DOC áp thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam từ 6,36% đến 10,71%

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, cho biết ngày 3/11/2026 (giờ Hoa Kỳ), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thời kỳ rà soát từ ngày 01/2/2024 - 31/01/2025.
Theo đó, thuế suất đối với hai (02) công ty bị đơn bắt buộc từ 6,36% - 10,71% (mức thuế sơ bộ từ 6,3% - 10,76%). Thuế suất riêng rẽ (áp dụng cho 27 công ty) là 7,59%. Đây là mức bình quân gia quyền được xác định trên cơ sở kết quả tính toán của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc. Thuế suất toàn quốc (áp dụng cho 131 công ty) là 25,76%.
Như vậy, so với Kết luận sơ bộ, mức thuế trong Kết luận cuối cùng của 02 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và nhóm doanh nghiệp được hưởng thuế suất riêng rẽ chỉ biến động nhẹ.
Cụ thể, đối với 02 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, thuế suất tăng nhẹ từ 6,30% lên 6,36%; và giảm nhẹ từ 10,76% xuống 10,71%. Đối với nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng rẽ, mức thuế tăng từ 7,56% lên 7,59%.
Đối với nhóm doanh nghiệp chịu thuế suất toàn quốc: Mức thuế tiếp tục được duy trì ở mức 25,76%, do không có bên liên quan yêu cầu rà soát đối với nhóm này. Vì vậy, kết quả rà soát POR20 không làm thay đổi mức thuế đang áp dụng cho nhóm doanh nghiệp nói trên.
Nguyên nhân cho sự thay đổi trên đó là trong quá trình xem xét ý kiến của các bên liên quan, DOC điều chỉnh một số nội dung tính toán so với Kết luận sơ bộ.
Sau khi Kết luận cuối cùng được đăng tải trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định và thu thuế chống bán phá giá đối với các lô hàng thuộc kỳ rà soát theo quy định.
DOC dự kiến ban hành hướng dẫn xác định thuế không sớm hơn 35 ngày kể từ ngày công bố Kết luận cuối cùng trên Công báo Liên bang. Các lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ phải nộp tiền ký quỹ thuế chống bán phá giá theo mức thuế suất được xác định căn cứ vào tư cách của doanh nghiệp trong vụ việc và mức thuế suất áp dụng tương ứng.
Để chủ động ứng phó và hạn chế rủi ro, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm của Việt Nam chủ động rà soát mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mình; phối hợp với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ theo dõi việc công bố kết quả cuối cùng, hướng dẫn xác định thuế và yêu cầu ký quỹ.
Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt là thông tin về nguyên liệu đầu vào, các yếu tố sản xuất, các loại nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất… để xử lý các vụ việc rà soát tiếp theo;
Chủ động chuẩn bị nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong các kỳ rà soát tiếp theo; bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quán và đúng thời hạn theo yêu cầu của DOC nhằm hạn chế nguy cơ bị áp dụng dữ kiện sẵn có bất lợi (AFA).
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