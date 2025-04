Thị trường đồng hồ xa xỉ nhìn thấy những tín hiệu mới

“Những tay đua Công thức Một từng đồng hành cùng chúng tôi – từ Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton cho tới Max Verstappen – đều giành chiến thắng khi trời mưa. Dù thi đấu trong mưa, họ không hề chậm lại”, ông Antoine Pin, CEO của Tag Heuer chia sẻ khi giới thiệu chiến dịch mới nhất của thương hiệu, diễn ra ngay trước thềm triển lãm Watches and Wonders 2025.

Câu nói này dường như là phép ẩn dụ cho toàn ngành công nghiệp đồng hồ. Tại triển lãm, các nhà chế tác đồng hồ đã đối diện với những thách thức của nền kinh tế toàn cầu bằng cách tung ra loạt sản phẩm ấn tượng, thiết kế gian hàng bắt mắt và tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Kylian Mbappé và Usain Bolt tại sự kiện của Hublot tại Watches and Wonders 2025

Khoảng 600 khách mời – trong đó có các tên tuổi nổi bật như Usain Bolt và Kylian Mbappé – đã góp mặt tại sự kiện hoành tráng của Hublot tổ chức tại Geneva Arena để kỷ niệm 20 năm ra đời dòng đồng hồ Big Bang.

“Trong thời điểm mà người ta lo lắng về tình hình kinh tế toàn cầu, tôi cho rằng cũng là lúc thích hợp để tôn vinh những điều đẹp đẽ trong cuộc sống”, CEO Hublot, ông Julien Tornare nhận định.

Ước tính đã có gần 50.000 lượt khách tham quan tham gia tại sự kiện Watches and Wonders năm nay, tăng nhẹ so với con số 49.000 của năm ngoái. Số lượng đơn vị trưng bày cũng tăng lên 60, so với 54 thương hiệu năm 2024, trong đó có sự góp mặt đáng chú ý của “tân binh” danh giá Bvlgari.

“Watches and Wonders 2025 mang đến một tinh thần lễ hội tươi mới cho nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp – sự tương phản rõ rệt so với bầu không khí trầm lắng hơn của năm ngoái”, bà Beth Hannaway, Giám đốc mua hàng trang sức cao cấp và đồng hồ của nhà bán lẻ Harrods, nhận định. “Các cột mốc kỷ niệm xuất hiện dày đặc tại triển lãm năm nay, gợi nhắc về di sản và sự tiếp nối, trong khi cảm giác lạc quan và phấn khởi bao trùm toàn sự kiện cho thấy một sự phục hồi mạnh mẽ của ngành đồng hồ, bất chấp bối cảnh toàn cầu không mấy thuận lợi”.

NHỮNG MÀN RA MẮT LỚN

Rolex – thương hiệu đồng hồ lớn nhất thế giới với doanh thu đạt tương đương 12,4 tỷ USD trong năm 2024, chiếm 32% thị phần theo báo cáo của Morgan Stanley – đã trình làng mẫu đồng hồ Oyster Perpetual Land-Dweller. Đây là mẫu đồng hồ hoàn toàn mới đầu tiên kể từ chiếc Sky-Dweller ra mắt năm 2012, và sở hữu những cải tiến đột phá trong bộ máy vận hành.

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller

“Rolex đã lên tiếng: một thiết kế hoàn toàn mới từ trong ra ngoài, Land-Dweller là một kiệt tác,” nhà sử học về xa xỉ kiêm chuyên gia đồng hồ Nick Foulkes chia sẻ trên Instagram. Tuy vậy, chiếc Land-Dweller cũng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, khi một số ý kiến cho rằng thiết kế này là sự pha trộn không nhất quán giữa nhiều yếu tố khác nhau.

Một màn ra mắt đáng chú ý khác đến từ Chanel với mẫu đồng hồ J12 Bleu, sử dụng chất liệu gốm mờ màu xanh dương đậm – đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này giới thiệu màu sắc mới kể từ năm 2003.

“Đà giảm tốc của thị trường đồng hồ không phải mới bắt đầu gần đây”, ông Frédéric Grangié, Chủ tịch mảng đồng hồ và trang sức cao cấp của Chanel, cho biết. “Chúng tôi đã nhận thấy điều đó từ năm ngoái, nhưng không vì vậy mà một năm trước chúng tôi bàn bạc với nhau: Mọi thứ bắt đầu chậm lại rồi, hãy giảm đi quy mô tại Watches and Wonders 2025 thôi... Thực tế là hoàn toàn ngược lại”.

Vị lãnh đạo này cũng nhấn mạnh tính chu kỳ của ngành đồng hồ: “Tôi thực sự tin rằng chế tác đồng hồ là một trong những ngành luôn trải qua những chu kỳ lên xuống – và đó thường là những chu kỳ khá rõ rệt”.

CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI TÌNH HÌNH KINH TẾ

Thị trường đồng hồ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm 8,2% trong tháng 2, riêng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm tới 25%, theo báo cáo từ Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ. Tình hình tại Mỹ – thị trường vốn là điểm sáng trong thời gian qua – cũng không khả quan hơn khi xuất khẩu sang thị trường này giảm 6,7% trong cùng kỳ.

Và cú sốc thực sự xảy ra vào ngày 2/4 – tức ngày thứ hai của sự kiện Watches and Wonders – khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu 31% đối với hàng hóa từ Thụy Sĩ.

“Điều này tệ hơn cả những lo ngại trước đó đối với ngành đồng hồ Thụy Sĩ,” ông Thomas Chauvet, Giám đốc điều hành của Citi, nhận định. Còn theo ông Oliver Müller, cố vấn và đồng tác giả báo cáo thường niên của Morgan Stanley về ngành đồng hồ Thụy Sĩ: “Đây là một thảm họa, bởi nó chắc chắn sẽ làm chậm lại doanh số ở thị trường duy nhất đang có dấu hiệu khởi sắc”.

GIÁ CẢ ỔN ĐỊNH

Các chuyên gia đã ghi nhận một sự điều chỉnh đáng chú ý trên toàn thị trường khi nói đến mức giá. “Đồng hồ hiện nay có giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra hơn so với trước đây,” ông Andrew McUtchen, nhà sáng lập nền tảng truyền thông về đồng hồ Time+Tide, nhận định. “Đây là một chủ đề cực kỳ nóng trong giới sưu tầm đồng hồ. Đã có nhiều năm người ta vò đầu bứt tai tự hỏi: Mức giá này dựa trên thứ logic nào? Năm nay, mọi thứ bắt đầu hợp lý trở lại”.

“Câu hỏi được đặt ra không phải là Liệu có chiếc đồng hồ nào quá đắt không?, mà là Liệu mức giá đó có quá cao so với giá trị thực của sản phẩm hay không?”, ông Cyrille Vigneron, Chủ tịch phụ trách văn hóa và hoạt động từ thiện của Cartier, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Watches and Wonders Geneva, chia sẻ.

“Những thương hiệu có định hướng rõ ràng về sản phẩm của họ thì không gặp vấn đề gì với tâm lý này của người tiêu dùng. Chúng tôi không nhận thấy sự nhạy cảm về giá trên diện rộng. Giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra và nhận thức về thương hiệu mới là hai yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt”.

THIẾT KẾ TINH TẾ

Một xu hướng nổi bật trong thiết kế đồng hồ năm nay là sự thanh lịch và tinh tế.

“Chiếc Jaeger-LeCoultre Reverso bằng vàng hồng kết hợp với dây đeo Milanese là bài đăng viral nhất của chúng tôi tại sự kiện Watches and Wonders năm nay, cả trên Instagram lẫn YouTube. Xếp thứ hai là chiếc của Cartier, mà nhiều người gọi là chiếc đồng hồ của triển lãm,” ông Andrew McUtchen cho biết.

“Điểm chung của hai mẫu đồng hồ này chính là ngôn ngữ thiết kế đầy phong cách – và mang tính đặc biệt rõ rệt. Chiếc Tank à Guichets có thiết kế rất đặc thù, và tôi thấy thật thú vị khi thấy sự hào hứng lớn đến vậy dành cho một thiết kế vừa tiên phong, vừa tôn trọng tính nguyên bản lịch sử”.

Nói về cảm hứng hoài cổ, năm ngoái Piaget đã cho ra mắt phiên bản tái phát hành của mẫu đồng hồ từng thuộc sở hữu của Andy Warhol (và được đổi tên thành “Andy Warhol” nhờ vào thỏa thuận hợp tác giữa Piaget với Quỹ Andy Warhol).

“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mẫu đồng hồ này từ các nhà sưu tầm,” ông Benjamin Comar, CEO của Piaget, chia sẻ. Ông cũng đã tổ chức một buổi tiệc tối dành riêng cho những nhà sưu tập dòng đồng hồ Warhol tại sự kiện lần này.

Năm nay, Piaget tiếp tục giới thiệu thêm nhiều phiên bản mới của mẫu đồng hồ được săn đón này, cùng với một thiết kế hoàn toàn mới dành cho nữ mang tên Sixtie. Lấy cảm hứng từ thập niên 1960, mẫu đồng hồ hình thang với các đường rãnh gadroon trên vành bezel này gợi nhớ đến chiếc đồng hồ từng gắn liền với Warhol. Chiến dịch quảng bá, do nhiếp ảnh gia Brigitte Niedermair thực hiện, cũng mang đậm dấu ấn của thập niên ấy.