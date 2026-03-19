Giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội sau khi nhà máy LNG của Qatar bị tấn công
Bình Minh
19/03/2026, 17:15
Giá dầu Brent tại thị trường London lên gần 120 USD/thùng, giá khí đốt tại châu Âu nhảy 30%...
Giá dầu thô và khí đốt tại châu Âu tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại thị trường này ngày thứ Năm (19/3), khi các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông tiếp tục đẩy cao mối lo ngại về sự thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Ngày 18/3, Qatar cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran đã phá hỏng một cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này. Vụ tấn công diễn ra sau khi Tehran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng ở Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để trả đũa việc Israel đánh bom một mỏ khí đốt lớn của Iran.
Lúc gần 17h theo
giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng gần 11,4 USD/thùng, tương
đương tăng 10,6%, giao dịch ở mức gần 119 USD/thùng. Giá dầu WTI giao
sau tại thị trường Mỹ tăng 3 USD/thùng, tương đương tăng 3,1%, giao dịch ở mức gần
99 USD/thùng.
Giá khí đốt tại thị trường châu Âu cũng tăng bùng nổ. Giá khí đốt giao tháng 4 trên sàn giao dịch ảo TTF ở Hà Lan - giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - có lúc tăng gần 30%, đạt 70,8 euro/MWh. Nếu so với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng hơn gấp đôi.
Cùng thời điểm trên, giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ tăng 4,4%, đạt 3,2 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh.
Qatar cho biết cuộc tấn công tên lửa của Iran đã gây “thiệt hại trên diện rộng” tại Thành phố công nghiệp Ras Laffan, cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Lực lượng khẩn cấp đã được huy động để xử lý hỏa hoạn tại Ras Laffan - tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy tuyên bố, và cho biết vụ tấn công không gây ra thiệt hại về người. Sau đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết đám cháy tại Ras Laffan đã được kiểm soát.
Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công của Iran, gọi đây là một “hành động leo thang nguy hiểm” và “vi phạm chủ quyền một cách trắng trợn”, cho rằng vụ tấn công đe dọa an ninh quốc gia và ổn định khu vực, đồng thời khẳng định Qatar có quyền đáp trả theo quy định của luật pháp quốc tế.
Saudi Arabia và UAE cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran vào ngày 18/3 - hãng tin CNBC đưa tin.
Qatar đã dừng sản xuất LNG từ hôm 2/3 sau khi Iran dùng máy bay không người lái tấn công cơ sở Ras Laffan và thành phố công nghiệp Masaieed. Qatar là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu LNG toàn cầu - theo dữ liệu từ công ty Kpler.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Qatar, Mỹ sẽ “thổi bay toàn bộ mỏ khí đốt South Pars” của Iran.
Chiến sự leo thang ở Trung Đông, với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng ngày càng liên tiếp, đang đe dọa gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu khí từ khu vực này. Không chỉ hoạt động sản xuất dầu khí bị ảnh hưởng, mà hoạt động vận chuyển năng lượng cũng đang bị đóng băng do Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải nơi 1/5 nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu vẫn đi qua.
Trao đổi với CNBC, cố vấn cấp cao về năng lượng của công ty Gulf Oil, ông Tom Kloza cảnh báo rằng thị trường có thể bước vào một kịch bản “tất cả mọi đặt cược đều sai” nếu cuộc xung đột lan rộng khỏi Vùng Vịnh và hạ tầng năng lượng ở các khu vực khác như châu Âu và Mỹ trở thành mục tiêu tấn công.
“Ai có thể hình dung được thế giới sẽ phản ứng như thế nào nếu Iran nhắm vào một mục tiêu nào đó ngoài Vùng Vịnh… Khi đó, tất cả mọi đặt cược đều sai và giá năng lượng có thể tăng phi mã”, ông Kloza nói.
Còn theo nhà sáng lập Dan Pickering của công ty Pickering Energy Partners, vấn đề chuỗi cung ứng đang trở thành một vấn đề nguồn cung. “Có một sự khác biệt lớn ở đây. Các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể được xử lý nhanh hơn. Còn nếu năng lực sản xuất thay đổi, cho dù đó là LNG hay dầu, đột nhiên khối lượng sản xuất ra không còn như trước. Đó là một sự leo thang”, ông nói.
Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ
13:50, 19/03/2026
Mỹ tạm dừng đạo luật Jones Act để ổn định thị trường dầu
10:04, 19/03/2026
Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" sau tin lãi suất, giá dầu không ngừng leo thang
Ba biến số lớn định hình thượng đỉnh EU: Hungary, Iran và khủng hoảng năng lượng
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 19/3 diễn ra trong bối cảnh nhiều sức ép đan xen, từ khác biệt nội khối, căng thẳng Trung Đông đến giá năng lượng neo cao...
Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ
Giá dầu tăng vọt đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ, có thể làm trầm trọng thêm lạm phát và cản trở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất...
BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu
Quyết định được đưa ra trong lúc giá dầu tăng mạnh vì xung đột ở Trung Đông và cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân ở Nhật Bản chưa kết thúc...
Mỹ tạm dừng đạo luật Jones Act để ổn định thị trường dầu
Sau khi tăng tăng gần 4% trong phiên ngày 18/3, giá dầu thế giới tiếp tục leo thang mạnh trong sáng nay (19/3), vượt ngưỡng 110 USD/thùng...
