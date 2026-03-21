Chứng khoán Mỹ bán tháo khi giá dầu tiếp tục leo thang
Bình Minh
21/03/2026, 08:09
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/3), khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng và giá dầu thô duy trì xu hướng leo thang...
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 443,96 điểm, tương đương giảm 0,96%, chốt ở mức 45.577,47 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,51%, còn 6.506,48 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,01%, còn 21.647,61 điểm.
Trong phiên, có thời điểm Dow Jones và Nasdaq rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh (correction), giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất. Tuy nhiên, đến cuối phiên, hai chỉ số đã giữ được trên ngưỡng này.
Phiên giảm này của giá cổ phiếu ở Phố Wall diễn ra trong bối cảnh Iran và Israel tiếp tục không kích lẫn nhau. Ngoài nhằm vào các mục tiêu Israel, Iran còn mở các đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng nước này sẽ điều thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính hải quân tới Trung Đông. Kênh CBS News cũng dẫn một số nguồn thạo tin nói rằng Lầu Năm Góc đang “chuẩn bị tích cực” cho việc điều bộ binh tới Iran.
Tốc độ bán tháo cổ phiếu được đẩy mạnh vào buổi chiều sau khi Reuters đưa tin Iraq đã phải tuyên bố tình trạng “bất khả kháng” tại tất cả các mỏ dầu do các công ty nước ngoài vận hành ở nước này. Thông tin này đẩy giá dầu Brent nhảy qua mốc 113 USD/thùng và giá dầu WTI vượt 98 USD/thùng.
“Nếu bộ binh tham chiến, đó sẽ là một sự leo thang. Có lẽ, giá dầu thô và khí đốt còn cao trong ít nhất 2 tuần nữa. Các tin tức về các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực đang tiếp tục đẩy giá dầu thô và khí đốt tăng. Thực lòng mà nói, thị trường chứng khoán bán tháo như vậy là vẫn còn nhẹ nhàng so với mức độ nghiêm trọng của sự kiện như thế này. Bởi vậy, dư địa giảm của thị trường là vẫn còn”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định với hãng tin CNBC.
Mối lo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn trong môi trường có áp lực lạm phát lớn hơn khiến trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán tháo trong phiên này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng càng gia tăng áp lực giảm lên giá cổ phiếu.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatchTool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, thị trường lãi suất tương lai đang bắt đầu phản ánh khả năng Fed có thể tăng lãi suất, thay vì giảm lãi suất, trong năm nay.
“Chúng ta đang ở trong một môi trường kinh điển của áp lực lãi suất tăng do kỳ vọng lạm phát cao hơn do giá dầu tăng. Chiến tranh đang bước sang tuần thứ tư, đồng nghĩa rằng sức ép này sẽ không sớm biến mất”, trưởng bộ phận chiến lược lãi suất và nợ toàn cầu của ngân hàng ING ở New York, ông Padhraic Garvey, nhận xét với Reuters.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản, lên mức 4,39%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng gần 6 điểm cơ bản lên 3,89%.
Với phiên giảm này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng có tuần giảm thứ tư liên tiếp. S&P 500 giảm 1,9%, còn Nasdaq và Dow Jones giảm hơn 2% cả tuần. Hiện tại, S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - hiện đã giảm 7% so với đỉnh gần nhất.
“Với môi trường như hiện nay, với tất cả những bất định này, các chỉ số chưa rơi vào trạng thái điều chỉnh là điều bất thường”, chiến lược gia Art Hogan của công ty B. Riley nhận định với CNBC.
Cổ phiếu công nghệ là một trong những nhóm bị bán mạnh nhất trong phiên này, dẫn đầu là Nvdia và Tesla với mức giảm 3% mỗi cổ phiếu. Nhóm năng lượng có một phiên gần như đi ngang nhưng hoàn tất tuần tăng thứ 13 liên tiếp, chuỗi tuần tăng dài nhất của nhóm này từ ít nhất cuối những năm 1980 - theo dữ liệu của LSEG.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,26%, chốt ở mức 112,19 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,18 USD/thùng, tương đương tăng 2,27%, chốt ở mức 98,32 USD/thùng.
Theo Reuters, Iraq buộc phải công bố tình trạng bất khả kháng là vì không thể vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz do giao thông ở tuyến đường này đã gần như đóng băng vì tuyên bố đóng eo biển của Iran và các cuộc tấn công của nước này nhằm vào tàu bè đi qua.
Cũng trong ngày thứ Sáu, các nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi và Mina Abullah của Kuwait đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Giới chức Saudi Arabia dự báo giá dầu có thể tăng vượt mức 180 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn do chiến tranh gây ra kéo dài tới cuối tháng 4.
Trao đổi với kênh Fox Business Networks, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói nước này có thể sớm dỡ lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran đã được đưa lên tàu chở dầu. “Trong những ngày tới, chúng tôi có thể sẽ dỡ trừng phạt đối với dầu Iran đã ở trên biển. Có khoảng 140 triệu thùng dầu như vậy”, ông Bessent nói, cho rằng việc đưa số dầu này ra thị trường toàn cầu sẽ giúp kiềm chế giá dầu trong 10-14 ngày tới.
Ngân hàng Citibank dự báo giá dầu Brent và WTI sẽ tăng lên mức 120 USD/thùng trong 1-3 tháng tới, và cho rằng mốc giá 150 USD/thùng hoàn toàn có thể xuất hiện nếu sự gián đoạn trở nên trầm trọng hơn. Dù vậy, trong kịch bản chính của Citibank, căng thẳng sẽ xuống thang trong 4-6 tuần tới, và giá dầu Brent đến cuối năm sẽ lùi về vùng 70-80 USD/thùng.
Chứng khoán Mỹ "thoát hiểm" khi giá dầu thoái lui khỏi vùng 120 USD/thùng
07:50, 20/03/2026
Moody’s: Kinh tế Mỹ khó tránh suy thoái
19:14, 19/03/2026
Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ
Nhìn lại diễn biến giá dầu qua mỗi sự kiện địa chính trị trong 25 năm qua
Theo dữ liệu từ trang Investing.com, đồ thị thông tin dưới đây điểm lại những sự kiện địa chính trị lớn của thế kỷ 21 và cho thấy phản ứng của giá dầu qua từng giai đoạn...
Iran phát hành tờ tiền 10 triệu rial giữa làn sóng rút tiền mặt vì chiến sự
Chính phủ Iran vừa đưa vào lưu hành tờ tiền mệnh giá 10 triệu rial mới - mức mệnh giá cao nhất từ trước đến nay - trong bối cảnh giới chức nước này tìm cách ứng phó lạm phát leo thang và nhu cầu tiền mặt tăng mạnh giữa chiến sự với Mỹ và Israel...
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới
Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7
Dựa trên số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đồ thị thông tin dưới đây thể hiện dự trữ dầu chiến lược của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada...
IEA khuyến nghị các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố một loạt biện pháp mà các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể áp dụng để giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: