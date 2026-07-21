Xuất khẩu tôm tăng mạnh nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức
CChu Khôi
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Xuất khẩu tôm tiếp tục là điểm sáng của ngành thủy sản trong nửa đầu năm 2026 khi đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, với động lực chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc và sự bứt phá của mặt hàng tôm hùm. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách thuế tại Hoa Kỳ và chi phí logistics gia tăng...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP),
trong tháng 6/2026, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt khoảng 458 triệu USD, tăng 24%
so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt
2,35 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả này, tôm tiếp tục là nhóm sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của ngành thủy sản, đóng góp 40,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong cơ cấu sản phẩm, tôm chân trắng tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt gần 1,39 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tôm hùm tiếp tục tạo dấu ấn với mức tăng trưởng vượt trội, đạt gần 585 triệu USD, tăng hơn 44%, trở thành một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm thủy sản xuất khẩu.
TRUNG QUỐC DẪN DẮT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM
Về thị trường, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là động lực
tăng trưởng quan trọng nhất của ngành tôm Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, xuất
khẩu sang khu vực này đạt khoảng 845 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước
và chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước.
Riêng thị trường Trung Quốc, xuất khẩu tôm từ Việt Nam sang thị trường này đạt gần 809 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng tới 47% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong tăng trưởng xuất khẩu tôm.
Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng của thị trường tôm toàn
cầu khi nhu cầu nhập khẩu duy trì tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm
2026.
Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, tháng 5/2026, nước này nhập khẩu 85.458
tấn tôm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 5 tháng đầu năm nhập khẩu 429.077 tấn tôm, tăng 25%, với kim ngạch đạt 2,2 tỷ USD, tăng 21%.
Đối
với Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường nhiều tiềm năng, song cạnh tranh
ngày càng gay gắt. Để duy trì lợi thế, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất
lượng, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo đảm nguồn cung ổn định.
Ngoài Trung Quốc, nhiều thị trường truyền thống của tôm
cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm từ Việt
Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 271 triệu USD, sang Hàn Quốc đạt khoảng 169 triệu
USD và sang Australia đạt khoảng 126 triệu USD, đều duy trì tăng trưởng so với
cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) chỉ tăng
nhẹ khoảng 2%, phản ánh nhu cầu tại thị trường này vẫn phục hồi chậm.
Đối với thị trường Hoa Kỳ, bức tranh có sự phân hóa giữa
kết quả trong tháng và lũy kế 6 tháng. Riêng trong tháng 6/2026, xuất khẩu tôm
sang Hoa Kỳ đạt khoảng 62 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy
nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vẫn
giảm 15%, xuống còn khoảng 290 triệu USD.
Trong thời gian tới, xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ vẫn phải đối
mặt với nhiều sức ép, bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các
yêu cầu ngày càng chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc, cùng với sự cạnh tranh gay gắt
từ các quốc gia cung ứng tôm lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, chi phí logistics
vẫn là một trong những yếu tố gây áp lực lên hoạt động sản xuất, chế biến và xuất
khẩu của doanh nghiệp, dù kết quả xuất khẩu chung trong nửa đầu năm vẫn duy trì
đà tăng trưởng tích cực.
NÂNG CHẤT LƯỢNG GIỐNG, TĂNG SỨC CẠNH TRANH NGÀNH TÔM
Theo VASEP,cạnh tranh trên thị trường tôm toàn cầu
đang gia tăng khi các nước xuất khẩu lớn ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong 5
tháng đầu năm 2026, Ecuador tiếp tục bứt phá với 668.763 tấn tôm xuất khẩu, trị
giá 3,52 tỷ USD, tăng 13% về lượng và tăng 12% về giá trị, nhờ lợi thế quy mô sản xuất
và giá thành cạnh tranh.
Ngược lại, Indonesia xuất khẩu 78.341 tấn, đạt 696 triệu
USD, giảm 16% về lượng và giảm 9% về giá trị, dù xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 53%.
Thái Lan cũng suy giảm, với 46.201 tấn, trị giá 13,789 tỷ baht, giảm 6,51% về sản
lượng và 10,42% về giá trị.
Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, ngành tôm Việt Nam cần đẩy mạnh chế
biến sâu, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất và đa dạng hóa thị trường
để tăng sức cạnh tranh.
Trong bối cảnh ngành tôm Việt Nam đối mặt với áp lực từ dịch
bệnh, chi phí đầu vào gia tăng và các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường
nhập khẩu, nâng cao chất lượng con giống được xác định là giải pháp then chốt để
duy trì năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.
Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư
(Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận định tôm nước lợ tiếp tục giữ vai trò là
ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, cả nước có khoảng
750.000 ha nuôi tôm nước lợ, với sản lượng ước đạt 1,29 triệu tấn. Trong 6
tháng đầu năm 2026, diện tích nuôi đạt hơn 658.759 ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ
năm trước; sản lượng đạt 702 nghìn tấn, tăng 17,8%.
Hiện cả nước có 1.910 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống,
cung ứng khoảng 167,58 tỷ con giống mỗi năm, đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất.
Tuy nhiên, chất lượng con giống giữa các cơ sở vẫn chưa đồng đều, ngành tôm vẫn
phụ thuộc đáng kể vào nguồn tôm bố mẹ nhập khẩu. Bên cạnh đó, công tác truy xuất
nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và chứng nhận an toàn dịch bệnh còn bộc lộ nhiều
hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của
thị trường xuất khẩu.
Theo các chuyên gia, để nâng cao sức cạnh tranh của ngành
tôm, cần đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, chọn tạo giống chất lượng cao, ứng dụng
công nghệ sinh học và tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, các
cơ sở sản xuất giống cần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn sinh học,
minh bạch nguồn gốc và quản lý chất lượng, nhằm cung cấp nguồn giống sạch bệnh,
chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành tôm Việt Nam.
Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 đang mở ra cơ hội thúc đẩy kết nối giữa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với Liên minh châu Âu (EU), qua đó góp phần tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại số và mở rộng cơ hội đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động…
Dù đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026, song xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đang đối mặt với những rủi ro gia tăng từ các vụ điều tra phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan và xu hướng thắt chặt chính sách từ chính quyền sở tại...
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