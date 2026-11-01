Doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh để vươn ra toàn cầu
MMinh Huy
Chọn cỡ chữ
Mở rộng ra thị trường toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp Việt không chỉ có sản phẩm tốt mà còn phải nâng cao năng lực quản trị, nhân lực và khả năng thích ứng. Đồng thời, cần chuyển hóa lợi thế sẵn có thành năng lực thực chất, tăng cường vị thế doanh nghiệp nội địa trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Tại
hội thảo “Năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam - Từ tư duy đến
Năng lực và Hành động”, diễn ra ngày 31/10 do Hội đồng Tư vấn - Hỗ trợ Khởi
nghiệp Quốc gia phía Nam (SNSAC) phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ
chức, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt muốn mở rộng hoạt động ra thị
trường quốc tế cần chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa sản phẩm,
thích ứng với khác biệt văn hóa và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp có sức cạnh
tranh.
Chia
sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ danh dự Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
Giao nhận vận tải Mỹ Á (ASL), cho biết từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành
logistics, ba bài học quan trọng đối với quá trình phát triển doanh nghiệp, gồm: Kết nối, tinh thần trách nhiệm và cải tiến liên tục.
Theo
bà Lan, logistics không đơn thuần là hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến
nơi khác, từ Việt Nam ra thế giới hoặc từ các thị trường quốc tế về Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là hoạt động kết nối con người với con người, quốc gia với
quốc gia, tạo cơ hội để doanh nghiệp hợp tác, cùng phát triển và tạo thêm giá
trị.
Từ thực tế vận hành, bà Lan chia sẻ: Một
lô hàng được vận chuyển thành công không chỉ thể hiện việc hoàn thành giao dịch
mà còn phản ánh niềm tin khách hàng và đối tác gửi gắm cho doanh nghiệp. Việc
thực hiện đầy đủ cam kết là nền tảng duy trì quan hệ hợp tác và phát triển bền
vững.
Bài
học thứ hai là tinh thần trách nhiệm, không chỉ thuộc về người lãnh đạo mà còn
là trách nhiệm của từng cộng sự và thành viên trong tổ chức. Bên cạnh đó, doanh
nghiệp cần duy trì tinh thần cải tiến liên tục.
Theo bà Lan, muốn doanh nghiệp
thay đổi, trước hết người lãnh đạo phải thay đổi, không ngừng học hỏi và đổi mới
để thích ứng với môi trường kinh doanh luôn vận động. Học tập trước hết giúp người lãnh đạo thay đổi tư duy, nâng cao năng lực, dẫn dắt bản thân và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn quản trị, điều hành doanh nghiệp cũng như đóng góp cho cộng đồng.
Tiếp
đó, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cần được lan tỏa đến đội ngũ quản
lý, các nhóm làm việc và lớp lãnh đạo kế thừa. Ở cấp độ tổ chức, học tập là nền
tảng để doanh nghiệp chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng
cao kỹ năng và cải tiến quy trình.
"Sau khi xây dựng được nền tảng năng lực và khả năng vận hành ổn định, doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nhân cần duy trì tinh thần học hỏi, tôn trọng sự khác biệt, đề cao trách nhiệm và chủ động kết nối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là những yếu tố giúp người lãnh đạo không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực dẫn dắt đội ngũ và phát triển tổ chức".
Bà Trần Thị Quế Chi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Khoa học Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch HĐQT Công ty ERA, cho rằng doanh nghiệp
khởi nghiệp cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh, không chỉ dừng lại ở việc tạo
lợi nhuận mà còn hướng đến tạo giá trị cho cộng đồng và đưa thương hiệu Việt
Nam ra thị trường quốc tế. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo có sự chuẩn bị về
năng lực, tư duy và tinh thần hội nhập.
Từ
kinh nghiệm tại thị trường quốc tế, bà Phương Lan cho biết mỗi thị trường
có những đặc điểm riêng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ về văn hóa,
chính sách và quy định sở tại trước khi triển khai hoạt động.
Cũng theo bà Lan, để đưa sản phẩm trí thức ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần chuẩn bị bài bản ngay từ đầu, tập trung vào hai yếu tố.
Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và quy trình quốc tế. Tùy lĩnh vực hoạt động, các tiêu chuẩn khoa học hoặc ISO là cơ sở để chứng minh chất lượng, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.
Thứ hai, lựa chọn nhân sự phù hợp tham gia quá trình hợp tác ngay từ đầu.
"Bên cạnh sản phẩm tốt, doanh nghiệp cần hiểu thị trường, chuẩn hóa quy trình và chuẩn bị nhân sự phù hợp với từng quốc gia để mở rộng hoạt động ra quốc tế", bà Quế Chi lưu ý.
Theo
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Việt Nam có nhiều lợi thế về con người, văn hóa và thu hút đầu tư, nhưng cần
chuyển hóa những lợi thế này thành năng lực cạnh tranh thực chất.
Bên cạnh đó, cần xác định rõ mục tiêu thu hút FDI, đồng thời nâng cao năng lực
doanh nghiệp nội địa. Dẫn số liệu tại hội thảo, ông Thiên cho biết có khoảng 81%
kim ngạch xuất khẩu thuộc khu vực doanh nghiệp FDI, qua đó đặt ra yêu cầu tăng
cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào sản xuất và chuỗi giá trị.
Ông Thiên nhấn mạnh sự cần thiết hình thành các tập đoàn nội địa đủ
mạnh để dẫn dắt ngành sản xuất và cạnh tranh quốc tế, đồng thời phát triển hệ
sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cung ứng, hỗ trợ sản xuất.
"Kinh nghiệm từ các quốc gia như Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy sự liên kết giữa doanh nghiệp
lớn và doanh nghiệp nhỏ là nền tảng hình thành hệ thống công nghiệp có chiều
sâu", ông Thiên chia sẻ.
Để
thúc đẩy quá trình này, cần xây dựng môi trường cạnh tranh tự do, bình đẳng,
hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch. Qua đó, doanh nghiệp có
thể cạnh tranh bằng năng lực thực chất, tăng cường liên kết và từng bước nâng
cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Trước nguy cơ El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng và các loại hình thiên tai bất thường...
Sức ép cộng hưởng từ biến động tỷ giá, lãi suất và giá năng lượng đang đặt các doanh nghiệp trước những thách thức lớn. Để vượt qua và tạo đà cho năm 2027, sự chủ động quản trị rủi ro từ nội lực doanh nghiệp, kết hợp cùng các giải pháp khai thông thể chế từ Chính phủ và sự đồng hành của hệ thống tài chính là chìa khóa then chốt giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng bền vững...
Sau 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt hơn 1,59 tỷ USD, giảm 1,58% so với cùng kỳ và mới đạt 72,3% kế hoạch cả năm. Khi thời gian của năm không còn nhiều, việc phụ thuộc lớn vào mặt hàng thép cùng những biến động bất lợi từ thương mại toàn cầu đang tạo sức ép mục tiêu xuất khẩu 2,2 tỷ USD...
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chính thức ký ban hành Quyết định 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030, mở ra một tầm nhìn toàn diện cho việc củng cố sức mạnh của sản phẩm trong nước...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Năm 2027, tổng nguồn cung đất san lấp, đá và cát xây dựng tại Thanh Hóa dự kiến đạt hơn 42 triệu m3. Việc đưa thêm các mỏ vào khai thác, kết hợp nguồn vật liệu từ các dự án thu hồi khoáng sản và sản xuất cát nhân tạo được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu hụt vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...