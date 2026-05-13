Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ trong kỳ rà soát thuế đối với tôm Việt Nam

Hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc được Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định mức thuế chống bán phá giá là 6,76% và 10,76%...

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ trong đợt rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong giai đoạn từ ngày 01/02/2024 đến 31/01/2025.

Trong đợt rà soát này, có 29 công ty Việt Nam đã kịp thời nộp Hồ sơ đề nghị nhận mức thuế suất riêng rẽ và đã được DOC chấp thuận. 2 công ty trong số 29 công ty trên đã được DOC lựa chọn làm bị đơn bắt buộc.

Theo kết luận sơ bộ, 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc được DOC xác định mức thuế chống bán phá giá là 6,76% và 10,76%. Một trong 2 doanh nghiệp bị kết luận không cung cấp đầy đủ mô tả đối với một số hóa chất đầu vào để DOC có thể đối chiếu các hóa chất này với giá trị thay thế tương ứng, dẫn tới việc bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi đối với một phần chi phí đầu vào.

27 doanh nghiệp còn lại nhận mức thuế suất riêng rẽ là 7,56% - mức thuế bình quân gia quyền của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Ngoài ra, DOC dự kiến hủy rà soát đối với 8 doanh nghiệp do không có lô hàng thuộc diện xem xét trong kỳ rà soát. Đồng thời, 132 doanh nghiệp không chứng minh được điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ tiếp tục nhận mức thuế suất toàn quốc 25,76%.

Các bên liên quan có thể nộp bình luận cho DOC trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang Hoa Kỳ và ý kiến phản biện (giới hạn ở nội dung bình luận đã đưa ra) trong vòng 5 ngày sau đó.

Các bên cũng có thể nộp yêu cầu tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành Kết luận cuối cùng của đợt rà soát này trong vòng 120 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận sơ bộ, khoảng tháng 11 năm 2026.

Nhằm xử lý hiệu quả vụ việc và đạt kết quả tốt nhất, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp liên quan cần hợp tác đầy đủ và toàn diện với DOC trong suốt quá trình vụ việc để tránh bị coi là bất hợp tác và bị áp mức thuế bất lợi.

Kịp thời nộp bình luận và ý kiến phản biện cần thiết để DOC có thể điều chỉnh mức thuế trong Kết luận cuối cùng theo hướng tích cực hơn. Đồng thời, trao đổi và kiến nghị Chính phủ biện pháp hỗ trợ nếu cần thiết.