Xuất khẩu tôm và cá tra tăng trưởng hai con số nhưng áp lực ngày càng lớn
Chu Minh Khôi
04/06/2026, 11:03
Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm tăng trưởng 11,5% và xuất khẩu cá tra tăng trưởng 12,6 % so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng hai con số cho thấy ngành thủy sản vẫn duy trì được đà phục hồi tích cực.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP), tháng 5/2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,02 tỷ USD, tăng nhẹ
0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu
toàn ngành đạt 4,67 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.
TÔM GIỮ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU NHƯNG ĐỐI MẶT NHIỀU SỨC ÉP
Tôm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch
đạt 1,9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, tăng 11,5% và chiếm khoảng 40,4% tổng giá
trị xuất khẩu thủy sản. Động lực tăng trưởng của ngành tôm đến từ sự phục hồi
nhu cầu tại một số thị trường châu Á, sự gia tăng tiêu thụ các sản phẩm chế biến
và xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề đáng chú ý hiện nay là
sự lệch pha giữa sản xuất trong nước và nhu cầu nhập khẩu. Nhiều địa phương
đang có xu hướng nuôi tôm cỡ lớn nhằm tối ưu hóa giá trị sản phẩm, trong khi tại
một số thị trường lớn, nhu cầu lại tập trung vào tôm cỡ nhỏ phục vụ phân khúc
tiêu dùng tiết kiệm. Bên cạnh đó, tôm Việt Nam tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh
gay gắt từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Các biện pháp phòng vệ thương mại của
Hoa Kỳ như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các kỳ rà soát hành
chính cũng tạo thêm nhiều thách thức cho ngành hàng này.
Một tín hiệu tích cực cho ngành cá tra là nguồn cung cá
thịt trắng trên thế giới đang có dấu hiệu thu hẹp. Sản lượng cá minh thái giảm
khoảng 30%, trong khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh khiến giá nguyên liệu tăng từ
30-50%. Điều này làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung và có thể thúc đẩy một
phần nhu cầu chuyển sang các loài cá nuôi có nguồn cung ổn định hơn như cá tra
và cá rô phi.
VASEP cho hay xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm đạt
905 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Đây được xem là một trong những ngành
hàng có nền tảng thuận lợi nhờ nguồn cung ổn định, mức giá cạnh tranh và nhu cầu
tiêu dùng phù hợp với xu hướng tiết kiệm tại nhiều thị trường.
Cá tra hiện vẫn duy trì dư địa tăng trưởng tại Trung Quốc,
ASEAN, Trung Đông, Liên minh châu Âu (EU) và một số thị trường mới. Trong bối cảnh
người tiêu dùng toàn cầu tiếp tục ưu tiên các sản phẩm có giá hợp lý, cá tra được
đánh giá có cơ hội giữ vững vị thế trong nhóm cá thịt trắng.
Tuy nhiên, ngành hàng này cũng đang chịu áp lực gia tăng
từ chi phí sản xuất. Giá cá giống duy trì ở mức cao từ năm 2025 đến nay, cùng với
chi phí thức ăn, vận chuyển và nhiều đầu vào khác tăng lên khiến người nuôi thận
trọng hơn trong việc mở rộng diện tích. Nếu xu hướng này kéo dài, chi phí nuôi
có thể tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến giá nguyên liệu và lợi nhuận của doanh nghiệp
chế biến xuất khẩu.
XUẤT KHẨU CÁ NGỪ GIẢM SÚT
Trái ngược với tôm và cá tra, xuất khẩu cá ngừ trong 5
tháng đầu năm giảm 6%, còn 372 triệu USD. Đây là nhóm hàng chịu tác động rõ nét
từ tình trạng thiếu nguyên liệu trong nước cũng như các yêu cầu ngày càng khắt
khe về truy xuất nguồn gốc. Các quy định của Hoa Kỳ liên quan đến bảo vệ động vật
biển có vú và chương trình kiểm soát nhập khẩu thủy sản, cùng với các quy định
chống khai thác bất hợp pháp của EU, đang làm gia tăng chi phí tuân thủ, kéo
dài thời gian hoàn thiện hồ sơ và ảnh hưởng đến khả năng ký kết đơn hàng mới.
