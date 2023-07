KBC dự chi 1.188 tỷ đồng mua cổ phần chào bán riêng lẻ của SHP

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty con.

Theo đó, HĐQT KBC đã thông qua việc thực hiện giao dịch mua cổ phần bán riêng lẻ của công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP).

Cụ thể, KBC sẽ mua 11,88 triệu cổ phần SHP với mệnh giá 100.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị thực hiện 1.188 tỷ đồng.

Hiện, SHP có vốn điều lệ 416 tỷ đồng và Kinh Bắc nắm 86,54% tương đương 3,6 triệu cổ phiếu. Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng.

Được biết, ngày 28/5/2023, UBND TP.Hải Phòng và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) tổ chức lễ khởi công xây khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ gần 1.594 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên 2.500 căn, với 10 tòa chung cư cao 15 tầng, đảm bảo chỗ ở cho hơn 9.000 lao động, với mô hình xây dựng nhà ở xã hội trong lòng khu đô thị kết hợp cùng khu công nghiệp. Tổng mức đầu tư Dự án gần 1.600 tỷ đồng; tiến độ chuẩn bị và thực hiện Dự án: Quý 2/2023 đến Quý 4/2025.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết với 14 Khu công nghiệp đã được thành lập và hoạt động; nhiều khu, cụm công nghiệp khác đang được triển khai khẩn trương, Hải Phòng đã thu hút được trên 190.000 lao động, trong đó có khoảng trên 67.000 lao động ngoại tỉnh.

Riêng với KCN Tràng Duệ hiện nay có 113 nhà đầu tư trong, ngoài nước đang hoạt động và là nơi làm việc của trên 50.000 người lao động, do vậy nhu cầu về nhà ở công nhân là rất lớn.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Cap (VCSC) đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với KBC và tăng giá mục tiêu thêm 14% lên 32.600 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ (1) thay đổi phương pháp định giá của VCSC đối với KCN Tràng Duệ 3 từ giá trị sổ sách sang chiết khấu dòng tiền tự do (DCF) vì VCSC kỳ vọng việc đăng ký tăng vốn gần đây cho dự án của LG Innotek sẽ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư cho KCN Tràng Duệ 3 và (2) VCSC giảm chiết khấu từ 20% xuống 15% đối với định giá của VCSC do kỳ vọng thị trường nhà ở sẽ gặp ít thách thức hơn so với cuối năm 2022 do NHNN đã cắt giảm lãi suất điều hành nhanh hơn và đáng kể hơn dự kiến tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023.

Bên cạnh đó, KBC công bố lợi nhuận sau thuế sơ bộ nửa đầu năm 2023 đạt 2 nghìn tỷ đồng (+10x YoY), chủ yếu nhờ bàn giao 128 ha đất KCN (+8x YoY). Kết quả lợi nhuận sau thuế sơ bộ này hoàn thành 94% dự báo cả năm trước đây của VCSC, VCSC cho rằng nhờ biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến.

Đồng thời, tương ứng với lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm 2023, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 8% lên 2,1 nghìn tỷ đồng (+40% YoY), chủ yếu nhờ VCSC tăng dự báo biên lợi nhuận gộp cho mảng KCN thêm 4 điểm phần trăm đạt 65%.

Ngoài ra, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 thêm 18%/10% khi bắt đầu đưa KCN Tràng Duệ 3 vào dự báo lợi nhuận của VCSC. VCSC kỳ vọng doanh số bàn giao đất của dự án KCN này đạt 50 ha/năm vào năm 2024/25, tương ứng chiếm 14%/10% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 của VCSC.

VCSC cũng cho rằng KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự dịch chuyển cơ cấu sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có thành tích thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn và Goertek.



Mặt khác, rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là khả năng chậm triển khai dự án mới và/hoặc chậm đầu tư từ các khách hàng tiềm năng.