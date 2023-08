Du lịch nghỉ lễ 2/9 có khả năng chỉ tăng nhẹ trên cả nước

Từ đầu tháng 8, hầu hết công ty du lịch đã sẵn sàng phục vụ các tour tuyến tham quan, nghỉ dưỡng nhân dịp nghỉ lễ 2/9. Đây cũng là thời điểm du lịch cuối vụ hè, nhiều gia đình tranh thủ đi chơi trước khi trẻ nhỏ bước vào năm học.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour, cho biết chi phí dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn đang khá ổn định nhưng có khả năng thị trường sẽ không quá "sốt" tour ở cả các tuyến cả nội địa và nước ngoài. Một phần lý do là nhiều địa phương đã cho phép học sinh tựu trường từ cuối tháng 8 để chuẩn bị vào năm học.

Trong khi đó, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị CNTT BenThanh Tourist, cho rằng do ảnh hưởng của nền kinh tế, một bộ phận du khách thắt chặt chi tiêu, gây giảm sức mua của thị trường du lịch. Vài năm gần đây, thói quen của khách đã thay đổi khi họ du lịch dàn trải cả năm thay vì đổ dồn vào các ngày lễ lớn. Ngoài ra, với các chuyến tham quan ngắn ngày, du khách có xu hướng lựa chọn hình thức du lịch tự túc. Do đó, lượng khách du lịch dịp lễ 2/9 năm nay đối với các công ty ữ hành sẽ không có sự gia tăng đột biến so với ngày thường.

Năm nay, có khả năng thị trường sẽ không quá "sốt" tour ở cả các tuyến cả nội địa và outbound (du lịch nước ngoài).

Phía Best Price cũng ghi nhận tương tự khi có nhiều đoàn lớn từ các doanh nghiệp đăng ký tour nội địa, trải đều ba miền. Tuy nhiên, nhóm khách lẻ, gia đình có xu hướng chờ sát ngày mới mua sản phẩm tour. Để thu hút nhóm này, công ty đang triển khai hình thức bán land tour (chương trình trọn gói tại một địa điểm, không bao gồm chi phí đi lại hoặc khách sạn). Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của công ty, chia sẻ hình thức này đang được nhiều khách lẻ, gia đình quan tâm hơn vì sự tiện lợi, không gò bó như tour truyền thống. Khách có thể tự đi tàu xe, hay bay tới điểm đến và được hướng dẫn viên địa phương đưa đi du lịch theo lịch trình tùy thích.

Ông Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, nhận định, thời điểm nghỉ lễ 2/9 chứng kiến sự lên ngôi của các điểm tham quan miền núi, danh lam thắng cảnh và di sản, di tích. “Khách hàng ưu tiên các địa điểm như Mộc Châu, Mù Cang Chải, Hà Giang, Điện Biên, Ba Bể, Bản Giốc, Sa Pa, Hạ Long, Tây Nguyên, miền Tây, Côn Đảo... Các điểm đến quốc tế được quan tâm vẫn là Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản”, ông Tài cho biết.

Còn theo Công ty Du lịch Vietravel, để kích cầu du lịch nội địa, giá tour của đơn vị này không đổi so với ngày thường. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, cho hay hiện có khoảng 45.000 lượt khách đăng ký tour và gói dịch vụ du lịch tại công y cho kỳ nghỉ 2/9 sắp tới. Đa phần du khách lựa chọn các tour du lịch biển đảo ngắn ngày, lưu trú khách sạn, resort 4 - 5 sao như Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long; các tour Đà Lạt, Phan Thiết, miền Tây hay các tỉnh miền Bắc… cũng được khách hàng quan tâm nhưng không có đột biến.

Với các chuyến tham quan ngắn ngày như dịp nghỉ lễ 2/9, du khách có xu hướng lựa chọn hình thức du lịch tự túc.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng thông tin đã bán gần 90% kế hoạch số tour lễ năm nay với các ngày khởi hành từ 29/8 đến 3/9. Thống kê sơ bộ toàn hệ thống 24 văn phòng và 18 chi nhánh của Lữ hành Saigontourist trên cả nước, du khách đi tour du lịch nội địa dịp này tăng gần 24%, du lịch nước ngoài tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng khách đột biến vào thời gian cận lễ, công ty đã chuẩn bị sẵn số chỗ dự phòng dành cho khách đến mua tour vào giờ chót với các tuyến du lịch trong nước đường bộ", ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, nói.

Với tour outbound, theo đại diện các công ty lữ hành, xu hướng du lịch nước ngoài vẫn chủ yếu tập trung vào các điểm đến gần, mức giá trung bình (dưới 15 triệu đồng). Nhiều đơn vị cho biết đã bán hết các tour đi Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore trong dịp này. Trong đó, Trung Quốc là điểm đến được nhiều đơn vị đánh giá "bán tốt" vì các chương trình mới mở lại, giá tốt và không khó khăn khi xin visa.

Bà Phạm Phương Anh, Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, cho biết hiện mỗi tuần công ty có 2 - 4 đoàn đi Trung Quốc, tương đương 100 khách, riêng dịp lễ 2/9 có 5 đoàn. Tour đi Hàn Quốc cũng có dấu hiệu tăng trở lại khi thủ tục xin visa đơn giản hơn, mức giá phù hợp điều kiện tài chính nhiều người (khoảng 20 triệu đồng/người).

Sau khi tăng cao, ở thời điểm này vé máy bay dành cho dịp nghỉ lễ 2/9 đã được các hãng hàng không điều chỉnh lại ở mức phù hợp. Khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cao xấp xỉ 2 lần so với ngày thường. Chẳng hạn, với đường bay Hà Nội - Phú Quốc, nếu khách chọn đi ngày 31/8 hoặc 1/9 bằng Vietjet, giá vé từ 1,6 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/chiều (tùy vào giờ bay); nếu bay Vietnam Airlines, giá vé sẽ từ 2,4 triệu đồng/chiều trở lên. Trong khi đó, trước hoặc sau dịp nghỉ lễ 3 đến 4 ngày, giá vé chỉ bằng 1 nửa.

Sau khi tăng cao, ở thời điểm này vé máy bay dành cho dịp nghỉ lễ 2/9 đã được các hãng hàng không điều chỉnh lại ở mức phù hợp.

Ở một số chặng khác, giá vé có phần thấp hơn, như các chặng từ Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang, Quy Nhơn (Bình Định), Vinh (Nghệ An)… giá vé Vietnam Airlines, Vietjet từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/chiều trở lên. Tuy nhiên, so với đợt nghỉ lễ 30/4 vừa qua thì giá vé này vẫn “dễ thở” hơn. Đến thời điểm này, lượng vé bán ra dịp nghỉ lễ 2/9 của các hãng mới đạt 40% số ghế ở hầu hết các chặng bay.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay các hãng khai thác hơn 5.300 chuyến bay. Tổng số vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa dịp lễ này hơn 1 triệu chỗ, tăng 20% so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

“Tính đến sáng 20/8, Cục Hàng không chưa nhận được đề xuất tăng chuyến của bất kỳ hãng hàng không nào. Hiện nay lượng vé trống của các hãng bay còn đến hơn 40% số ghế ở tất cả các đường bay. Nếu lượng khách tăng, các hãng đề xuất tăng chuyến, Cục sẽ điều tiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9”, ông Thắng khẳng định.