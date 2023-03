Doanh nghiệp lưu trú lữ hành lo vắng khách dịp lễ 30/4

Năm 2022, Việt Nam đạt 101,3 triệu lượt nội địa, tăng 168,3% so với kế hoạch, vượt mức trước dịch. Khách Việt đã đổ xô đi du lịch trong nước, thậm chí có người mỗi tháng đi vài điểm khác nhau. Sang năm nay, chính sách visa của nhiều quốc gia ngày càng thông thoáng, giá tour hợp lý là yếu tố khiến du khách Việt ưu tiên chọn lựa tour du lịch nước ngoài.

Các công ty lữ hành cho biết, tỷ lệ khách Việt đặt tour xuất ngoại trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng mạnh. Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc đang đứng đầu danh sách tour quốc tế được ưa chuộng.

Trong khi đó, những du khách có nhu cầu nghỉ lễ trong nước đã phải giật mình khi xem giá vé máy bay từ Hà Nội và TP.HCM trong đợt nghỉ lễ này. Giá vé loại phổ thông của nhiều chặng bay trong nước thậm chí còn cao hơn chặng Hà Nội - Bangkok, khoảng gần 3 triệu đồng khứ hồi.

Theo khảo sát, lấy điểm khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc; Đà Lạt; Huế; Đà Nẵng; Côn Đảo; Nha Trang… mức giá vé máy bay khứ hồi các ngày 28/4 đến 1/5 dao động từ 3 triệu - 5,5 triệu cả thuế phí, có chặng cao điểm lên tới hơn 7 triệu đồng/khứ hồi.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, nói giá vé máy bay tăng quá cao đang ảnh hưởng lớn đến cả du lịch nội địa lẫn inbound (đưa khách nước ngoài du lịch Việt Nam). Theo ông Tú, các tour sử dụng đường bay trong dịp 30/4 đã tăng giá 60 - 80% so với ngày thường. Ghi nhận của công ty cho thấy du khách đang có xu hướng chuyển sang chọn những điểm đến gần. Quỹ phòng tại Serena Hòa Bình của công ty đã bán gần hết cho ngày 28/4 và 2/5. Trong khi đó, những điểm đến xa như Phú Quốc, Nha Trang vẫn còn trống tương đối nhiều.

Nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên đảo Phú Quốc lo lắng vì công suất phòng thấp.

Chính vì lý do này, thay vì tăng giá phòng như thường lệ, nhiều khách sạn ở các điểm du lịch lớn phải khuyến mại để hút khách dịp 30/4. Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, cho biết đã nhận được thông báo "không phụ thu" từ nhiều khách sạn, resort lớn như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc, Sea Sense Resort & Spa Phu Quoc… Bà Tuyết cho biết đây là điều hiếm gặp bởi vào dịp này mọi năm, đa số khách sạn, resort tăng giá từ 20% đến 40% và hầu như "cháy phòng".

Đại diện các cơ sở lưu trú tại Phú Quốc cho biết tính đến hiện tại, họ vẫn còn khá nhiều phòng trống, vì thế phải “tung” các chương trình khuyến mại để kích cầu và cạnh tranh. Sol by Meliá Phu Quoc cho biết công suất phòng chưa đạt 50%, tính tới 28/3 trong khi các dịp 30/4 trước đây, họ có thể lấp đầy 90 - 98% lượng phòng từ cuối tháng 3. "Dù năm nay được nghỉ nhiều, người dân ít chọn đi Phú Quốc hơn vì giá vé máy bay quá cao", đại diện cơ sở này nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Quản lý khách sạn Nghị Lan, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch Nghị Lan (phường An Thới, thành phố Phú Quốc) cho biết: “Nếu như những năm trước, thời điểm này, khách du lịch đặt phòng nghỉ hơn 70%, năm nay, mới chỉ đạt hơn 10%”.

Theo nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên đảo Phú Quốc, thời gian tới, công suất phòng dự kiến chỉ khoảng 40 - 50%. Hiện doanh nghiệp đã gửi những lời mời, lời chào đến công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan, đoàn thể, trường học, với những chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá… cho khách hàng.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, cho biết, du lịch nội địa xu hướng chính vẫn là đi theo dạng mua combo vé máy bay - phòng khách sạn, nhờ đặt dịch vụ rồi tự đi. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ này có thể không đông đúc bởi một phần do giá vé máy bay tăng cao, phần khác là do tâm lý “để dành” các tour du lịch trong nước cho các kỳ nghỉ ngắn ngày hơn.

Tính tới giữa tháng 3, chỉ có Sa Pa ghi nhận lượng khách đặt phòng cao cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Tương tự, theo bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - truyền thông công ty Vietluxtour đến thời điểm này, các tour trọn gói trong nước còn nhiều, chủ yếu đến các điểm nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt hay các tỉnh Đông - Tây Bắc. Khách có tâm lý khách sát ngày mới đặt dịch vụ, các dạng free&easy (vé máy bay + phòng khách sạn), tour option (tour tùy chọn)… được nhiều người lựa chọn.

Cũng chính vì giá vé máy bay tăng cao, nhiều khách du lịch miền Bắc đang có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần, có thể tự lái xe, điển hình trong đó là Sa Pa để tiết kiệm chi phí di chuyển. Khảo sát tại các công ty du lịch, trong các điểm đến nội địa, Sa Pa là một trong những điểm điến được yêu thích hàng đầu. Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Mustgo, trên 2.000 khách sạn đối tác trên cả nước, tính tới giữa tháng 3, chỉ có Sa Pa ghi nhận lượng khách đặt phòng cao cho dịp 30/4 - 1/5.

Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành cũng thừa nhận, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, người dân phải thắt chặt chi tiêu thì giá cả không chỉ là bất lợi rất lớn trong cuộc đua hút khách tới Việt Nam mà còn khiến thị trường du lịch nội địa thất thế so với hoạt động đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound).