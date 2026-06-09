Luật Luật sư (sửa đổi): Rút ngắn thủ tục trở thành luật sư

Nhằm phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, dự thảo quy định khái niệm dịch vụ pháp lý và nghiêm cấm việc mạo danh luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao...

Sáng 9/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng cho biết Luật Luật sư hiện hành có 94 điều còn dự thảo Luật (sửa đổi) có 6 chương, 36 điều.

Theo ông Lê Xuân Hồng, để nâng cao chất lượng luật sư, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị, đạo đức cho luật sư và cho phép giảng viên tại các cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư làm luật sư.

Ngoài ra, đơn giản hóa quy trình trở thành luật sư rút ngắn xuống từ 4 bước xuống 2 bước; gộp việc gia nhập Đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia nhập Đoàn luật sư để tập sự hành nghề luật sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đồng thời, luật sư tập sự được tăng cơ hội thực hành khi cho phép tham gia tố tụng một số vụ việc theo quy định của pháp luật tố tụng.

Đặc biệt, để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, dự thảo quy định khái niệm dịch vụ pháp lý và nghiêm cấm việc mạo danh luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao.

Luật sư và tổ chức hành nghề được mở rộng nhiều quyền như được ký hợp đồng thường xuyên với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; được tham gia thẩm định dự án trọng điểm, dự án đầu tư công, được làm hòa giải viên, trọng tài viên, quản tài viên.

Đối với tổ chức hành nghề nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo yêu cầu phải đang hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có ít nhất một luật sư nước ngoài không phải người đại diện và văn bản tư vấn pháp luật Việt Nam phải có chữ ký của luật sư Việt Nam.

Nhà nước cam kết bảo đảm quyền hành nghề, hỗ trợ luật sư hội nhập quốc tế, phát triển luật sư vùng khó khăn và nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, đe dọa hoạt động của luật sư.

Bên cạnh đó, nhằm phát triển tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, chuyên nghiệp, dự thảo cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn.

Thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành của công ty và can thiệp vào hoạt động hành nghề của luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Các tổ chức này được chủ động quản trị, phân chia lợi nhuận, hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số và được ký hợp đồng dịch vụ điện tử hoặc bằng lời nói trong trường hợp cấp bách.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; đảm bảo phù hợp với chủ trương luật chỉ quy định những vấn đề khung, mang tính quan trọng; còn những vấn đề biến động thường xuyên, thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì giao cho Chính phủ quy định.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng đánh giá cao dự thảo Luật đã tiếp cận theo hướng thu gọn các quy định, giảm 1/3 số điều so với luật hiện hành.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo quán triệt các chủ trương xã hội hóa, chuyển giao cho xã hội những việc mà xã hội có thể làm tốt; phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam…