Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Park Summit 2026 với chủ đề “Phát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia” vừa diễn ra tại TP Hải Phòng nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị cung cấp giải pháp.

Sự kiện hướng tới việc nhận diện những động lực tăng trưởng mới cho khu công nghiệp Việt Nam, từ quy hoạch và hạ tầng đồng bộ, năng lượng ổn định, logistics, chuyển đổi số, tiêu chuẩn xanh, đến khả năng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây không chỉ là không gian trao đổi chính sách và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là điểm gặp gỡ để thúc đẩy hợp tác, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia trong giai đoạn tới.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, khu công nghiệp thế hệ mới sẽ không chỉ là không gian sản xuất, mà phải trở thành nền tảng hội tụ công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung trao đổi, làm rõ bốn vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đột phá thể chế và tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp theo tư duy hệ sinh thái, liên kết vùng và phát triển dài hạn.

Thứ hai, đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng sinh thái, thông minh, xanh, tuần hoàn và phát thải các-bon thấp.

Thứ ba, xây dựng mô hình quản trị khu công nghiệp hiện đại trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Thứ tư, đổi mới chiến lược thu hút đầu tư và huy động nguồn lực cho phát triển khu công nghiệp thế hệ mới.

Chuyển đổi mô hình khu công nghiệp thế hệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Ảnh minh họa

Hiện Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tư duy cốt lõi của Đề án là chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp sang phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực tự chủ quốc gia.

Trong định hướng đó, khu công nghiệp thế hệ mới sẽ không chỉ là không gian sản xuất, mà phải trở thành nền tảng hội tụ công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược, góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.