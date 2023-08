Vé máy bay và đường sắt dịp lễ 2/9 được mở bán linh hoạt

Trong thông báo mới đây, Vietnam Airlines cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 đến 5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Tại thị trường nội địa, nhu cầu đi lại phần lớn vẫn tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2/9. Với xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài tăng nhanh, Vietnam Airlines Group cũng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 qua các kênh bán vé chính thức để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp.

Hành khách hiện đã có thể sử dụng VNEID làm thủ tục đi tàu bay. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Khảo sát nhanh trên các kênh vé trực tuyến, ngày 9/8, vé trên chặng bay TP.HCM - Hà Nội, khởi hành ngày 31/8, có giá dao động từ 1,7 - 2,1 triệu đồng; TP.HCM - Đà Nẵng giá vé 1,4 - 1,6 triệu đồng; TP.HCM - Phú Quốc giá vé 1,1 - 1,8 triệu đồng. Cùng thời điểm, chặng Hà Nội - Phú Quốc giá vé từ 1,9 - 2 triệu đồng; Hà Nội - Đà Nẵng giá vé 1,4 - 1,7 triệu đồng; Hà Nội - TP.HCM là 1,8 - 2 triệu đồng...

Các hãng cũng khuyến khích hành sử dụng các hình thức làm thủ tục (check-in) để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay, tiết kiệm thời gian như check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động, qua các Kiosk check-in tại sân bay hay Auto check-in (làm thủ tục tự động), Telephone check-in của các hãng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dịp lễ 2/9 năm nay sẽ tăng thêm khoảng 11 đoàn tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội. Công ty cũng sẽ mở bán vé các đoàn tàu chạy xuyên suốt hàng ngày, từ 31/8 đến 4/9.

Cụ thể, tuyến TP.HCM - Hà Nội tăng thêm tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, tuyến TP.HCM - Đà Nẵng tăng tàu SE21/SE22. Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn tăng tàu SE30 (các ngày 30, 31/8 và ngày 1, 2/9), còn tàu SE29 từ Quy Nhơn đến TP.HCM các ngày 31/8 và ngày 1, 3, 4/9. Đối với tuyến TP.HCM - Nha Trang sẽ tăng thêm tàu/SNT1/SNT2 và tàu SNT4 (TP.HCM đi Nha Trang ngày 31/8 và tàu SNT5 Nha Trang đi TP.HCM ngày 3/9). Tuyến TP.HCM - Phan Thiết chạy thêm tàu SPT1/SPT2.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ mở bán thêm vé các đoàn tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội khi lượng khách tiếp tục tăng dịp lễ Quốc khánh năm nay. Dịp này, ngành đường sắt áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội; giảm giá 5% với vé khứ hồi lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ mở bán vé các đoàn tàu chạy xuyên suốt hàng ngày, từ 31/8 đến 4/9. Ảnh: Saigonrailways.

Ngoài thời gian phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 21/8 đến 30/8 và từ ngày 5/9 đến 27/12, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể có số lượng từ 5 người trở lên được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Còn mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về. Khuyến khích các tập thể mua vé số lượng lớn, mua nguyên đoàn tàu… Công ty sẽ lập tàu riêng với thời gian đi, đến theo yêu cầu và giá cả thỏa thuận.

Tại phía Bắc, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng dự kiến tăng thêm gần 10 chuyến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Theo đó, hàng ngày có 4 đôi tàu chạy thường xuyên trên tuyến gồm HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8. Tàu HP1 đón khách, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h00; tàu LP3 xuất phát lúc 9h20, tàu LP5 xuất phát lúc 15h15. Tàu LP7 đón khách, xuất phát ga Long Biên lúc 18h21.

Riêng 2 ngày 1 và 4/9, đôi tàu LP7/LP8 xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. Tàu LP7 xuất phát lúc 18h10, tàu LP8 về ga Hà Nội lúc 17h40. Ngoài ra, đường sắt chạy thêm các chuyến tàu xuất phát tại ga Hà Nội: Ngày 1 và 2/9, tàu LP9 xuất phát lúc 7h15, đến ga Hải Phòng lúc 10h07; ngày 1/9 tàu HP3 xuất phát lúc 10h00, đến ga Hải Phòng lúc 12h45.

Dịp này, đường sắt vẫn áp dụng chương trình vé tháng không hạn chế lượt đi. Theo đó, hành khách mua vé tháng sẽ không hạn chế lượt đi tàu trong ngày, trong một tháng; Sử dụng mọi loại chỗ trên đoàn tàu, gồm cả toa chất lượng cao. Về giá vé, loại vé 550.000 đồng/vé/tháng áp dụng cho ga đi là ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến là ga Cẩm Giàng, Hải Dương và ngược lại. Loại vé 800.000 đồng/tháng áp dụng cho ga đi là Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến là ga Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng và ngược lại.

4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh liệu có giúp du lịch nội địa bùng nổ như kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua?

Theo nhận định của nhiều chuyên gia du lịch cũng như các hãng lữ hành, những kỳ nghỉ dài như 30/4 - 1/5 hoặc Quốc khánh 2/9 năm nay đều sẽ ghi nhận lượng khách du lịch nội địa bùng nổ. Chẳng hạn, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trước đó, cả nước đã đón được hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60%, đặc biệt với những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số khu vực đạt tỷ lệ lấp đầy 95 - 100%.

Top 5 địa phương thu hút khách du lịch nhiều nhất đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2023 là Thanh Hóa, Cần Thơ, TP.HCM, Nghệ An và Hà Nội.