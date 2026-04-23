FPT báo lãi 2.804 tỷ đồng quý 1/2026, thắng thầu 8 dự án lớn

Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Theo đó, kết thúc quý 1/2026, FPT ghi nhận doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,7% so với năm trước.

Trong đó, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 87% doanh thu và 56% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương dương 10.842 tỷ đồng và 1.566 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,0% và 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

FPT cho biết trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 10,4%, đạt 9.034 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 18,8% so với cùng kỳ.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 13.833 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. FPT liên tục thắng thầu 8 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 4.214 tỷ đồng, tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Dala Analytics, Cybersecurity,...

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.807 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng, tăng 305,1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 599 tỷ đồng, tăng +13,7%.

Doanh thu Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác điều chỉnh nhẹ -4,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.638 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Khối đạt 1.238 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số từ các công ty liên doanh liên kết.