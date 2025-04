Đồng hồ Rolex bằng vàng chứng kiến nhu cầu tăng mạnh

Ba mẫu đồng hồ vàng của Rolex - thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ đã tăng hạng nhiều nhất kể từ khi Bloomberg Subdial Watch Index ra mắt vào năm 2022 - hiện có giá trị giao dịch lớn nhất trên thị trường thứ cấp.

Chiếc Rolex Day-Date 228238 bằng vàng vàng, mẫu có giá bán lẻ đề xuất của Rolex là 43.800 euro (tương đương 48.050 USD), là mẫu tăng hạng nhanh nhất trong chỉ số, từ vị trí thứ 30 lên vị trí thứ 9 trong cùng giai đoạn. Mẫu Rolex Datejust 16233 bằng hai chất liệu (vàng và thép) tăng 19 bậc, trong khi mẫu Day-Date 18038 bằng vàng vàng leo thêm 17 hạng.

Subdial đã loại bỏ 10 mẫu đồng hồ không còn thu hút được sự quan tâm đủ lớn khỏi chỉ số, bao gồm cả mẫu Royal Oak 15202 bằng thép của Audemars Piguet – điều này cũng đồng nghĩa với việc thương hiệu xa xỉ Audemars Piguet hoàn toàn rời khỏi bảng xếp hạng. Trong khi đó, 8 mẫu Rolex mới được bổ sung vào chỉ số, cùng với 2 mẫu từ Patek Philippe SA.

Ba mẫu Rolex tăng hạng nhanh nhất phản ánh sự thống trị của thương hiệu này trên thị trường thứ cấp, khi nhiều mẫu đồng hồ của hãng – bao gồm Daytona và GMT-Master – đang chiếm lĩnh top 10 về giá trị giao dịch.

CƠN SỐT VÀNG

Sức hút ngày càng lớn của các mẫu đồng hồ vàng xuất hiện trong bối cảnh kim loại quý này liên tục lập kỷ lục mới, giữa những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu đang mở rộng sau loạt chính sách áp thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá vàng đã tăng mạnh kể từ đầu năm, lần đầu tiên vượt mốc 3.200 USD/lượng trong những ngày gần đây, sau khi ghi nhận mức tăng giá hàng năm lớn nhất trong hơn một thập kỷ vào năm ngoái. Trước làn sóng tăng giá đó, Rolex đã điều chỉnh tăng giá một số mẫu đồng hồ vàng lên tới 8% hồi đầu năm nay.

Xu hướng này được xem là điểm sáng hiếm hoi cho ngành công nghiệp đồng hồ vốn đang chật vật phục hồi sau giai đoạn bùng nổ trong đại dịch. Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đã giảm 3% trong năm ngoái và tiếp tục giảm trong tháng 2 năm nay, do nhu cầu giảm tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ. Tuy vậy, đồng hồ làm từ kim loại quý vẫn đang giữ giá tốt hơn so với các mẫu làm từ thép không gỉ, cơ quan này cho biết thêm.

Đối với các thương hiệu xa xỉ như Rolex, nơi những chiếc đồng hồ thường được chế tác từ vàng và bạch kim, chi phí nguyên liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lẻ.

Theo các chuyên gia trong ngành và các nhà phân tích thị trường, các mẫu đồng hồ vàng của Rolex đã ghi nhận mức tăng giá lên đến 14% trong năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức tăng khiêm tốn khoảng 3% của các mẫu bằng thép không gỉ.

Các dòng đồng hồ vàng mang tính biểu tượng của hãng như Daytona và GMT-Master có mức giá và cả nhu cầu tăng rõ rệt nhất, phản ánh giá trị vàng đang tăng vọt.

Chẳng hạn, mẫu đồng hồ Rolex Daytona bằng vàng trắng đi kèm dây đeo OysterFlex hiện có giá 38.100 USD, tăng từ 35.000 USD năm ngoái; trong khi đó, mẫu Rolex GMT-Master bằng vàng vàng đã tăng gần 7%, hiện được niêm yết ở mức 43.300 USD. Những mức tăng giá đáng kể này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trong giới đam mê đồng hồ và các nhà sưu tập.

KÊNH ĐẦU TƯ KIÊM TÀI SẢN TRÚ ẨN AN TOÀN

Đồng hồ Rolex từ lâu đã được xem là một kênh đầu tư an toàn, với một số mẫu có giá trị tăng theo thời gian. Xu hướng này đặc biệt đúng với các phiên bản được chế tác từ kim loại quý như vàng và bạch kim. Trong những năm gần đây, các mẫu như Rolex Daytona và GMT-Master đã chứng kiến giá bán lại tăng vọt, càng củng cố vị thế của Rolex như một tài sản đầu tư cao cấp.

Ngoài ra, một trong những yếu tố then chốt đứng sau sự gia tăng giá trị trên thị trường thứ cấp của Rolex, đặc biệt là đồng hồ Rolex vàng là sức hấp dẫn ngày càng lớn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, các nhà đầu tư thường có xu hướng tìm đến kim loại quý như vàng, bởi chúng thường giữ giá tốt hơn so với nhiều loại tài sản khác. Khi thế giới đang đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất thấp và bất ổn địa chính trị, vàng càng trở nên hấp dẫn như một công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế.

Sức mạnh của đồng USD và lãi suất thấp từ FED được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, và theo đó là giá trị của các mẫu đồng hồ xa xỉ được chế tác từ kim loại quý. Sự tăng trưởng liên tục của giá vàng nhiều khả năng sẽ kéo theo giá đồng hồ Rolex tăng cao hơn nữa, đặc biệt là với các mẫu sử dụng vàng, bạch kim hoặc những vật liệu quý hiếm khác.

Với giá vàng ngày càng tăng, tiềm năng đầu tư của đồng hồ Rolex cũng ngày càng lớn. Giới sưu tầm ngày nay không còn nhìn đồng hồ đơn thuần là biểu tượng địa vị, mà còn là tài sản có giá trị, thậm chí có khả năng sinh lời vượt trội hơn nhiều khoản đầu tư khác.

Thị trường đồng hồ Rolex cổ, đặc biệt là các mẫu giới hạn hoặc thuộc những bộ sưu tập hiếm, cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều chiếc được đấu giá cao hơn đáng kể so với giá bán lẻ ban đầu.

Đối với giới sưu tầm, đầu tư vào một chiếc Rolex được xem là chiến lược dài hạn để bảo toàn và gia tăng tài sản. Khả năng duy trì sức hấp dẫn của thương hiệu thông qua việc tăng giá và kiểm soát độ hiếm đảm bảo rằng đồng hồ Rolex vẫn luôn là món hàng được săn đón bởi những người mua giàu có trên toàn thế giới.