Nhiều nhóm hải sản khác ghi nhận kết quả khả quan trong 5
tháng đầu năm. Xuất khẩu mực và bạch tuộc đạt 304 triệu USD, tăng 18%; cua, ghẹ
và giáp xác khác đạt 160 triệu USD, tăng 19%; nhuyễn thể có vỏ đạt 122 triệu
USD, tăng 22,8%. Các sản phẩm này đang có cơ hội mở rộng thị phần tại Nhật Bản,
Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU, đặc biệt là các mặt hàng chế biến, tiện lợi
và có giá trị gia tăng cao.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của nhóm hàng này vẫn là sự
phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu khai thác và nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp.
Chi phí nhiên liệu tăng cao, giá logistics còn ở mức lớn cùng các yêu cầu ngày
càng nghiêm ngặt về chứng nhận nguồn gốc đang tác động trực tiếp đến sản lượng,
giá nguyên liệu và tiến độ giao hàng.
THỊ TRƯỜNGTRUNG QUỐC DẪN DẮT TĂNG TRƯỞNG
Về thị trường, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là động lực
tăng trưởng lớn nhất của xuất khẩu thủy sản Việt Nam với kim ngạch đạt 1,2 tỷ
USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng tới 40,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu tăng đối với các mặt hàng như tôm, cá tra, cua,
nhuyễn thể và nhiều loại hải sản giá trị cao đã góp phần đáng kể vào kết quả
chung của toàn ngành. Tuy nhiên, thị trường này cũng đang chuyển nhanh sang
hình thức nhập khẩu chính ngạch với các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về chất lượng,
an toàn sinh học, đăng ký doanh nghiệp, mã số vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc.
Việc Lệnh 280 có hiệu lực từ ngày 1/6/2026 thay thế Lệnh 248 được xem là tín hiệu
cho thấy tăng trưởng tại Trung Quốc sẽ gắn liền với quá trình chuẩn hóa hoạt động
xuất khẩu.
Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nhật Bản tăng nhẹ
0,4%, Hàn Quốc tăng 4% và ASEAN tăng 16,8%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ
giảm 10%, còn 689 triệu USD; xuất khẩu sang EU giảm 2,2%, đạt 435,6 triệu USD.
Đây vẫn là hai thị trường đặt ra nhiều sức ép liên quan đến thuế quan, phòng vệ
thương mại, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chống khai thác bất hợp
pháp và các tiêu chuẩn phát triển bền vữngất k
Từ kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm, VASEP dự báo
xuất khẩu thủy sản năm 2026 có thể tăng trưởng khoảng 8-10%, đưa kim ngạch toàn
ngành vượt mốc 12 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy sản cần duy trì nhu
cầu tích cực từ thị trường Trung Quốc, phát huy lợi thế cạnh tranh của cá tra,
nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành tôm và tháo gỡ những vướng mắc liên quan
đến khai thác bất hợp pháp (IUU), chứng nhận nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc
đối với nhóm hải sản.
Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm
16:09, 22/01/2026
Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 10%, ghẹ rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép
13:40, 02/06/2026
Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ trong kỳ rà soát thuế đối với tôm Việt Nam
Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon
Hơn 3,07 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý đang đối mặt với nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng nguy cơ lấn chiếm, phá rừng mà còn cản trở khả năng đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng của thị trường quốc tế và tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026
Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....
Thu giữ gần 12 nghìn sản phẩm tiêu dùng tại cảng biển, cửa khẩu
Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Cục Hải quan đã tăng cường kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện hàng loạt vụ vi phạm.
Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực
Mặc dù thời tiết cực đoan và chi phí đầu vào duy trì ở mức cao, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực...
Doanh thu bán lẻ và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2026 tăng 11,2%, du lịch bứt phá
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa và làn sóng du lịch đang ngày một khởi sắc…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: