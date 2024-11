Hơn 15% lao động tại Hà Nội tìm việc lương 10 - 20 triệu đồng

Theo báo cáo thị trường lao động tháng 10 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, sau khi khẩn trương khắc phục các hậu quả do bão Yagi gây ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã nhanh chóng phục hồi trở lại, tác động tích cực đến thị trường lao động.

MỨC LƯƠNG PHỔ BIẾN ĐƯỢC DOANH NGHIỆP CHI TRẢ TỪ 5 - 10 TRIỆU ĐỒNG

Số liệu tổng hợp từ Cục Thống kê TP. Hà Nội, cho thấy lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 10 ước tăng 0,5% so với tháng trước, và tăng 0,7% so với cùng thời điểm năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, đã tác động tích cực đến thị trường lao động. Ước tính nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố trong tháng qua khoảng gần 47.500 vị trí.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin hơn 12.300 việc làm trống của gần 4.700 doanh nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác, chiếm khoảng 50,08% (giảm 1,64 điểm % so với tháng trước); tiếp đến ngành công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng, chiếm 24,27% (tăng 0,18 điểm % so với tháng trước).

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng, nhân viên, trợ lý văn phòng…

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, các doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng người lao động có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 47,98% tổng nhu cầu tuyển dụng), tiếp đến là lao động phổ thông (chiếm 26,39%), công nhân kỹ thuật không có bằng, chứng chỉ nghề (chiếm 9,55%).

Mức lương phổ biến được các doanh nghiệp trả cho người lao động từ 5 - 10 triệu đồng, chiếm 57,71% tổng số nhu cầu tuyển dụng; gần 15% vị trí được trả mức từ 10 - 20 triệu đồng.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm tháng 10 hằng năm, nhu cầu tuyển dụng thường tăng cao ở nhiều ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, logistics, xây dựng và sản xuất.

Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng nhân sự phục vụ cho mùa mua sắm và lễ hội, đáp ứng nhu cầu tăng cường sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian cũng tăng cao.

Đây là những nhóm ngành người lao động có thể ứng tuyển để tìm kiếm công việc nhanh chóng. Ước tính trên địa bàn thành phố, trong tháng qua, đã có hơn 29.600 người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỂ CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHO THỊ TRƯỜNG

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin hơn 11.000 hồ sơ người tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận thấy mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu từ 5 đến 10 triệu đồng, phù hợp với mức chi trả của phần lớn doanh nghiệp, số này chiếm gần 72%. Tương tự có khoảng 15,5% người lao động tìm công việc lương từ 10 - 20 triệu đồng...

Tuyển dụng lao động online.

Phần lớn người tìm việc trong tháng qua là nhóm chưa qua đào tạo, chiếm 40,16%, tập trung vào các công việc như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng...Gần 30% là nhóm tìm việc có trình độ đại học trở lên, với mong muốn việc làm nhân viên viên văn phòng, kế toán, kỹ thuật viên.

Nhận định về bức tranh việc làm trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết các doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình hoạt động sản xuất trong những tháng cuối năm. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao đối với một số ngành, đặc biệt là thương mại dịch vụ, du lịch, lưu trú ăn uống và giải trí…

Trong những tháng còn lại của năm 2024, cùng với việc bảo đảm ổn định và tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, TP. Hà Nội cũng tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế dựa trên ba trụ cột chính là xuất khẩu - tiêu dùng - đầu tư, tạo động lực to lớn cho sự phục hồi của thị trường lao động Việt Nam nói chung, và Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp có xu hướng tăng cường tuyển dụng lao động, nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cao điểm lễ Tết.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo một số ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng cao như: Bán buôn, bán lẻ, trong tháng 11 sẽ tăng 5% so với tháng trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3%.

Tuy nhiên, có một số nhóm ngành dự kiến giảm nhu cầu tuyển dụng như hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ, giảm khoảng 1%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giảm khoảng 0,6%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ giảm khoảng 0,5%...

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, bao gồm các phiên đặc thù phù hợp với từng nhóm lao động, giúp tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho nhiều đối tượng khác nhau.

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối doanh nghiệp với sinh viên. Theo ông Thành, việc gắn kết với các cơ sở đào tạo cũng nhằm hỗ trợ tốt hơn trong công tác giải quyết việc làm, cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Riêng trong tháng 11 này, đơn vị dự kiến tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm.