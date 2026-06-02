Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 10%, ghẹ rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép
Chu Khôi
02/06/2026, 13:40
Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau kết quả tăng trưởng tích cực là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng tại thị trường Mỹ, khi ghẹ đang đón cơ hội mở rộng thị phần, trong khi tôm và cá ngừ tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản thương mại và yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
cho biết diễn biến tích cực nhất trong tháng 5/2026 là việc Cơ quan Quản lý Khí
quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công nhận tương đương đối với nghề khai thác
ghẹ của Việt Nam. Nhờ đó, ghẹ và các sản phẩm từ nghề khai thác ghẹ tiếp tục được
phép nhập khẩu vào Mỹ.
GHẸ ĐÓN CƠ HỘI LỚN TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ
Đáng chú ý, trong khi Việt Nam được công nhận tương đương thì Philippines lại không được công nhận đối với các nghề khai thác ghẹ liên quan và sẽ bị chặn nhập khẩu từ ngày 11/6/2026. Điều này mở ra cơ hội ngắn hạn đáng kể cho ghẹ Việt Nam khi các nhà nhập khẩu Mỹ phải chuyển hướng sang những nguồn cung được chấp nhận như Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka.
Các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để
doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh ký kết đơn hàng cho quý 3/2026, đồng thời tăng cường
truyền thông với đối tác Mỹ về tính hợp lệ của nguồn nguyên liệu, mã nghề khai
thác và hồ sơ truy xuất nguồn gốc.
Trái ngược với ghẹ, tôm tiếp tục là mặt hàng gặp nhiều khó khăn nhất tại thị trường Mỹ. Kết quả sơ bộ kỳ rà soát hành chính lần thứ 20 do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 13/5/2026 cho thấy mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hai doanh nghiệp bị đơn lần lượt là 10,76% và 6,30%, trong khi các doanh nghiệp được hưởng mức thuế riêng phải chịu mức thuế 7,56%.
Dù chưa phải kết quả cuối cùng, mức thuế này đã tạo thêm
áp lực lên quá trình đàm phán giá và tâm lý mua hàng của các nhà nhập khẩu Mỹ. Diễn
biến này cho thấy nhu cầu thị trường chưa phục hồi đủ mạnh để hấp thụ áp lực
chi phí và giá cả, khiến các nhà nhập khẩu tiếp tục thận trọng với các đơn hàng
mới.
Đối với cá ngừ và một số mặt hàng hải sản khai thác khác,
khó khăn hiện nay không nằm ở cung cầu mà chủ yếu đến từ các quy định quản lý của
Mỹ.
Theo NOAA, mọi lô cá ngừ đông lạnh hoặc chế biến nhập khẩu
vào Mỹ đều phải có Mẫu 370, khai báo tình trạng “an toàn với cá heo” và kèm
theo đầy đủ hồ sơ chứng minh. Quy định này được áp dụng trong khuôn khổ Đạo luật
Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA). Do đó, khả năng duy trì đơn hàng và thị phần
phụ thuộc rất lớn vào năng lực quản lý hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ
các yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp.
Nhận định về tình hình xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu
năm, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký VASEP, cho biết trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phục hồi chậm,
Trung Quốc đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất, đóng góp hơn 70% phần tăng trưởng tăng thêm của
toàn ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian qua.
"Năng lực chế biến thủy sản của Việt
Nam hiện thuộc nhóm hàng đầu thế giới, đặc biệt ở lĩnh vực sản phẩm giá trị gia
tăng. Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng so với các quốc gia xuất khẩu lớn
như Ecuador hay Ấn Độ', ông Nam nhấn mạnh.
BA NHÓM KIẾN NGHỊ ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU 12 TỶ USD NĂM 2026
Đầu tháng 5/2026, VASEP đã gửi
Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tổng hợp 15 thách thức lớn đối với ngành
thủy sản, bao gồm cả những khó khăn từ bên ngoài lẫn các bất cập trong nước. Theo ông Nam, một
trong những vấn đề nổi bật là thủ tục cấp giấy tờ phục vụ xuất khẩu sang Mỹ và
EU còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó là các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống
trợ cấp, các chương trình đánh giá tương đương của Mỹ và những bất cập liên
quan đến chính sách thuế.
Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định mới tại Luật Thuế
giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế
ngay khi hàng xuất khẩu xuất cảng. Trong khi đó, việc hoàn
thuế vẫn còn chậm và gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng áp lực vốn đối với doanh
nghiệp.
Một vấn đề khác là hạn ngạch tôm trong Hiệp định Thương mại
tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Mức quota 15.000 tấn mỗi năm được áp dụng từ
năm 2015 hiện không còn phù hợp khi năng lực xuất khẩu tôm của Việt Nam đã tăng
gấp 4-5 lần. Theo doanh nghiệp, để được hưởng hạn ngạch, nhà nhập khẩu Hàn Quốc
phải tham gia đấu thầu với chi phí từ 16-18% giá trị lô hàng, gần tương đương mức
thuế thông thường.
Ngoài ra, ngành thủy sản còn phải đối mặt với hàng loạt
rào cản thuế quan và phi thuế quan ngày càng gia tăng như điều tra chống trợ cấp,
chống bán phá giá, các cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, quy định MMPA
của Mỹ hay cảnh báo “thẻ vàng” IUU của EU.
Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trên 12 tỷ USD trong năm
2026, VASEP đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất: Cải cách thể chế và môi trường kinh doanh theo
hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng quản lý dựa trên rủi ro
và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp nhằm giảm thời gian và chi phí thủ tục
hành chính.
Thứ hai: Tập trung phát triển nguồn nguyên liệu cho chế
biến xuất khẩu thông qua mở rộng vùng nuôi, đầu tư hạ tầng, cải thiện chất lượng
giống và thức ăn, giảm giá thành sản xuất. Đồng thời, cần rà soát quy hoạch
khai thác biển, đầu tư thêm các cảng cá đạt chuẩn và hỗ trợ khai thác bền vững
để bảo đảm nguồn cung nguyên liệu.
Ông Nam nhấn mạnh: "Phát triển khoa học công nghệ
và đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng là xu hướng không thể đảo
ngược. Ngành thủy sản Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh bằng sản lượng hay
giá rẻ mà phải nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm thông qua chế biến sâu
và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bền vững".
Thứ ba: VASEP kiến nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành như
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh
công tác thị trường và đấu tranh thương mại quốc tế, góp phần tháo gỡ các rào cản
thuế quan, phi thuế quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Dù đạt được những "quả ngọt" lớn trong cải cách hành chính và tháo gỡ hơn 2.000 vướng mắc, song môi trường đầu tư vẫn cần những cải cách bứt phá ở tầng luật để xóa bỏ các rào cản chồng chéo, hạ thấp chi phí tuân thủ, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới cho cộng đồng doanh nghiệp…
Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm
Sau gần một tháng triển khai cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý…
Nắng nóng gay gắt, mưa dông cực đoan và nguy cơ thiên tai gia tăng
Thời tiết tháng 6 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng dông lốc cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C...
Sân Bay Long Thành và FTZ tạo động lực mới cho công nghiệp Đồng Nai
Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, sân bay Long Thành và kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) đang tạo thêm điều kiện để Đồng Nai mở rộng không gian công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới...
Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng
Nhờ sự vận hành ổn định của các dự án công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện và năng lượng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp...
