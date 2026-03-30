Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Hà Anh

30/03/2026, 09:11

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) chỉ mua được 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,015% trên 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, từ ngày 25/2-26/3

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên TradingView.

SCIC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE).

Cụ thể, SIC vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu FPT, từ ngày 25/2-26/3. Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư tài chính, qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Tuy nhiên kết thúc thời gian này, SIC chỉ mua được 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,015%. Nguyên nhân không mua hết được SIC cho biết là do biến động thị trường.

Mới đây, FPT đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 2 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước; 14% dự báo cả năm của VCSC).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; 15% dự báo cả năm của VCSC).

FPT cũng cho biết cụ thể kết quả kinh doanh theo từng mảng:

Công nghệ thông tin nước ngoài: Doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VCSC, xét theo loại hình dịch vụ, đà tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi dịch vụ chuyển đổi số (DX), tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 48% vào tổng doanh thu mảng Công nghệ thông tin nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2026. Xét theo thị trường, thị trường Nhật Bản tiếp tục là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 24% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu ký mới tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 10 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu công nghệ thông tin trong nước đi ngang so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026. VCSC lưu ý rằng kỳ báo cáo ngắn có thể chưa phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình hoạt động, do một số hợp đồng đã ký vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đóng góp đáng kể vào phần doanh thu được ghi nhận.

Về giáo dục, đầu tư và khác: Doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2026, phản ánh tác động trễ từ việc tổng số lượng người học giảm 8% tại cuối năm 2025 so với cuối năm 2024 (do số lượng tuyển sinh mới đi ngang và một lượng lớn học sinh/sinh viên tốt nghiệp/nghỉ học trong năm 2025). Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi phần đóng góp từ các công ty liên kết.

Theo quan điểm của VCSC thì kết quả kinh doanh sơ bộ 2 tháng đầu năm 2026 nhìn chung phù hợp với dự báo năm 2026 hiện tại của VCSC, do đó VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết và VCSC hiện đưa ra mức giá mục tiêu cho FPT là 116.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, FPT sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 16/4 tới tại FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo kế hoạch mà FPT công bố, công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở so sánh tương đương (LFL) (tức là kế hoạch sau khi dừng hợp nhất FPT Telecom) bao gồm doanh thu đạt 58.580 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 103% dự báo LFL của VCSC);

Lợi nhuận trước thuế đạt 11.629 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước; tương đương 117% dự báo LFL của VCSC) và VCSC nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ so với các dự báo năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về cổ tức & chương trình ESOP, FPT dự kiến:

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2025: FPT đề xuất mức cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,6%), trong đó 1.000 đồng/cổ phiếu đã được tạm ứng trong năm 2025 và 1.000 đồng/cổ phiếu còn lại dự kiến chi trả vào quý 2/2026.

Cổ tức bằng cổ phiếu: FPT đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới), dự kiến thực hiện muộn nhất vào quý 3/2026.

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2026: FPT dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tối đa 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,6%) dựa trên số lượng cổ phiếu mới sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu hay lợi suất 2,9% tính trên số lượng cổ phiếu hiện tại).

Về chương trình ESOP: FPT đề xuất chương trình ESOP giai đoạn 2026-2028 dành cho cán bộ nhân viên có đóng góp quan trọng, với tỷ lệ phát hành tối đa 0,5% số cổ phiếu lưu hành mỗi năm và được chia 3 đợt trong các năm 2027-2029; cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng trong ba năm.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy