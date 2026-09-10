FPT phát hành 171 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ tăng mạnh

Hội đồng quản trị FPT thông báo ngày 22/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.

CTCP FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, FPT dự kiến phát hành 171.432.642 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới) và số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên gần 18.858 tỷ đồng.

Được biết, FPT công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 7 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 30.784 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 53% dự báo cả năm của VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 5.885 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 55% dự báo cả năm của VCSC).

FPT cho biết quả theo từng mảng trong 7 tháng đầu năm 2026:

Về công nghệ thông tin nước ngoài: Doanh thu +14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế +13% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi động lực tăng trưởng tại thị trường Nhật Bản và các dịch vụ chuyển đổi số (DX).

Theo loại dịch vụ, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi dịch vụ DX với mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 50% tổng doanh thu Công nghệ thông tin nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2026. Trong đó, doanh thu từ AI & phân tích dữ liệu tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thị trường, Nhật Bản vẫn là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất, với doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu ký mới tăng 32% so với cùng kỳ năm trước lên 31.401 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2026, được thúc đẩy bởi các hợp đồng có thời hạn dài hơn cùng với các hợp đồng nhà máy AI có quy mô lớn hơn.

Về công nghệ thông tin trong nước: Doanh thu +23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế +118% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi các dự án chuyển đổi số cho cả cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.

Theo truyền thông, các dự án đáng chú ý trong 7 tháng đầu năm 2026 bao gồm: (1) việc đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu Cơ sở trợ giúp xã hội của Sở Y tế TP.HCM vào tháng 3/2026 và (2) việc Bộ Tư pháp chính thức triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản nâng cấp và Hệ thống thông tin phục vụ công tác rà soát toàn diện văn bản quy phạm pháp luật vào tháng 4/2026.

Biên lợi nhuận trước thuế cải thiện 3,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm 2026, mà VCSC cho là đến từ biên lợi nhuận tốt hơn của các dự án mới triển khai và hiệu suất sử dụng cải thiện tại nhà máy AI tại Việt Nam.

Về giáo dục, đầu tư và khác: Doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm 2026, phản ánh tác động trễ từ việc tổng số học viên giảm 8% tại thời điểm cuối năm 2025 so với cuối năm 2024 (do số học viên tuyển mới đi ngang và lượng học viên tốt nghiệp lớn trong năm 2025). Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng hai chữ số của các công ty liên kết (chủ yếu từ FPT Telecom và FPT Retail).

Theo quan điểm của VCSC thì kết quả kinh doanh sơ bộ 7 tháng đầu năm 2026 nhìn chung phù hợp với dự báo năm 2026 hiện tại của VCSC, do đó VCSC cho rằng dự báo sẽ không có thay đổi đáng kể, chờ đánh giá chi tiết hơn. Hiện, VCSC đang có khuyến nghị "mua" đối với FPT với giá mục tiêu 90.300 đồng/cổ phiếu.