Dự án Safari Ba Vì mới chỉ là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026 (do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 5/10), đại diện một số cơ quan liên quan đã chia sẻ thông tin liên quan đến đề xuất đầu tư dự án Safari ở Ba Vì, công tác rà soát đất rừng, kết quả xử lý vi phạm đất đai tại xã Kim Anh. Đây là những chủ đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận...

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: hanoi.gov

Về dự án Safari ở Ba Vì, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội, cho biết Thành phố mới nhận được hồ sơ đề xuất dự án của doanh nghiệp và đăng tải công khai trên website của Sở. Đây mới chỉ là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp chứ chưa phải chủ trương cuối cùng của Thành phố. Sau khi đăng tải thông tin, Thành phố đã lập hội đồng thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

Trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Hội đồng thẩm định đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư, trên cơ sở rà soát rất kỹ về hiện trạng quản lý sử dụng đất, xem xét tác động đến các tổ chức, gia đình, hộ cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát nhằm xác định rõ lại về quy mô cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc là giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời, phải hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Trên cơ sở rà soát, đã xác định sơ bộ lại quy mô đầu tư khoảng gần 300 ha đất. Đây mới chỉ là sơ bộ bởi quy mô và ranh giới chính xác phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Bước lập quy hoạch sẽ được công khai, minh bạch, và xin ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định”, bà Hằng nhấn mạnh.

Được biết, Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari được CTCP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời đề xuất triển khai trên diện tích nghiên cứu khoảng 581 ha, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng 251 ha (triển khai từ quý 4/2026 - quý 4/2028); giai đoạn 2 khoảng 330 ha (từ quý 4/2027 đến quý 1/2030). Tổng vốn đầu tư dự kiến là 10.000 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.500 tỷ đồng, vốn huy động 8.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, mỗi năm dự án có khả năng đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Về công tác rà soát đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 57/2022 của UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương và sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Qua rà soát tại 25 phường, xã, Sở đã tổng hợp diện tích đất rừng toàn thành phố khoảng 28.978ha. Trong đó, khoảng 7.300ha do các phường, xã đề nghị điều chỉnh, được phân loại thành 19 nhóm.

Đối với nhóm đất có nguồn gốc đất lâm nghiệp, đất rừng nhưng hiện trạng có khu dân cư, việc phân loại và xử lý được thực hiện thận trọng. Các cơ quan chức năng trước hết điều tra, xác định hiện trạng, mốc giới, nguồn gốc đất, tình trạng quản lý, hồ sơ đất đai, hiện trạng rừng, ranh giới thực tế và tính chất quy hoạch. Trên cơ sở đó, từng khu vực được rà soát để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Thành phố hiện triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó thu thập, số hóa các loại bản đồ và hồ sơ liên quan. Việc sử dụng thiết bị bay không người lái chỉ là một trong những công cụ phục vụ xác định hiện trạng và thu thập dữ liệu. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, bóc tách, phân loại theo 19 nhóm và đề xuất phương án xử lý.

Trả lời câu hỏi liên quan đến các công trình xây dựng sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ tại xã Kim Anh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Long khẳng định: thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc rất quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các cá nhân, tổ chức. Đến nay, đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ...