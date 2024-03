Giá tăng 80% trong năm qua, Dragon Capital bán thêm 1 triệu cổ phiếu DXG

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited thuộc nhóm quỹ Dragon Capital thông báo đã bán 1 triệu cổ phiếu DXG, vào ngày 18/3.



Sau giao dịch, sở hữu của nhóm quỹ ngoại tại DXG giảm từ 72,98 triệu cổ phiếu, chiếm 10,12% xuống còn 71,98 triệu cổ phiếu, chiếm 9,98% vốn tại DXG

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu DXG ghi nhận giao dịch thỏa thuận với số lượng 220.000 đơn vị với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng (giá giao dịch bình quân 18.200 đồng/cp).

Trước đó, Dragon Capital đã bán 140.000 cổ phiếu DXG trong phiên 19/2. Như vậy, nhóm quỹ ngoại đã bán ròng tổng cộng 8,2 triệu cổ phiếu DXG và hạ tỷ lệ sở hữu từ 13,1455% (80.191.292 cp) hôm 31/1/2024 xuống còn 9,98% như hiện tại (71.983.171 cổ phiếu).

Trước đó, DXG thông báo số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 101.671.919 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu ra công chúng. Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 722.450.921 cổ phiếu.



Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/03/2024. Trong đó, đối với 94.992.194 cổ phiếu phát hành cho cố đông hiện hữu (loại tụ do chuyển nhượng) là ngày 12/03/2024 và đối với 6.679.725 cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua được tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư khác (loại hạn chế chuyển nhượng) là ngày 03/02/2025.

Năm 2023, DXG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 150 tỷ, giảm 71,85% so với cùng kỳ (533,7 tỷ đồng) là do khó khăn chung của thị trường bất động sản, nguồn cũng hạn chế, thanh khoản thấp, doanh thu của công ty không ghi nhận tăng trưởng.

Mới đây, VCSC đã duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho DXG trong khi điều chỉnh tăng 2,6% giá mục tiêu lên 19.400 đồng/CP, chủ yếu do số dư nợ ròng giảm vào cuối năm 2023.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 343 tỷ đồng (+94% YoY), chủ yếu nhờ (1) VCSC kỳ vọng công ty sẽ mở bán lại và bàn giao dự án Gem Sky World từ năm 2024 (GSW; khoảng 3.900 căn thấp tầng; khoảng 60% đã bán và đã bàn giao khoảng 40% vào cuối năm 2023), (2) bàn giao các căn hộ còn lại tại dự án Opal Skyline (tổng cộng khoảng 1.500 căn cao tầng; đã bán 100% và đã bàn giao khoảng 50% vào cuối năm 2023) và (3 ) mảng môi giới bất động sản phục hồi.

VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 lần lượt 8%/3%, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp dự kiến mảng BĐS của DXS giảm.

Tại ĐHCĐ tháng 5/2023 của DXG, các cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP (chiếm 7,9% tổng cổ phiếu đang lưu hành của DXG) để nâng tỷ lệ sở hữu tại DXS. Tại ĐHCĐ tháng 8/2023 của DXS, các cổ đông đã thông qua việc DXG nhận chuyển nhượng khoảng 27,5 triệu cổ phiếu DXS (chiếm 6,1% tổng cổ phiếu đang lưu hành của DXS tại thời điểm công bố) mà không thông qua chào mua công khai. VCSC vẫn chưa ghi nhận kế hoạch này vào định giá và dự báo.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với DXG là mở bán các dự án mới tại Bình Dương sớm hơn dự kiến và rủi ro là việc mở bán dự án mới chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ các đợt huy động vốn.

Chốt phiên ngày 20/3, giá cổ phiếu DXG tăng 1,35% lên 18.750 đồng/cổ phiếu và tăng 80% trong 1 năm qua.