Đội ngũ luật sư góp phần bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tối 9/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2025) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ luật sư Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

80 năm qua, đội ngũ luật sư cả nước đã tích cực tham gia hành nghề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý; đã và đang góp phần rất quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của doanh nghiệp, công dân và các tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Cùng với đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có sự trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò và trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng, duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, Chủ tịch nước cho rằng đội ngũ luật sư Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế và bất cập; đồng thời lưu ý mỗi luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, thường xuyên học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát huy kết quả, ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong quá trình hành nghề.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ, vận hội hết sức to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư cần tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam đủ về số lượng, coi trọng nâng cao về chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, cao quý của nghề luật sư, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh đội ngũ luật sư phải làm chủ công nghệ, ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số để xử lý những vấn đề phát sinh từ môi trường số như: tranh chấp thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, dữ liệu cá nhân, an ninh mạng...

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý mỗi luật sư phải nỗ lực không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân; sẵn sàng, tích cực tham gia thực hiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó; phải thực hiện tốt nguyên tắc độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; giữ vững đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và lợi ích chính đáng của Nhà nước.

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả và bài học quý trong quá trình xây dựng và trưởng thành, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động luật sư thời gian qua; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; loại bỏ khỏi hàng ngũ những luật sư thoái hóa, biến chất, lợi dụng hoạt động luật sư để xuyên tạc pháp luật, phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm do luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới, đội ngũ luật sư Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, toàn diện và sâu sắc trên mọi phương diện của đời sống pháp lý và xã hội.

Đội ngũ luật sư có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng và tổ chức trong đời sống chính trị - pháp lý, kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay cả nước đã có gần 21.000 luật sư, có trên 6.000 tổ chức hành nghề luật sư, 63 Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố (nay là 34 tỉnh, thành phố), tập hợp thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc là Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Bên cạnh sự nỗ lực tự thân của đội ngũ luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp, các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam.

Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quý báu đó chính là nguồn động viên và động lực quan trọng, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển bền vững và đúng với quy định pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.