Đồng Nai củng cố sức hút FDI, đón dự án 110 triệu USD từ nhật bản

Trong cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp của địa phương tăng trên 12% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò của công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế. Dòng vốn FDI vào các lĩnh vực này cũng mở ra cơ hội phát triển chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Từ đầu năm đến nay, địa phương liên tiếp đón nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và đại diện ngoại giao đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tập trung vào tiềm năng quy hoạch, lợi thế hạ tầng và định hướng phát triển công nghiệp.

Trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài tiếp tục hướng vào lĩnh vực sản xuất, ngày 10/10/2026, Tập đoàn OJI (Nhật Bản) đã tổ chức lễ động thổ nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng dưới thương hiệu Oji Liquid Pak (OLP) tại Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai.

Dự án có tổng vốn đầu tư 110 triệu USD, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 57.000 m2 tại Khu Công nghệ cao Long Thành, thành phố Đồng Nai, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028. Nhà máy chuyên sản xuất bao bì hộp giấy tiệt trùng phục vụ ngành đồ uống và thực phẩm dạng lỏng, với công suất tối đa 8 tỷ hộp mỗi năm, dự kiến tạo hơn 200 việc làm mới.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ sản xuất bao bì phục vụ ngành đồ uống và thực phẩm dạng lỏng tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ mạng lưới cung ứng của Tập đoàn OJI tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế. Dự án được kỳ vọng góp phần gia tăng năng lực sản xuất bao bì, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước và thúc đẩy chuyển dịch sang các giải pháp bao bì tuần hoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai (DNIEZA), cho biết địa phương đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Ông Ấn kỳ vọng doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp trong nước, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và kinh nghiệm quản trị. Đồng thời, khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp vào ngân sách và mở rộng năng lực cung ứng bao bì trong nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ động thổ nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng dưới thương hiệu Oji Liquid Pak (OLP) tại Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, Đồng Nai.

Về phía doanh nghiệp, ông Terauchi Mikito, Giám đốc điều hành, Tập đoàn OJI Holdings Corporation, cho biết Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng trở thành địa điểm sản xuất chiến lược của tập đoàn tại Đông Nam Á. Việc đầu tư năng lực sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tốt hơn.

Trong khi đó, ông Kestutis Sliuzas, CEO Oji Liquid Pak, cho biết ngành bao bì đang đứng trước yêu cầu kết hợp hiệu suất sản xuất, an toàn thực phẩm, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp định hướng phát triển các giải pháp bao bì đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng, đồng thời thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Việc OJI đầu tư nhà máy tại Đồng Nai cho thấy dòng vốn FDI vào địa phương tiếp tục mở rộng ở lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, về dài hạn, khả năng duy trì sức hút đầu tư sẽ phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và mức độ liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực sản xuất trong nước.