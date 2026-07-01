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FPT thu hơn 108 tỷ từ phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu ESOP

H Hà Anh

FPT đã phân phối đợt 1 là hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 và hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Theo đó, FPT đã phân phối đợt 1 là hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025, điều kiện là hạn chế chuyển nhượng 03 năm.

Đợt hai, FPT đã phân phối hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026, hạn chế chuyển nhượng tới 10 năm.

Với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Với tổng cộng gần 11 triệu cổ phiếu được bán ra, thu về khoảng 108 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho công ty. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 1.714.326.422 cổ phiếu.

Trước đó, FPT đã hoàn tất việc chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt vào ngày 10/6 với tỷ lệ 10%.

Được biết, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sơ bộ 5 tháng đầu năm 2026 của FPT tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhìn chung phù hợp với dự báo.

Kết quả kinh doanh sơ bộ 5 tháng đầu năm 2026: Doanh thu đạt 21,4 nghìn tỷ đồng (+11% năm trước; hoàn thành 37% dự báo cả năm của VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.199 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 39% dự báo cả năm của VCSC).

Kết quả kinh doanh theo từng mảng trong 5 tháng đầu năm 2026 như sau. 

Công nghệ thông tin nước ngoài: Doanh thu +13% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế +12% so với cùng kỳ năm trước.

Theo loại hình dịch vụ, tăng trưởng chủ yếu được dẫn dắt bởi dịch vụ chuyển đổi số (DX), tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 49% tổng doanh thu Công nghệ thông tin nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2026. Trong các dịch vụ DX, doanh thu từ mảng AI & phân tích dữ liệu tăng 67% so với cùng kỳ năm trước trong 5 tháng đầu năm 2026.

Theo thị trường, Nhật Bản tiếp tục là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất, với tăng trưởng doanh thu 21% so với cùng kỳ năm trước trong 5 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu ký mới tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên mức 23 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026, phục hồi từ mức nền thấp, do doanh thu ký mới trong tháng 4–5/2025 từng bị ảnh hưởng bởi việc trì hoãn đàm phán hợp đồng sau thông báo áp thuế đối ứng của Mỹ. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng nhà máy AI (tại Nhật Bản và Việt Nam) tăng từ khoảng 60% vào cuối năm 2025 lên khoảng 90% vào tháng 6/2026, nhờ ký được các hợp đồng trong mảng này có quy mô lớn.

Công nghệ thông tin trong nước: Doanh thu +15% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế +120% so với cùng kỳ năm trước. VCSC cho rằng tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ nhu cầu khu vực công. Theo truyền thông, các dự án nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2926 bao gồm: (1) ra mắt Cơ sở dữ liệu về các Cơ sở trợ giúp xã hội của Sở Y tế TP.HCM vào tháng 3/2026, và (2) Bộ Tư pháp chính thức triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản nâng cấp) cùng Hệ thống thông tin hỗ trợ rà soát toàn diện văn bản quy phạm pháp luật vào tháng 4/2026.

Giáo dục, Đầu tư & Khác: Doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước trong 5 tháng đầu năm 2026, phản ánh tác động trễ từ việc tổng số người học giảm 8% tại cuối năm 2025 so với cuối năm 2024 (do số lượng tuyển sinh mới đi ngang và công ty ghi nhận số lượng lớn người học tốt nghiệp/bỏ học trong năm 2025). Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi phần đóng góp từ các công ty liên kết (chủ yếu từ FPT Telecom và FPT Retail).

Theo quan điểm của VCSC thì kết quả kinh doanh sơ bộ 5 tháng đầu năm 2026 nhìn chung phù hợp với dự phóng năm 2026 hiện tại của VCSC, do đó VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá toàn diện hơn. Hiện VCSC có khuyến nghị "mua" đối với FPT, với giá mục tiêu là 90.300 đồng/cổ phiếu.

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