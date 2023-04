Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy tăng trưởng GDP quý 1/2023 cán mốc 3,32%, thấp hơn đáng kể so với nhiều dự báo trước đó khi nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Với kết quả này, mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5% trở nên rất thách thức khi những tháng cuối năm, nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Một trong những nguyên nhân khiến GDP quý 1 sụt giảm so với kỳ vọng là do tình hình thế giới biến động khó lường đã ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và đang tạo sức ép lên hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Trong quý 1/2023, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Đó là lạm phát toàn cầu tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu của nước ta. Đáng chú ý, khu vực công nghiệp vốn là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế nhiều năm nay nhưng trong quý này lại suy giảm.

Trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày 03-04-2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy sẽ dành trọn chuyên mục Tiêu điểm: "Kinh tế Việt Nam quý 1-2023" với những phân tích và khuyến nghị từ các chuyên gia về bức tranh kinh tế quý 1 cũng như những dự báo cho những quý tiếp theo.

Bao gồm các bài viết:

- Thách thức mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%. (Anh Nhi).

- Sản xuất công nghiệp quý 1/2023: Nhiều ngành chủ lực suy giảm. (Huyền Vy).

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm sâu. (Đỗ Văn Huân).

- Kiểm soát CPI: Chủ động các giải pháp đồng bộ. (Vũ Khuê).

- Lần đầu tiên doanh nghiệp đóng cửa nhiều hơn doanh nghiệp thành lập mới. (Ngân Hà).

Cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác:

- Sau một năm thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. (Nguyễn Huy Lương).

- “Cởi trói” cho doanh nghiệp nhà nước lấy lại vai trò dẫn dắt nền kinh tế. (Vũ Khuê).

- Đà Nẵng sẽ tạo cú hích mạnh thu hút đầu tư. P/v bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) TP. Đà Nẵng. (Hoàng Việt – Giang Hoàng).

- Cơ hội đầu tư của UPS: Thị trường Việt Nam sẽ tăng trưởng nhiều năm nữa. P/v ông Squall Wang Giám đốc điều hành UPS Việt Nam. (Thu Trang).

- Báo động căng thẳng tài chính từ các dự án năng lượng tái tạo. (Ánh Tuyết).

- Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và hiệu quả. (Phan Nam).

- Chăn nuôi nông hộ trước nguy cơ bị “xóa sổ”. (Chu Khôi).

- Gỗ biến tính polyme hữu cơ sẽ thay đổi “cuộc chơi” của ngành gỗ. P/v ông Nguyễn Thế Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Gemmy Wood. (Việt Hoàng - Thu Hoàng).

- Doanh nghiệp điện tử Việt đang ở cuối “đồ thị nụ cười”. (Nhĩ Anh).

- Công nghệ đã được ứng dụng sâu vào thị trường bảo hiểm. P/v ông Ngô Trung Dũng Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. (Bảo Bình - Thu Hoàng).

- Xu hướng KOL marketing trong ngành bán lẻ. (Băng Hảo).

- Các “ông lớn” từ bỏ giấc mơ Metaverse. (An Huy).

- Ngành dệt may mạnh dạn “xanh hóa, số hóa”. (Lưu Hà).

