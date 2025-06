Phát hành xong hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng, DXG tăng vốn điều lệ lên hơn 10.206 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Cụ thể: tính đến ngày 5/6, DXG đã phát hành 148,03 triệu cổ phiếu thưởng cho 44.003 cổ đông. Còn 9.849 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ với tỷ lệ 100:17 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới phát hành).

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, ngoại trừ cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu ESOP 2023 (loại thưởng) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, nhưng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cùng thời hạn với số lượng cổ phiếu ESOP ban đầu.

Nguồn vốn phát hành là hơn 1.480 tỷ đồng trong đó 1.200 tỷ từ nguồn vốn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán; hơn 280 tỷ lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Xanh tăng từ gần 8.726 tỷ đồng lên 10.206,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2025, DXG ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do sự suy giảm này chủ yếu đến từ doanh thu cốt lõi từ chuyển nhượng bất động sản giảm gần 19%, còn hơn 666 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 30% nên lãi gộp vẫn tăng 8% lên hơn 510 tỷ đồng. Sau khi trừ đi thuế phí, Đất Xanh báo lãi ròng hơn 78 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "khả quan" cho DXG và điều chỉnh tăng 24% giá mục tiêu lên 18.600 đồng/CP, chủ yếu nhờ: Một là, điều chỉnh thời gian mở bán cho dự án The Privé, hiện dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2025–2028 (so với ước tính trước đó là trong năm 2025–2029), Hai là, định giá cao hơn cho mảng môi giới; cuối cùng là cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2026.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh tăng 3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025, phản ánh đóng góp cao hơn từ các dự án tự phát triển của DXS. Đồng thời, VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2026 và 2027 lần lượt 1% và 2%, chủ yếu do chi phí lãi vay ròng ước tính tăng.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS trong năm 2025 đạt 274 tỷ đồng (+7% YoY) và năm 2026 đạt 433 tỷ đồng (+58% so với năm 2025). Dự báo này chủ yếu là do kỳ vọng doanh số bán hàng và bàn giao tại Gem Sky World (GSW) tăng, mảng môi giới BĐS tiếp tục phục hồi.

Đáng chú ý, VCSC chưa đưa vào mô hình định giá kế hoạch phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2025 (93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành), chủ yếu nhằm tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu tại các công ty con của DXG.

VCSC cũng cho biết rủi ro đối với DXG là tiến độ mở bán mới chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ kế hoạch huy động vốn.