SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) chỉ mua được 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,015% trên 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, từ ngày 25/2-26/3

SCIC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE).

Cụ thể, SIC vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu FPT, từ ngày 25/2-26/3. Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư tài chính, qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Tuy nhiên kết thúc thời gian này, SIC chỉ mua được 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,015%. Nguyên nhân không mua hết được SIC cho biết là do biến động thị trường.

Mới đây, FPT đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 2 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước; 14% dự báo cả năm của VCSC).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; 15% dự báo cả năm của VCSC).

FPT cũng cho biết cụ thể kết quả kinh doanh theo từng mảng:

Công nghệ thông tin nước ngoài: Doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VCSC, xét theo loại hình dịch vụ, đà tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi dịch vụ chuyển đổi số (DX), tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 48% vào tổng doanh thu mảng Công nghệ thông tin nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2026. Xét theo thị trường, thị trường Nhật Bản tiếp tục là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 24% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu ký mới tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 10 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu công nghệ thông tin trong nước đi ngang so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026. VCSC lưu ý rằng kỳ báo cáo ngắn có thể chưa phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình hoạt động, do một số hợp đồng đã ký vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đóng góp đáng kể vào phần doanh thu được ghi nhận.

Về giáo dục, đầu tư và khác: Doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026, phản ánh tác động trễ từ việc tổng số lượng người học giảm 8% tại cuối năm 2025 so với cuối năm 2024 (do số lượng tuyển sinh mới đi ngang và một lượng lớn học sinh/sinh viên tốt nghiệp/nghỉ học trong năm 2025). Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi phần đóng góp từ các công ty liên kết.

Theo quan điểm của VCSC thì kết quả kinh doanh sơ bộ 2 tháng đầu năm 2026 nhìn chung phù hợp với dự báo năm 2026 hiện tại của VCSC, do đó VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết và VCSC hiện đưa ra mức giá mục tiêu cho FPT là 116.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, FPT sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 16/4 tới tại FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo kế hoạch mà FPT công bố, công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở so sánh tương đương (LFL) (tức là kế hoạch sau khi dừng hợp nhất FPT Telecom) bao gồm doanh thu đạt 58.580 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 103% dự báo LFL của VCSC);



Lợi nhuận trước thuế đạt 11.629 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 117% dự báo LFL của VCSC) và VCSC nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ so với các dự báo năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về cổ tức & chương trình ESOP, FPT dự kiến:

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2025: FPT đề xuất mức cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,6%), trong đó 1.000 đồng/cổ phiếu đã được tạm ứng trong năm 2025 và 1.000 đồng/cổ phiếu còn lại dự kiến chi trả vào quý 2/2026.

Cổ tức bằng cổ phiếu: FPT đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới), dự kiến thực hiện muộn nhất vào quý 3/2026.

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2026: FPT dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tối đa 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,6%) dựa trên số lượng cổ phiếu mới sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu hay lợi suất 2,9% tính trên số lượng cổ phiếu hiện tại).

Về chương trình ESOP: FPT đề xuất chương trình ESOP giai đoạn 2026-2028 dành cho cán bộ nhân viên có đóng góp quan trọng, với tỷ lệ phát hành tối đa 0,5% số cổ phiếu lưu hành mỗi năm và được chia 3 đợt trong các năm 2027-2029; cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng trong ba năm.