Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 hút khách nhờ hơn 60 hoạt động đặc sắc

Ngày 26/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo, thông tin về Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 2023 là năm thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức.

Với chủ đề "Khánh Hòa - khát vọng phát triển", Festival biển 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6/6 với hơn 60 hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao... thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống với sắc màu văn hóa đương đại, hiện đại nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Các hoạt động điểm nhấn trong festival năm nay có thể kể đến như: lễ khai mạc với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển"; lễ hội dù lượn Nha Trang 2023; lễ hội khinh khí cầu; loạt trò chơi dưới nước tại bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang (Khánh Hòa); hội thi bơi thúng - lắc thúng; hội thi cứu hộ trên biển; lễ hội cầu ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian hô hát bài chòi, biểu diễn nghệ thuật cải lương, hát rỗi, múa bóng dân gian...

Trong đó, sự kiện trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế bằng 1.653 máy bay không người lái (drone light) được xem là điểm nhấn ấn tượng, kỷ niệm 370 năm tỉnh Khánh Hòa. Số lượng máy bay không người lái chính là năm thành lập tỉnh - năm 1653.

Những máy bay không người lái này sẽ kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại được hòa âm, phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa, tái hiện sinh động, lung linh các hình ảnh Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) - điểm cực Đông trên đất liền Tổ quốc, cùng cảnh sắc thiên nhiên, rừng trầm biển yến cũng như hình ảnh của một Khánh Hòa năng động, hướng đến phát triển và hội nhập.

Nhiều hoạt động khác hứa hẹn hấp dẫn du khách quốc tế như lễ hội khinh khí cầu, bay dù lượn, săn mây… Bên cạnh đó, du khách đến với Khánh Hòa trong festival còn được sống trong không gian văn hóa bản địa, với liên hoan làng văn hóa TP Cam Ranh; liên hoan làng văn hóa huyện Diên Khánh; chương trình trải nghiệm "Ấn tượng Yang Bay" tại huyện Khánh Vĩnh; biểu diễn nghệ thuật hô bài chòi tại thị xã Ninh Hòa…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho hay tỉnh Khánh Hòa lâu nay được mệnh danh là nơi "rừng trầm, biển yến", một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên biển đảo tuyệt đẹp, bờ biển dài trên 385 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp, bên cạnh đó là những dãy núi hùng vĩ nằm về phía tây của tỉnh đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng xen kẽ giữa núi rừng và biển cả, non nước hữu tình.

"Trong những năm gần đây, Khánh Hòa tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như du lịch vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh… Cùng với sự đa dạng các loại hình sản vật, ẩm thực đặc trưng như: yến sào, trầm hương, nem nướng, bún cá, các loại hải sản cũng là những điểm nhấn trong việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa", bà Thanh cho hay.

Qua 9 kỳ tổ chức, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh. Năm nay, ngoài tôn vinh hình ảnh biển đảo, Khánh Hòa còn tập trung giới thiệu vẻ đẹp của rừng núi tại địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Thiện cho biết, để chuẩn bị tốt cho Chương trình Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, chủ động chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất ngành Du lịch…; chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với mỗi hoạt động, sự kiện.

Ngoài ra, nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành đón khách Trung Quốc và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đều tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi, các tour mới thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Theo đại diện các doanh nghiệp, sản phẩm du lịch của năm nay sẽ tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh - ngâm bùn khoáng nóng, du lịch trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương, du lịch mạo hiểm, du lịch golf…

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng biển với quy mô lớn với thương hiệu hàng đầu thế giới đưa vào hoạt động với các tập đoàn quản trị, kinh doanh khách sạn lớn, nổi tiếng đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và cũng là những điểm nhấn trong việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu cho năm 2023 phấn đấu đón được khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.