận hành quốc gia ở Nam Kinh (Giang Tô). Cùng với cơ sở sản xuất
và thực hiện đơn hàng quy mô lớn tại Quảng Đông, doanh nghiệp đang hình thành
mô hình “hai động cơ”: R&D và điều hành toàn quốc tại Nam Kinh, sản xuất -
giao vận tại Quảng Đông.
Tái cấu trúc này diễn ra trong bối
cảnh lộ trình niêm yết của Shein vẫn chưa rõ ràng. Tháng 6 vừa qua, công ty đã
nộp hồ sơ niêm yết bảo mật lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Trước đó, kế
hoạch IPO của Shein từng dịch chuyển giữa Mỹ, Anh và Hồng Kông nhưng chưa đạt
được bước tiến cụ thể.
Giới quan sát nhận định, việc tăng
cường hiện diện và đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa kinh
tế mà còn có thể giúp doanh nghiệp củng cố hình ảnh, đáp ứng tốt hơn các yêu
cầu pháp lý và quản trị trong quá trình chuẩn bị niêm yết.
Trong bối cảnh ngành thời trang
nhanh toàn cầu đang chịu áp lực từ biến động chuỗi cung ứng, yêu cầu tuân thủ
ESG và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khoản đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ tại
Quảng Đông được xem là bước đi then chốt để Shein gia cố “hậu phương sản xuất”,
nâng cao năng lực đáp ứng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo -
cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế.