Giá tăng gần 32% lên trên 16.000 đồng, HTN chào bán cho cổ đông giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HTN dự kiến phát hành 89.116.411 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/CP. Thời gian chào bán dự kiến quý 4/2023, ngay sau khi được UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền, Hưng Thịnh Incons sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền dự kiến thu được là hơn 891 tỷ đồng, sẽ được dùng 400 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần của dự án Khu Thương mại Amata tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 34,37 tỷ đồng nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư thương mại Kim Lan và gần 456,8 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình của Công ty tại các dự án.

Sau phát hành, Hưng Thịnh Incons dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 891,16 tỷ đồng lên 1.782,33 tỷ đồng.

HTN cho biết để đảm bảo đợt phát hành thành công, lượng cổ phiếu chào bán phải đạt tối thiểu 31,42% tổng số cổ phần cần chào bán, tương ứng 28 triệu cổ phiếu, ứng với 70% nhu cầu vốn sử dụng cho thực hiện dự án Khu Thương mại Amata. Nếu không đạt tỷ lệ này thì đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, cổ đông lớn của Công ty là CTCP Hưng Thịnh Invest do ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 5,84 triệu cổ phiếu HTN, dự kiến từ ngày 29/9 đến 29/10 theo phương thức thỏa thuận, nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HTN giảm 17,86% so với trước kiểm toán từ 31,3 tỷ đồng giảm còn 25,7 tỷ đồng và giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do kiểm toán thận trọ tạm tính chi phí lãi vay loại trừ theo nghị đị 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 28/9, giá cổ phiếu HTN giảm 3,87% xuống 16.150 đồng/CP, nhưng vẫn tăng gần 32% từ đầu năm đến nay.