Diện mạo khu công nghiệp gần 3.000 tỷ đồng sau hơn 5 tháng khởi công

Khởi công vào thời điểm giữa tháng 3/2026, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng triển khai, dự án đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, tiến độ tổng thể đạt khoảng 45%, vượt kế hoạch đề ra.

Tại công trường thuộc phường Đông Quang và xã Đồng Tiến, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, máy móc, thiết bị và công nhân được huy động làm việc liên tục. Nhiều hạng mục hạ tầng được triển khai đồng thời, tận dụng tối đa mặt bằng đã có để đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, hồ sự số đã đạt khoảng 96% khối lượng; tiến kênh và đường tạm đạt khoảng 69%. Các hạng mục hồ nước thô, hồ điều hòa và trạm bơm cũng đang được tập trung thi công. Khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục triển khai song song đòi hỏi các nhà thầu duy trì cường độ thi công cao, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra.

Công nhân và máy móc cùng lúc triển khai nhiều hạng mục tại công trường. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Với mặt bằng thuận lợi và tiến độ đang được duy trì, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cần thiết để trong quý I năm 2027 có thể đón các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất, xây dựng nhà máy.

Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và hướng tới công nghiệp 4.0. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện - điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, xe máy, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, sản xuất hàng gia dụng và công nghiệp hỗ trợ.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến thu hút từ 50 đến 250 nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 13.000 đến 40.000 lao động, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tăng sức hút đầu tư cho Thanh Hóa.