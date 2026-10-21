FPT báo lãi 8.770 tỷ, thắng thầu 16 dự án lớn

Kết thúc 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2026.

Cụ thể: kết thúc 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%, EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 12,8% so với năm trước.

Trong 9 tháng năm 2026 FPT thắng thầu 16 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng trưởng 23,1% so với cùng kỳ - trong đó:

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 35.515 tỷ đồng và 5.052 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14,8% và 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài duy trì tăng trưởng 11,6%, đạt 28.538 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 17,2% so với cùng kỳ, tương đương 25,2% theo Yên Nhật. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng trưởng 23,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 14.411 tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Data Analytics, Cybersecurity, ... Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ AI/Data Analytics đạt 2.915 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ.

Mảng Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8% và lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho khối Chính phủ và Doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và cơ cấu dự án.

Được biết FPT đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, góp phần hoàn thiện năng lực triển khai các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9% nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Về khối Giáo dục, Đầu tư và Khác tiếp tục duy trì mức tăng trưởng với ghi nhận doanh thu Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác điều chỉnh nhẹ -3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.508 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Khối đạt 3.719 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số từ các công ty liên doanh liên kết.

Theo FPT từ năm 2026, Tập đoàn hợp nhất số liệu tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết). Theo đó, Tập đoàn sẽ chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của Tập đoàn, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất của Tập đoàn.