Doanh nghiệp tăng tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm 2025

Một số doanh nghiệp do có thêm các đơn hàng phục vụ cho các ngày lễ, Tết Nguyên đán sắp đến, đem đến cơ hội việc làm đa dạng ở cả phân khúc bán thời gian gian và full time cho người lao động.

NHIỀU VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHÔNG GIỚI HẠN CHỈ TIÊU

Ông Nguyễn Văn Dung, Trưởng bưu cục Trần Duy Hưng – Cầu Giấy, Chi nhánh bưu chính Viettel Hà Nội, cho biết đơn vị có nhu cầu tuyển dụng liên tục ở các thời điểm, song vào dịp đầu năm, số lượng sẽ tăng cao hơn. Dự kiến trong tháng 1/2025, cần từ 100 – 200 nhân viên bưu tá cho địa bàn Hà Nội. Ngoài ra là các vị trí về nhân viên vận hành, nhân viên giao dịch và trưởng bưu cục.

Hiện Hà Nội có khoảng hơn 200 bưu cục, tùy theo từng địa bàn mà có số lượng tuyển dụng phù hợp. Mỗi vị trí tuyển dụng cũng có những yêu cầu khác nhau. Như vị trí tuyển dụng nhân viên bưu tá chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có lý lịch đầy đủ, chịu được áp lực công việc…

Tuy nhiên, theo ông Dung, việc tuyển dụng ở thời điểm này cũng khó khăn hơn. Dù đã bước sang đầu năm 2025, song vẫn là cuối năm Âm lịch 2024, nhiều người lao động chưa có ý định chuyển công việc mới, thông thường họ mới chỉ tìm hiểu thông tin và có ý định chuyển việc sau Tết.

Mặt khác, ông Dung cho rằng các doanh nghiệp hiện nay đều có chính sách, chế độ phúc lợi tốt để giữ chân người lao động, nên tỷ lệ “nhảy việc” tại thời điểm này không nhiều, do đó doanh nghiệp cũng gặp khó để có nguồn lao động tuyển dụng. Đơn cử, tại đơn vị này, số lao động nghỉ việc chủ yếu do các trường hợp bất khả kháng, lí do gia đình, hoặc một số chuẩn bị đi nhập ngũ sau Tết…

“Cơ chế, chính sách của doanh nghiệp ngày càng tiệm cận với mong muốn của người lao động, đặc biệt là đảm bảo mức thu nhập, dẫn đến số lượng nghỉ việc lớn trong một thời điểm không còn xảy ra”, ông Dung đánh giá.

Ông Phạm Chí Thành, Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH Bất động sản Bảo An 247 (thuộc Tập đoàn Sun Group), cũng cho biết hiện đơn vị đang cần tuyển dụng hơn 200 nhân sự làm công tác an ninh nội bộ trong tập đoàn, tuổi từ 20 – 50, với mức thu nhập từ 10 – 13 triệu đồng/tháng.

Người lao động ược hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra còn có chế độ bảo hiểm riêng về thương tật cho người lao động trong quá trình làm việc.

Người lao động có thể lựa chọn địa điểm làm việc tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh…tùy theo nhu cầu.

Theo ông Thành, công tác tuyển dụng của doanh nghiệp diễn ra thường xuyên trong năm, song trong dịp Tết việc tuyển dụng cũng có những khó khăn nhất định do khan hiếm nguồn cung hơn. “Phần lớn người lao động ngại chuyển việc ở thời điểm này nên chúng tôi phải thông qua nhiều kênh tuyển dụng để tìm kiếm lao động”, ông Thành cho hay.

TĂNG KẾT NỐI CUNG – CẦU ĐỂ ĐẢM BẢO LAO ĐỘNG CHO CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến nay thị trường lao động phục hồi nhanh và có bước phát triển, tuy nhiên vẫn có sự thiếu hụt lao động nhẹ tại các địa bàn trọng yếu, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phỏng vấn tuyển dụng lao động. Ảnh: Thanh Hải.

Qua khảo sát nhanh, có xảy ra hiện tượng thiếu hụt lao động nhưng không nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp lớn có thêm các đơn hàng phục vụ cho các ngày lễ cuối năm, trong khi doanh nghiệp không có phương án chuẩn bị sẵn nguồn lao động. Số lao động mà doanh nghiệp thiếu chủ yếu là lao động phổ thông, trong các ngành dệt may, lắp ráp điện tử.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tăng cường kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, cũng như khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

Cùng với đó là nâng cao năng lực và đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các doanh nghiệp.

Tại thị trường Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để tiếp nhận các đơn hàng.

Trung tâm cũng phối hợp với các trường cao đẳng, đại học đặt các đường link tuyển dụng có kết nối và chuyển trực tiếp đến trung tâm hỗ trợ sinh viên để họ đăng ký.

Với giải pháp này, đơn vị kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với lực lượng sinh viên có nhu cầu làm thêm dịp Tết, trong khi đó người lao động lại có việc làm và thu nhập.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, năm 2025, thị trường lao động Thủ đô tiếp tục có sự ổn định và sự phục hồi phát triển về kinh tế - xã hội. Điều này được thể hiện qua những cơ chế, chính sách của thành phố triển khai, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp ổn định hơn, phát triển hơn và gắn liền với thị trường lao động.

Các ngành nghề cần tuyển dụng nhiều người lao động làm việc là thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo, vận tải...

Với vai trò là đơn vị kết nối tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm (hàng ngày, chuyên đề, lưu động, trực tuyến...) để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp tuyển được nhân sự có chất lượng, còn người lao động tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập, ổn định cuộc sống.