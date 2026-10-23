TP.HCM mở rộng thị trường khách du lịch chất lượng cao

Du lịch TP.HCM đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, song việc duy trì đà tăng trong những năm tới đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng tiếp cận của du khách...

Ảnh minh họa: Vietnam Travel

Chiều 21/10 vừa qua, Sở Du lịch TP.HCM và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 - 2030. Thỏa thuận tập trung vào việc thúc đẩy các đường bay đến TP.HCM và những địa phương liên kết, quảng bá điểm đến tại cảng hàng không, chia sẻ dữ liệu thị trường và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Tại buổi ký kết, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh TP.HCM, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả 2 lĩnh vực.

Trong 9 tháng năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 85,7% kế hoạch cả năm. Theo ông Bình, kết quả này khẳng định sức hút và dư địa phát triển của điểm đến. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới là chuyển hóa lợi thế về không gian và quy mô thị trường thành giá trị bền vững.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Du lịch TP.HCM

Với biên bản ký kết, TP.HCM mở ra hướng tiếp cận du lịch từ chính hành trình di chuyển của du khách. Thay vì chỉ quảng bá tại các hội chợ, sự kiện du lịch hoặc trên nền tảng trực tuyến, thành phố có thể tận dụng không gian sân bay để tiếp cận du khách ngay từ thời điểm họ bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi.

Dù vậy, việc mở rộng đường bay có thể giúp rút ngắn hành trình, tăng lựa chọn di chuyển và tạo thuận lợi cho các thị trường khách mới, nhưng hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào khả năng kết nối chuyến bay với hệ thống lưu trú, vận chuyển, vui chơi giải trí, mua sắm và các sản phẩm trải nghiệm tại điểm đến.

Với TP.HCM, lợi thế nằm ở khả năng kết hợp nhiều loại hình du lịch trong cùng một hành trình, từ khám phá đô thị, ẩm thực, văn hóa, mua sắm đến du lịch công vụ, hội nghị và sự kiện. Nếu được thiết kế thành các gói sản phẩm phù hợp với lịch bay, những lợi thế này có thể giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hút khách lưu trú dài ngày, thay vì chỉ phục vụ các chuyến đi ngắn.

Đây cũng là cơ sở để hoạt động xúc tiến hàng không chuyển từ mục tiêu tăng lượng khách đơn thuần sang tìm kiếm nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, khách công vụ và khách quốc tế có nhu cầu trải nghiệm nhiều sản phẩm. Một nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận là tăng cường liên kết du lịch giữa TP.HCM với các địa phương trong không gian phát triển mới của thành phố. Trong đó, Côn Đảo được xác định là một hướng hợp tác riêng, gắn phát triển du lịch với năng lực khai thác cảng hàng không.

Với TP.HCM, lợi thế nằm ở khả năng kết hợp nhiều loại hình du lịch trong cùng một hành trình. Ảnh: Du lịch Côn Đảo

Trước đó, xác định tập trung thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, đặc biệt là du lịch MICE, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch tại thị trường Mỹ. Theo đó, TP.HCM đã tổ chức gian hàng tại Hội chợ IMEX America 2025 - một trong các hội chợ MICE lớn nhất thế giới, quy tụ đông đảo các nhà tổ chức sự kiện, hiệp hội, hãng lữ hành và cơ quan xúc tiến toàn cầu.

Đồng thời, thành phố cũng tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam -TP.HCM tại Los Angeles (Mỹ) nhằm kết nối B2B và đề xuất các chương trình hợp tác phát triển sản phẩm du lịch mới. Sở Du lịch TP.HCM cho biết, chương trình xúc tiến nói trên giúp ngành du lịch Thành phố tiếp cận trực tiếp các buyers (người mua quốc tế) toàn cầu chất lượng cao để gia tăng cơ hội mời họ tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2026 và các sự kiện lớn khác tại Việt Nam.

Bên cạnh thị trường Mỹ, ngành du lịch TP.HCM cũng vừa tổ chức Chương trình xúc tiến tại Singapore nhân Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025. Đây cũng là thị trường khách có khả năng chi tiêu khá cao và rất quan tâm đến các điểm đến độc đáo của Việt Nam.

Ngoài mục tiêu quảng bá điểm đến, chương trình còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trong nước trực tiếp tiếp cận sâu hơn xu hướng phát triển thị trường, hành vi tiêu dùng của khách du lịch trên thế giới, nhất là khách châu Á để phát triển các gói sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường.

TP.HCM xác định tập trung thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, đặc biệt là du lịch MICE. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Từ phía doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cho biết dịp cuối năm 2026 du khách đến TP.HCM và Đông Nam Bộ ngày càng chuộng trải nghiệm văn hóa, lịch sử, nghệ thuật bản địa thay vì tham quan đơn thuần. Nhu cầu khám phá nội đô kết hợp nghỉ dưỡng tại khách sạn cao cấp cũng gia tăng. Lượng du khách quan tâm đến các tour văn hóa - lịch sử nội đô của doanh nghiệp này ghi nhận mức tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch xanh (ESG), dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sự kiện thể thao, lễ hội như Tuần lễ Du lịch TP.HCM hay Marathon Quốc tế đang tạo sức hút lớn cho cả khách nội địa lẫn quốc tế. Thay vì lịch trình dày đặc, du khách chuộng nhịp độ thong thả, khám phá ẩm thực tinh tế và tận hưởng những giá trị độc bản.

Cùng góc nhìn, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du Lịch Việt, nhận định thị hiếu du khách hiện nay là những chuyến đi ngắn ngày nhưng phải giàu tính trải nghiệm. Du khách không chỉ muốn ghé qua các điểm đến chụp ảnh rồi về, mà dành nhiều thời gian ngồi cà phê, thưởng thức ẩm thực, dạo phố và mua sắm để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống đô thị.

Thị hiếu du khách hiện nay là những chuyến đi ngắn ngày nhưng phải giàu tính trải nghiệm. Ảnh: Tripadvisor

Lợi thế lớn nhất của TP.HCM là khả năng kết nối nhiều mắt xích trong cùng một hành trình: Từ tham quan di sản, ẩm thực bản địa, trải nghiệm sông nước đến không gian giải trí về đêm náo nhiệt. Hiện các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản phẩm tham quan trung tâm thành phố kết hợp Địa đạo Củ Chi, gắn liền các điểm đến biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố để kể câu chuyện lịch sử, kiến trúc đặc trưng.

Bên cạnh các di tích, doanh nghiệp lữ hành cũng mở rộng liên kết với các chợ truyền thống, không gian thời trang nội địa, trung tâm thương mại hay làng nghề, đồng thời đào sâu câu chuyện đời sống địa phương để phục vụ khách quốc tế.