Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Số liệu cho thấy các nước G7 nắm tổng cộng khoảng 1,019 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, nhưng lượng dự trữ phân bổ không đồng đều.

Mỹ đứng đầu với 415,4 triệu thùng, tiếp đến là Nhật Bản với 260 triệu thùng. Pháp có 120 triệu thùng, Đức 110 triệu thùng, Italy 76 triệu thùng và Anh 38 triệu thùng.

Canada là trường hợp đặc biệt khi không có kho dự trữ dầu mỏ chiến lược do không thuộc diện bắt buộc dự trữ theo quy định của IEA. Cơ cấu đó cho thấy nếu G7 phải tung dầu dự trữ để ổn định thị trường, phần lớn dư địa can thiệp thực tế vẫn tập trung ở Mỹ và Nhật Bản.

Dự trữ dầu chiến lược của các nước phát triển càng nhận được sự quan tâm lớn khi giá dầu gần đây tăng mạnh do chiến sự tại Iran và nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngày 11/3, IEA cho biết 32 nước thành viên đã nhất trí tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ứng phó gián đoạn nguồn cung từ xung đột Trung Đông. Đây là đợt xả dự trữ lớn nhất trong lịch sử IEA.

IEA cho biết các nước thành viên hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, bên cạnh khoảng 600 triệu thùng tồn kho thương mại do doanh nghiệp lưu trữ theo yêu cầu của các chính phủ.

Ngày 19/3, IEA cho biết lượng dầu cam kết đưa ra thị trường đã tăng lên 426 triệu thùng và các lô đầu tiên đã bắt đầu được xả. Trong đợt xả dầu dự trữ này, Mỹ đóng góp nhiều nhất với 172,2 triệu thùng, tiếp theo là Nhật Bản 79,8 triệu thùng, Canada 23,6 triệu thùng dưới dạng tăng sản lượng, Đức 19,5 triệu thùng, Pháp 14,6 triệu thùng, Anh 14 triệu thùng và Italy 10 triệu thùng. Theo IEA, phần lớn lượng dầu tung ra thị trường là dầu thô, trong khi đóng góp của châu Âu chủ yếu là sản phẩm dầu tinh chế.

Với Canada, việc không có kho dự trữ chiến lược không phải là ngoại lệ bất thường mà phản ánh quy chế của IEA. Theo cơ quan này, do là nước xuất khẩu dầu ròng, Canada không thuộc diện phải duy trì mức dự trữ tối thiểu tương đương 90 ngày nhập khẩu ròng như nhiều thành viên khác. Điều đó cũng lý giải vì sao trong đợt can thiệp lần này, đóng góp của Canada đến từ việc tăng sản lượng thay vì xả kho dự trữ.